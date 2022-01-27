Как пользоваться реакциями в Телеграм

В последнее время все больше пользователей отказывается от соцсетей в пользу мессенджеров. На данный момент среди множества приложений для обмена сообщениями лучше Телеграм пока никто ничего не придумал. Как бы другие ни старались догнать детище Дурова, пока это у них получается слабенько. Не так давно разработчики Телеграм выпустили крупное обновление с множеством крутых фишек, главной из которых стали так называемые реакции. С их помощью вы можете быстро отреагировать на любое сообщение. В статье предлагаю подробно разобраться в этой фишке мессенджера и обсудить все детали ее работы.

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Как включить реакции в Телеграм

Реакции в Телеграм доступны для всех пользователей официального приложения по умолчанию. Все, что вам нужно для включения этой фишки, это обновить приложение в Google Play.

Для этого:

Откройте приложение Google Play в смартфоне.

В строке поиска напишите Telegram.

Нажмите на страничку приложения.

Нажмите на кнопку Обновить, если она имеется.

После обновления приложения реакции станут доступны по умолчанию.

Как поставить реакцию в Телеграм

В Телеграм есть три способа поставить реакцию в Телеграм. Первый из них самый простой. Для этого следуйте простой инструкции:

Откройте приложение Телеграм на Android.

Перейдите в любой чат.

Один раз нажмите на любое из сообщений и выберите реакцию.

Всего в Телеграм доступно 11 смайликов, которые можно использовать в качестве реакций. Весьма странно, что команда Дурова ограничилась этим количеством. Уверен, что они бы без проблем могли добавить абсолютно все эмодзи.

Плюс, в телеге можно поставить быструю реакцию. Для этого вам достаточно всего лишь дважды тапнуть по любому сообщению в чате. По умолчанию в качестве быстрой реакции выбран Лайк, но это можно изменить:

Откройте Телеграм.

Нажмите на иконку с полками в левом верхнем углу.

Далее перейдите в Настройки, затем Настройки чатов.

После этого пролистайте до пункта Быстрая реакция.

Выберите нужную реакцию среди доступных.

Если вы привыкли вместо лайков ставить реакции в виде огонечка или сердечка, теперь у вас есть такая возможность. Также обратите внимание, что быстрые реакции недоступны в случае, если вы отправляете картинку или фото.

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Как включить реакции в чате Телеграм

По умолчанию реакции будут работать только в личных чатах, однако у владельцев групп и каналов есть возможность включить их и выбрать, какие реакции будут доступны в их каналах. Это можно сделать в профиле чата:

Откройте Телеграм.

Перейдите в чат, затем в профиль чата.

Нажмите Изменить, Реакции.

Ваши покорные слуги активировали фишку одними из первых. Переходите в чат AndroidInsider.ru, подписывайтесь, ставьте реакции и следите за самыми актуальными новостями из мира мобильных технологий.

Как сделать анимированные стикеры в Телеграм

Есть еще один крутой способ поставить реакцию в Телеграме. Конечно, анимированные эмодзи это немного другое, но фишка реально годная.

Суть в том, что в телеге можно нажать на некоторые смайлики и запустить анимированные эффекты на весь экран. Для этого просто отправьте отдельным сообщением один из поддерживаемых смайликов и тапните на него.

На данный момент анимация доступна для следующих смайликов:

Сердце.

Фекалии.

Салют.

Хлопушка.

Воздушный шарик.

Лайк.

Кроме самой анимации здесь есть еще одна крутая фича. Если в момент отправки сообщения со смайликом, собеседник будет в сети, то он тоже увидит анимацию.

Для смайлика в виде сердца доступна еще одна крутая фича — вибрация. Если вы нажмете на сердечко, оно завибрирует с эффектом стука настоящего сердца. Едва ли можно описать свою любовь романтичнее. Пользуйтесь!

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Как вам нововведения Телеграм? Уже заценили реакции? Дайте обратную связь в комментариях ниже или в Телеграм-чате.