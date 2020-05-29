Как поделиться геолокацией в Google Maps без адреса

Наверное, все умеют делиться геопозицией. Этот навык может пригодиться в самых разных жизненных ситуациях – от поиска нужного заведения до отслеживания передвижения близкого человека, которого нужно проконтролировать, например, при поездке на такси посреди ночи. Другое дело, что иногда довольно сложно определить точное местоположение конкретного объекта, поскольку у этого места просто-напросто отсутствует адрес. В таких случаях пользователям приходится ориентироваться только приблизительно либо пользоваться широтой и долготой, сопоставить которые зачастую оказывается тем ещё квестом. К счастью, Google решила эту проблему.

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Google выпустила обновление Google Maps, в котором добавила поддержку режима Plus Code. Он позволяет поделиться геолокацией, даже если адрес отсутствует или неизвестен, заменяя его на короткое сочетание букв и цифр. Обычно такое бывает в деревнях или селениях, элементы инфраструктуры которых не отмечены на карте, или в азиатских странах, где зачастую у домов просто нет номеров. Google не раскрывает подробностей о механике работы режима Plus Code, но, скорее всего, он просто шифрует широту и долготу, представляя её в укороченном виде.

Как поделиться адресом в Google Maps

Запустите приложение Google Maps у себя на смартфоне;

Найдите на карте точку, указывающую на ваше местоположение, и нажмите на неё;

В открывшемся окне наверху нажмите на «Местоположение [короткий код, название города]», чтобы скопировать;

Отправьте эту комбинацию своему собеседнику через мессенджер, социальную сеть или другим способом.

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Всё, что потребуется от получателя, которому вы передаёте этот код, — это вставить его в поисковую строку в Google Maps. Это можно сделать в мобильном приложении или в веб-версии сервиса. Перед ним откроется карта с точкой, указывающей на ваше текущее местоположение. Несмотря на то что в Google Maps есть возможность установить «булавку» на конкретную географическую точку, с помощью механизма Plus Code гораздо удобнее всего делиться своей геолокацией, потому что не придётся самостоятельно высчитывать точное местоположение и заниматься расстановкой булавок.

Геолокация на Android

Интересный факт: наиболее сложным для восприятия европейцами является адресная система Японии. Дело в том, что в этой стране (да и многих других, кстати, тоже) адрес формируется по принципу от большего к меньшему: префектура, город, город поменьше (что-то вроде наших районов – Октябрьский, Литейный, Пролетарский), микрорайон, квартал и собственно номер дома. При этом к номеру дома могут добавлять номера подъездов, этажи, номер квартиры или офиса, в результате чего получается совсем невообразимая для новичков путаница.

Скачать Google Maps для Android

Возможно, кто-то из вас вспомнит, что похожая система была в Google Maps и раньше. На самом деле так и есть. Google уже давно работала над тем, чтобы дать гостям азиатских стран, где номера на домах встречаются реже, чем, скажем, в Европе, возможность — простите за тавтологию — делиться отсутствующим адресом. Правда, тогда нововведение не взлетело, поскольку было реализовано слишком сложно. В результате большинству пользователей было банально проще поставить булавку на своё местоположение и поделиться им с близкими, чем разбираться в системе Plus Code. Однако Google исправила все ошибки и сделала так, что делиться геолокацией без адреса стало легко и просто.