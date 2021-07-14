Как пользоваться гаджетами и при этом сохранить здоровье?

  2. Темы
  3. Это интересно
Артем Рахматуллин 0

В эпоху цифровизации, почти каждый пользователь имеет в арсенале целый набор гаджетов: ноутбук, планшет, смартфон, беспроводные наушники, умные часы. В то время, как наши предки постоянно находились в движении, мы больше половины рабочего дня проводим за тем или иным устройством. В статье речь пойдет о способах профилактики многих заболеваний, связанных с «новым» образом жизни.

Сидеть за рабочим место необходимо с прямой спиной

Признаюсь, я обожаю слушать музыку в наушниках и часто даже забываю о том, что не снял их. За многие годы использования они будто вросли в мои уши. Мой работодатель в какой-то момент совсем перестал на это обращать внимание. В итоге чаще снимаю я их только перед сном или на время их зарядки.

  1. Время прослушивания музыки в наушниках следует ограничить хотя бы до 6 часов в сутки.

    2. Наушники это не только рассадник разных микробов, но и серьёзное препятствие для того чтобы слышать и воспринимать чужую речь. Если вы пользуетесь «вакуумными» наушниками, важно подобрать необходимый вам размер. Кожа в ухе очень нежная, а значит, ее легко повредить. По этой же причине крайне необходимо раз в день дезенфицировать «вторые уши». Также если вы слушаете музыку на улице, необходимо не терять концентрации и всегда быть начеку, чтобы не попасть под колеса автомобиля.

    Наушники переодически необходимо снимать.

    Подпишитесь на нас в Google Новости, там вы найдете много интересного.

  2. Старайтесь держать смартфон или планшет на уровне глаз.

    3. Вес головы человека составляет в среднем около 5 килограммов. И наш организм устроен так, чтобы поддерживать голову в вертикальном положении. С приходом гаджетов мы все чаще наклоняем голову вперед, а значит нагрузка на шейный отдел позвоночника возрастает кратно.

    При использовании смартфона нагрузка на шею возрастает кратно

  3. Следить за состоянием своего зрения и заниматься глазной гимнастикой.

    4. Сейчас почти каждый работник так лили иначе задействует мониторы в своём ремесле. Продавцы отбивают заказ на экране, полицейские и врачи ведут отчетность, таксист сверяет дорогу через приложение навигатора на своём смартфоне. А теперь спросите себя: «Как часто я хожу проверять своё зрение?». По данным ученых 80% всей информации человек вопринимает через зрительный контакт. Это значит, что большая часть советов, направленных на профилактику болезней будет так или иначе касаться оптической функции.

    Упражнения для глаз помогут в профилактике снижения зрения.

    Чтобы сохранить зрение на долгие годы есть очень простое, но крайне важное правило: «Проводить за компьютером за один сеанс не более 45 мин».  После этого необходимо отвлечься, посмотреть в окно, так сказать «поиграть с фокусом» своего зрения. Если вы работаете за компьютером, важно правильно разместить монитор, который должен быть примерно в 60 см от глаз — на расстоянии вытянутой руки. Ну и, конечно, раз в год обязательно посещаем врача — офтальмолога.

    Любите читать книги на смартфонах? Советуем хоть иногда прибегать к аудио формату книг, что снизит ваше напряжение на глаза.

  4. Не рекомендуется проводить более 45 мин. в одном положении.

    5. В медицине это называется «вынужденное положение». Неважно, сидите вы, стоите, работаете лёжа под домкратом, через 45 мин. необходимо встать и размяться. Каждый раз, садясь за работу, можете поставить таймер и по истечении 45 минут встать и размяться.

    Медитировать в перерывах — то, что нам нужно!

  5. За 2 часа до сна полностью отказаться от гаджетов.

    6. Нашему мозгу необходимо настроиться на сон, отдохнуть после рабочего дня, поэтому так важно отказаться от гаджетов, громких звуков и серьезной информации за 2 часа до сна. Как бы не хотелось посидеть в инстаграме или почитать наши статьи на Яндекс.Дзен , это может негативно сказаться  на качестве вашего сна.

