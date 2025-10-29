Как писать промпты для ChatGPT: на каком языке лучше обращаться к нейросети

Недавно мы заметили: если задать ChatGPT вопрос на английском языке, ответ получается чуть точнее, чем при формулировке на русском. Из-за этого возникает дилемма, что лучше: писать промпты на английском и потом просить перевод, или сразу формулировать на родном языке? Решили разобраться в этом вопросе и понять, как получить максимально точный и при этом естественный ответ ChatGPT на русском языке.

Создатели контента часто обращаются за помощью к нейросетям. Этот инструмент серьезно экономит время на выполнении рутинных операций: например, быстро создает таблицы на основе картинок, а еще помогает с созданием структуры материалов. В нашей редакции ChatGPT тоже не простаивает, но им пользуются в основном для проверки орфографии и пунктуации.

Неожиданно выяснилось, что порядок работы наших авторов с нейросетями существенно отличается. Например, один из нас, оказывается, говорит с ИИ полностью на русском языке — задает вопросы, дает задания и получает ответы. Другой же редактор привык ставить задачи на английском, а потом просит нейросеть перевести полученный результат на русский.

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

И то, и другое в результате получается неплохо, так как выдача потом проходит строгую редактуру и практически полностью обрабатывается мозгом живого специалиста. Тем не менее, в оригинале разница чувствуется. Поэтому мы решили сами разобраться, как правильно работать с ChatGPT — на русском или на английском.

Какой язык лучше использовать в ChatGPT

Современные версии ChatGPT одинаково хорошо понимают оба языка. Но характер ответов при этом немного различается. Например, если использовать промпт на английском, то модель будет опираться на обширные обучающие данные, особенно в технических темах. Отсюда более точные термины, больше примеров и ссылок. Но есть и минус: последующий перевод на русский напрочь убивает естественный стиль текста.

А вот при использовании русского промта результат будет хорошо адаптирован под читателя, но может потерять в детализации и технических нюансах. Зато так мы максимально передаем нюансы стиля, эмоции, интонацию.

Поэтому, если вы даете творческое или смысловое задание (написать текст, идею, сценарий), то пишите только на родном языке. А если работаете в техническом формате, то и промт должен быть соответствующим. Например, для генерации кода, макросов и каких-то инструкций лучше обращаться к ИИ на английском. Дело в том, что большинство библиотек, функций и API пишутся латиницей, да и синтаксис ошибок/команд проще считывать именно в такой логике.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Но не все упирается только в язык: важна еще и подача. Например, недавно специалисты выяснили, что если разговаривать с чат-ботом грубо, то его ответы будут точнее, без собственных домыслов и фантазий. Это объяснили тем, что ИИ воспринимает агрессивный тон как сигнал вести себя увереннее. Это отличный лайфхак, но злоупотреблять им не стоит — подробнее об этом рассказали в отдельном материале.

Как правильно писать промты для ChatGPT

Честный способ заставить нейросеть говорить правильно и четко — составить хороший промт. Или, другими словами, дать искусственному интеллекту четкую инструкцию. Она помогает ChatGPT понять, что вы хотите, в каком стиле и для кого.

Вот пять правил, которые работают на любом языке:

Поставьте задачу и цель. Что должно получиться: статья, объяснение, список, сравнение.

Что должно получиться: статья, объяснение, список, сравнение. Обозначьте аудиторию. Кто будет читать (редактор, новичок, разработчик, покупатель).

Кто будет читать (редактор, новичок, разработчик, покупатель). Укажите формат. Длину, структуру, стиль (например: 2 абзаца, без клише, со списком преимуществ).

Длину, структуру, стиль (например: 2 абзаца, без клише, со списком преимуществ). Добавьте контекст и ограничения. Даты, версии, источники, регион (например, актуально для России).

Даты, версии, источники, регион (например, актуально для России). Скажите, чего нельзя делать. Не придумывать факты, не использовать оценочные эпитеты, не ссылаться на соцсети и слухи.

Готовые промты для ChatGPT

А теперь делимся с вами несколькими готовыми промтами на русском языке, которые помогут улучшить качество материалов и ответов в генеративках.

Объяснение технологии

Если вам нужно разобраться в специфике работы какой-то сложной или неизвестной технологии. Например, что-то связанное с программированием или аппаратным обеспечением современных устройств.

Объясни простыми словами, как работает [какая-то технология]. Сохрани английские названия функций или API. Структура: краткое объяснение (до 5 предложений) + реальный пример использования.

Перевод с адаптацией

Когда хочется почитать интересный материал и поделиться им со своими друзьями, но он на английском. Нейросеть переведет и адаптирует текст под русскоговорящую публику.

Переведи следующий текст на русский и адаптируй под читателей техноблога. Сохрани английские термины и названия продуктов. Удали неактуальные примеры и добавь российские аналоги, если уместно.

Сравнение устройств

Если нужно выбрать смартфон или компьютер, но вы теряетесь в огромном количестве характеристик — этот промт для вас. Нейросеть наглядно покажет разницу и разложит все самое важное по полочкам.

Сравни [устройство A] и [устройство B] для покупателя. Сделай таблицу характеристик (экран, процессор, батарея, камера, цена). Добавь короткий вывод (2–3 предложения): кому подойдет каждое устройство.

Пишем новость в телеграм

Хотите вести свой канал в телеграме? Тогда не спешите с поиском авторов — возможно, вы справитесь сами при помощи нейросети.

Напиши короткую новость (до 150 слов) для Telegram-канала AppleInsider.ru. Тема: [ваша тема]. Стиль — информативный, без эпитетов. Сохрани английские термины (например, App Store). Добавь дату (YYYY-MM-DD) и 2–3 ключевых изменения. Итог — по-русски.

Если вам нужен естественный, понятный и точный текст на русском языке, пишите промпт по-русски, но включайте английские ключевые термины и названия технологий. Так ChatGPT лучше понимает контекст, сохраняет правильные термины и создает материал, который звучит живо и профессионально. Но не полагайтесь на нейросеть полностью и всегда фильтруйте тексты через себя. Также не советуем слепо доверять ИИ-фактам: всегда перепроверяйте ключевые моменты.