Как посмотреть свои итоги 2025 года в Яндекс Музыке

Стриминговый сервис Яндекс Музыка подвел персональные итоги 2025 года для каждого пользователя. Начиная с 1 декабря, каждый, у кого установлена актуальная версия приложения, может узнать, сколько минут он слушал музыку, кто из исполнителей оказался самым любимым, и какие треки попали прямо в сердечко. Платформа традиционно подготовила тематические карточки, а еще собрала ваши топовые песни в плейлист «Мой 2025». Рассказываем, где смотреть итоги 2025 года в Яндекс Музыке.

Где итоги 2025 года в Яндекс Музыке

Итоги года встретят вас сразу после запуска приложения. Чтобы ознакомиться с ними, нажмите на кнопку «Распаковка 2025». Именно здесь лежит 21 слайд о том, что вы слушали в Яндекс Музыке с 1 января по 1 декабря.

Итоги 2025 года в Яндекс Музыке содержат информацию о том:

сколько минут вы слушали музыку;

с каким треком начали 2025 год;

сколько лайков поставили;

какие жанры оказались самыми любимыми;

какой трек 2025 года понравился больше всего;

какие 5 песен оказались самыми популярными;

какие 5 исполнителей стали вашими любимыми;

какого редкого артиста вы заметили в 2025 году;

каких артистов вы слушали на Яндекс Станции.

Также в конце Яндекс Музыка опишет вайб вашего года, а еще предложил несколько тематических слайдов с итогами, которыми можно поделиться через соцсети и мессенджеры.

Плейлист с итогами года «Мой 2025»

Помимо слайдов с итогами года у каждого пользователя появился уникальный плейлист «Мой 2025». В нем собраны треки, которые вы слушали чаще всего. Его можно найти в «Распаковке 2025», а также самостоятельно через поиск:

Запустите Яндекс Музыку. Нажмите на кнопку поиска. Введите «Мой 2025». Откройте плейлист.

Песни в плейлисте с итогами 2025 года распределены в порядке популярности. Всего в него входит 50 треков, звучавших чаще всего на вашем смартфоне и других устройствах, где есть Яндекс Музыка.