Как пользоваться гаджетами и при этом сохранить здоровье?

В эпоху цифровизации, почти каждый пользователь имеет в арсенале целый набор гаджетов: ноутбук, планшет, смартфон, беспроводные наушники, умные часы. В то время, как наши предки постоянно находились в движении, мы больше половины рабочего дня проводим за тем или иным устройством. В статье речь пойдет о способах профилактики многих заболеваний, связанных с «новым» образом жизни.

Признаюсь, я обожаю слушать музыку в наушниках и часто даже забываю о том, что не снял их. За многие годы использования они будто вросли в мои уши. Мой работодатель в какой-то момент совсем перестал на это обращать внимание. В итоге чаще снимаю я их только перед сном или на время их зарядки.

Время прослушивания музыки в наушниках следует ограничить хотя бы до 6 часов в сутки.

Наушники это не только рассадник разных микробов, но и серьёзное препятствие для того чтобы слышать и воспринимать чужую речь. Если вы пользуетесь «вакуумными» наушниками, важно подобрать необходимый вам размер. Кожа в ухе очень нежная, а значит, ее легко повредить. По этой же причине крайне необходимо раз в день дезенфицировать «вторые уши». Также если вы слушаете музыку на улице, необходимо не терять концентрации и всегда быть начеку, чтобы не попасть под колеса автомобиля.

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Старайтесь держать смартфон или планшет на уровне глаз.

Вес головы человека составляет в среднем около 5 килограммов. И наш организм устроен так, чтобы поддерживать голову в вертикальном положении. С приходом гаджетов мы все чаще наклоняем голову вперед, а значит нагрузка на шейный отдел позвоночника возрастает кратно.

Следить за состоянием своего зрения и заниматься глазной гимнастикой.

Сейчас почти каждый работник так лили иначе задействует мониторы в своём ремесле. Продавцы отбивают заказ на экране, полицейские и врачи ведут отчетность, таксист сверяет дорогу через приложение навигатора на своём смартфоне. А теперь спросите себя: «Как часто я хожу проверять своё зрение?». По данным ученых 80% всей информации человек вопринимает через зрительный контакт. Это значит, что большая часть советов, направленных на профилактику болезней будет так или иначе касаться оптической функции.

Чтобы сохранить зрение на долгие годы есть очень простое, но крайне важное правило: «Проводить за компьютером за один сеанс не более 45 мин». После этого необходимо отвлечься, посмотреть в окно, так сказать «поиграть с фокусом» своего зрения. Если вы работаете за компьютером, важно правильно разместить монитор, который должен быть примерно в 60 см от глаз — на расстоянии вытянутой руки. Ну и, конечно, раз в год обязательно посещаем врача — офтальмолога.

Любите читать книги на смартфонах? Советуем хоть иногда прибегать к аудио формату книг, что снизит ваше напряжение на глаза.

Не рекомендуется проводить более 45 мин. в одном положении.

В медицине это называется «вынужденное положение». Неважно, сидите вы, стоите, работаете лёжа под домкратом, через 45 мин. необходимо встать и размяться. Каждый раз, садясь за работу, можете поставить таймер и по истечении 45 минут встать и размяться.

За 2 часа до сна полностью отказаться от гаджетов.

Нашему мозгу необходимо настроиться на сон, отдохнуть после рабочего дня, поэтому так важно отказаться от гаджетов, громких звуков и серьезной информации за 2 часа до сна. Как бы не хотелось посидеть в инстаграме или почитать наши статьи на Яндекс.Дзен , это может негативно сказаться на качестве вашего сна.

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Не смотрите сколько времени вам сегодня осталось на сон.

Если на руках у вас имеются часы, перед тем, как поставить будильник на завтра не стоит смотреть сколько вам осталось спать. Раньше у меня был Asus Zenfone, у которого эта функция просто не отключалась. В итоге, так необходимо было уснуть в срок, чтобы поспать хотя бы 6 часов, я начинал переживать и не ложился вовсе.

Избегайте просмотра новостной ленты в кровати.

Постель необходимо использовать исключительно для сна, поэтому просмотр видеороликов на YouTube и общение в мессендерах после ужина должно проходить за пределами спальни, например за столом или на диване.

Не принебрегайте организацией рабочего пространства.

Мы живем в век технологий и прогресс касается не только рынка смартфоностроения. Подберите удобную мебель. Рабочее кресло должно быть подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстояние спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию. Что касается стола, на рынке существует огромное количество решений, позволяющих чередование работы за компьютером сидя и стоя.