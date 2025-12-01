Как посмотреть свои итоги 2025 года в Яндекс Музыке

  2. Темы
  3. Это интересно
Герман Вологжанин

Стриминговый сервис Яндекс Музыка подвел персональные итоги 2025 года для каждого пользователя. Начиная с 1 декабря, каждый, у кого установлена актуальная версия приложения, может узнать, сколько минут он слушал музыку, кто из исполнителей оказался самым любимым, и какие треки попали прямо в сердечко. Платформа традиционно подготовила тематические карточки, а еще собрала ваши топовые песни в плейлист «Мой 2025». Рассказываем, где смотреть итоги 2025 года в Яндекс Музыке.

Как посмотреть свои итоги 2025 года в Яндекс Музыке. Ищем свои персональные итоги года. Фото.

Ищем свои персональные итоги года

Где итоги 2025 года в Яндекс Музыке

Итоги года встретят вас сразу после запуска приложения. Чтобы ознакомиться с ними, нажмите на кнопку «Распаковка 2025». Именно здесь лежит 21 слайд о том, что вы слушали в Яндекс Музыке с 1 января по 1 декабря.

Где итоги 2025 года в Яндекс Музыке. Персональные итоги представлены в слайдах. Фото.

Персональные итоги представлены в слайдах

Итоги 2025 года в Яндекс Музыке содержат информацию о том:

  • сколько минут вы слушали музыку;
  • с каким треком начали 2025 год;
  • сколько лайков поставили;
  • какие жанры оказались самыми любимыми;
  • какой трек 2025 года понравился больше всего;
  • какие 5 песен оказались самыми популярными;
  • какие 5 исполнителей стали вашими любимыми;
  • какого редкого артиста вы заметили в 2025 году;
  • каких артистов вы слушали на Яндекс Станции.

Также в конце Яндекс Музыка опишет вайб вашего года, а еще предложил несколько тематических слайдов с итогами, которыми можно поделиться через соцсети и мессенджеры.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Плейлист с итогами года «Мой 2025»

Помимо слайдов с итогами года у каждого пользователя появился уникальный плейлист «Мой 2025». В нем собраны треки, которые вы слушали чаще всего. Его можно найти в «Распаковке 2025», а также самостоятельно через поиск:

  1. Запустите Яндекс Музыку.
  2. Нажмите на кнопку поиска.
  3. Введите «Мой 2025».
  4. Откройте плейлист.
Плейлист с итогами года «Мой 2025». У каждого свой персональный плейлист 2025 года. Фото.

У каждого свой персональный плейлист 2025 года

Песни в плейлисте с итогами 2025 года распределены в порядке популярности. Всего в него входит 50 треков, звучавших чаще всего на вашем смартфоне и других устройствах, где есть Яндекс Музыка.

Теги
Новости по теме
Доверенное лицо в Сбербанк Онлайн: как включить на телефоне и не дать мошенникам украсть ваши деньги
Google Переводчик официально стал нейросетью. Что произошло?
WhatsApp позволит писать пользователям других мессенджеров
Лонгриды для вас
Почему Яндекс списывает деньги с карты, и как их вернуть

Сервисами Яндекса в той или иной степени пользуется почти каждый житель страны, и с учетом такой широкой аудитории российская компания готова похвастать огромными оборотами финансов. Но порой они, как говорится, проходят мимо кассы. Точнее — мимо пользователей, которые жалуются, что Яндекс списал деньги с карты, хотя никаких покупок не было. В последнее время проблема стала особенно частой, и о ней пишут целые треды в соцсетях. А мы разбираемся, почему Яндекс списывает деньги, и можно ли их вернуть.

Читать далее
Незаменимые приложения для Android, о которых вы никогда не узнаете из Google Play

Владельцев Android-смартфонов с каждым годом становится все больше. И многих из них наверняка привлекает возможность скачивать любой софт на телефон, включая тот, что есть в бесконечной коллекции Google Play. Наша подборка поможет определиться и выбрать реально полезные приложения для Андроид. Здесь самое необходимое и для новичков, и для опытных пользователей, и для тех, кто просто намерен разнообразить свою коллекцию. Будьте внимательны - весь этот софт никогда не попадет в рекомендации Google Play!

Читать далее
Из-за сбоя в США сломалась половина интернета. У кого-то не работает даже WhatsApp и Fortnite

Сегодня утром пользователи по всему миру заметили, что WhatsApp, Fortnite, Roblox и десятки других приложений начали работать с перебоями. Причиной проблем с доступом к сервисам стал глобальный сбой в Amazon Web Services (AWS). Рассказываем, что случилось в крупнейшей облачной платформе, на которой держатся тысячи сайтов и онлайн-сервисов по всему миру.

Читать далее
Новости партнеров
Ноябрь для 2Miners: обновление Zcash (ZEC) и новая версия клиента CKB
Ноябрь для 2Miners: обновление Zcash (ZEC) и новая версия клиента CKB
WhatsApp в России &#8212; всё. Роскомнадзор официально объявил о начале блокировки мессенджера и объяснил причины
WhatsApp в России — всё. Роскомнадзор официально объявил о начале блокировки мессенджера и объяснил причины
Можно ли есть потемневший банан
Можно ли есть потемневший банан