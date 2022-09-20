Как посмотреть пароли в Гугл Хром

С каждым днем количество различных логинов и паролей в нашем использовании только увеличивается. Требования к ним у сайтов и приложений все больше ужесточаются. Уже недостаточно просто придумать длинный пароль. Необходимо, чтобы он содержал большие буквы и различные символы. Ну и про длину, естественно, никто не забывает. Чтобы самим не придумывать подобные сложные сочетания знаков, на выручку приходят встроенные в систему менеджеры паролей, предлагающие оптимальные варианты, которые практически невозможно подобрать.

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И иногда их приходится использовать на других устройствах. Например, я создавал пароль от учетной записи магазина PlayStation на смартфоне, а вводить мне его понадобилось потом на консоли. Но запомнить такие сложные пароли в здравом уме мало кто сможет. В такой ситуации необходимо зайти в менеджер паролей и спокойно его оттуда переписать. Собрали для вас все способы, как можно посмотреть сохраненные логины и пароли для дальнейшего использования и при необходимости их отредактировать.

Сохраненные пароли в Хроме

В смартфонах на операционной системе Андроид пароли хранятся в двух местах. Первое и самое простое — это браузер Google Chrome. В нем можно посмотреть все, что вы сохраняли ранее. Причем если вы вошли под своей учетной записью, то логины и пароли будут синхронизироваться между всеми вашими устройствами, где она используется. Чтобы открыть пароли на Андроид-смартфоне через Гугл Хром, сделайте следующее:

Откройте браузер Google Chrome .

. Нажмите на три точки в правом верхнем углу.

Выберите “Настройки”.

Перейдите в раздел “Пароли”.

Откройте интересующий вас сайт.

Для просмотра пароля нажмите на значок глаза.

Подтвердите свою личность с помощью биометрии или ввода пароля.

После того как пароль будет отображен, вы можете мало того, что его скопировать, так еще и внести изменения, если после сохранения вы каким-то образом его меняли. В этом же меню можно его удалить путем нажатия на корзину в правом верхнем углу.

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В разделе “Пароли” можно даже проверить все свои пароли на предмет утечки и в случае если они будут найдены в списках, то оперативно заменить и не подвергать свою учетную запись угрозам.

Практически также можно посмотреть логины и пароли на настольной версии браузера Google Chrome. Для этого необходимо:

Открыть Гугл Хром.

В правом верхнем углу нажать на три точки.

Перейти в настройки.

Выбрать раздел “Автозаполнение”.

Открыть “Диспетчер паролей”.

Для просмотра пароля нажать на значок глаза и подтвердить свою личность биометрией при наличии ее на вашем компьютере или ввести пароль от учетной записи.

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После того как пароль станет доступным, его можно отредактировать или скопировать для дальнейшего использования. Для удаления пароля необходимо нажать на три точки напротив того, который вам больше не нужен, и выбрать “Удалить”. После этого пароль будет успешно стерт. Здесь же можно проверить их на предмет утечки. Перейдите в раздел “Проверить пароли”, и Хром покажет вам все ваши учетные записи, которые были обнаружены в списках утечек. Для некоторых сервисов его можно сменить прямо из диспетчера паролей.

Диспетчер паролей Гугл

Но браузер на смартфоне — это не единственное место, где можно найти все свои пароли. В Андроиде есть еще одно место, где можно посмотреть их и внести в них изменения при необходимости. Для этого сделайте следующее:

Перейдите в настройки.

Пролистайте до раздела “Google” и войдите в него.

Выберите пункт “Автозаполнение”.

Нажмите на “Автозаполнение от Google”.

Откройте “Пароли”.

Нажмите на интересующий вас пароль и подтвердите личность с помощью биометрии или пароля для разблокировки устройства.

Здесь, также как и Хроме, можно проверить пароли на предмет утечек. Достаточно нажать на кнопку “Проверить пароли”, подождать несколько секунд, и все угрозы безопасности появятся у вас на экране.

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Но это не самый удобный способ попасть в диспетчер паролей. Если вы часто пользуетесь этой возможностью, то можно создать ярлык на рабочем столе и больше не проделывать столь длинный путь. Для этого потребуется:

Перейти в настройки и пролистать до раздела “Google”.

Войти в него и выбрать пункт “Автозаполнение”.

Открыть “Автозаполнение от Google”.

Перейти в “Пароли”.

В верхнем правом углу нажать на шестеренку для перехода в настройки.

Нажать “Добавить ярлык на главный экран”.

Теперь зайти в диспетчер паролей можно прямо с рабочего стола. Если честно, Google следует задуматься над тем, чтобы упростить эту процедуру. Например, на iOS пароли находятся в отдельном пункте прямо в настройках, и не требуется бегать по всему меню в поисках необходимых данных. В любом случае радует, что теперь появилась возможность создать хотя бы ярлык быстрого доступа. Это значительно сокращает время поиска и добавляет удобства.