    Телефону не место в кровати.

    Читайте также: Год с Galaxy A51: плюсы, минусы и стоит ли покупать этот смартфон.

  6. Не смотрите сколько времени вам сегодня осталось на сон.

    7. Если на руках у вас имеются часы, перед тем, как поставить будильник на завтра не стоит смотреть сколько вам осталось спать. Раньше у меня был Asus Zenfone, у которого эта функция просто не отключалась. В итоге, так необходимо было уснуть в срок, чтобы поспать хотя бы 6 часов, я начинал переживать и не ложился вовсе.

  7. Избегайте просмотра новостной ленты в кровати.

    8. Постель необходимо использовать исключительно для сна, поэтому просмотр видеороликов на YouTube и общение в мессендерах после ужина должно проходить за пределами спальни, например за столом или на диване.

    Не пользуйтесь телефоном в кровати

  8. Не принебрегайте организацией рабочего пространства.

    9. Мы живем в век технологий и прогресс касается не только рынка смартфоностроения. Подберите удобную мебель. Рабочее кресло должно быть подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстояние спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию. Что касается стола, на рынке существует огромное количество решений, позволяющих чередование работы за компьютером сидя и стоя.

    Освободите рабочее пространство от всего лишнего.

Следить за своим здоровьем — наша обязанность. Во время использования смартфона и огромного количества техники забываешь о самом важном. Эти простые в использовании советы помогут нам оставаться на волне жизни и сохранить самое важное на долгие годы. Этот шаг на пути к здоровому образу жизни легкий и не требует больших усилий, но так важно его просто сделать.

Теги
Новости по теме
Sfera Ebbasta
Можно ли танцевать под рэп? Достаточно послушать новый альбом Sfera Ebbasta
Лонгриды для вас
Дуров
Павел Дуров рассказал, почему выбирает Android-смартфоны, а не iPhone

Каким смартфоном пользуется Павел Дуров? Достоверных сведений о марке и тем более модели у нас нет. Однако сам предприниматель утверждает, что предпочитает айфонам аппараты под управлением Android. Раньше он никогда не вдавался в подробности относительно своего выбора, ограничиваясь в основном рассказами о свободе выбора, которая есть у пользователей ОС от Google. Но на этой неделе он поставил точку в этом вопросе, решив объяснить более подробно, чем ему так нравятся Android-смартфоны и почему он выбирает их, хотя именно iPhone считаются эталонным устройством на рынке.

Читать далее
Телефон
Прощайте, «дырки» и вырезы! В течение года камеры под экраном станут массовыми

Развитие индустрии смартфонов за последние несколько лет показало просто взрывной рост. Это касается буквально всех компонентов - от материалов корпуса до процессора. Особенно заметными изменения были в сегменте дисплеев. За несколько лет мы прошли путь от прямоугольников с огромными рамками до изящных экранов, которые занимают почти всю переднюю панель. Фронтальная камера и некоторые другие датчики являются основными проблемами на пути достижения настоящего полноэкранного изображения. Тем не менее, мы видели такие конструкции, как ”челка”, каплевидный вырез, отверстие и даже выезжающая камера. Судя по последним новостям, все это становится тупиковыми ветками развития и мы на пороге нового шага в создании экранов.

Читать далее
90 Гц
Самые дешёвые телефоны на Android с экраном 90 Гц

Повышенная частота обновления экрана – это одна из наиболее важных функций современных смартфонов. Ведь если вести профессиональную съёмку на продвинутые камеры, которыми оснащаются флагманы, вы скорее всего не будете, то с экраном будете взаимодействовать на постоянной основе. Поэтому куда приятнее работать с картинкой, которая обновляется быстро и плавно, нежели медленно и с подёргиваниями. Причём для этого даже не нужно покупать флагманский смартфон, потому что есть неплохие бюджетники в сегменте 15 тысяч рублей, которые оснащаются экраном с частотой 90 Гц.

Читать далее
Новый комментарий