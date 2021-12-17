Несмотря на то, что голосовые сообщения в мессенджерах в какой-то мере заменили нам звонки по телефону, это по-прежнему одна из важнейших функций телефонов. Возможно, обычные созвоны стали редкостью, но их заменили видеозвонки, у которых тоже есть свои особенности. Вспомните, какие обычно проблемы у вас возникают, когда вы разговариваете с кем-то по телефону? Уверен, их масса. Но всех этих неловкостей можно избежать, не делая лишних движений — достаточно лишь просто соблюдать некоторые правила. Сегодня расскажем вам о том, как правильно ответить на звонок по телефону и чего не стоит при этом делать.

Плохо слышно на громкой связи

Громкая связь в телефоне — вещь полезная, но очень противоречивая. С одной стороны, она помогает говорить по телефону тогда, когда заняты руки (например, за рулем или во время готовки на кухне), с другой — почти во всех случаях она работает из рук вон плохо. Обычно выходит так, что и вас, и собеседника слышно отвратительно.

Если держаться поближе к микрофону, то качество звука немного улучшается. Однако теряется смысл самой громкой связи. Возможно, звук искажается из-за того, что забился звукоуловитель на корпусе телефона. Если же микрофон плохо работает в определенной программе, то стоит попробовать переустановить ее.

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Как избавиться от спам-звонков

Когда кто-то звонит вам с неизвестного номера, есть небольшой соблазн поднять трубку — вдруг звонят с работы или еще откуда? Да и номер какой-то красивый. На деле оказывается, что это обычный рекламный звонок или очередной «прозвон» (пустой звонок без ответа). Заметил, что даже определитель Яндекса не всегда отображает, кто звонит. Приходится проверять его вручную, а потом добавлять в черный список. К сожалению, в этом нет смысла: злоумышленники звонят с разных номеров, подменяя их с помощью специальных программ. Такие программы автоматически обзванивают абонентов, а значит, что это всё никогда не прекратится. А еще некоторые боятся звонков: как это называется и почему так происходит — об этом рассказали вот здесь.

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Что делать, если плохая связь

Во время разговора может начать прерываться связь. Особенно это заметно, когда находишься в движении: у LTE есть ограничение по скорости передвижения, когда сигнал устойчивый. У 5G скоростной предел будет намного выше. Но иногда случается так, что связь пропадает на ровном месте: не пытайтесь поднять телефон повыше, подбросить его в воздух, чтобы он поймал еще одно деление сети. Перезагрузите смартфон или включите авиарежим, чтобы сигнал стал устойчивее, после чего продолжите разговор. Кстати, это же относится и к видеоконференциям, когда люди во что бы то ни стало пытаются оставаться в онлайне. Это намного эффективнее танцев с бубном.

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Шум во время разговора телефона

Перейдем к этической стороне вопроса. Стоит ли разговаривать по телефону, когда находишься в шумном месте? Определенно, нет. В такой ситуации разговор (точнее, попытка разговора) принесет больше дискомфорта обоим собеседникам или даже группе людей, которая решила созвониться. Лучше на время ретироваться и присоединиться к беседе попозже, когда вокруг не будет наблюдаться посторонних шумов. Кстати, не все знают, но многие программы позволяют включить фильтрацию внешних шумов во время разговора по телефону: алгоритмы сами отсекут лишнее, тем самым улучшив качество разговора.

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Звонки в мессенджере

Я полюбил голосовые звонки в Telegram или WhatsApp только в этом году, но до сих пор отношусь к ним с недоверием. В них качество голоса намного выше даже в наушниках и на громкой связи, но лишь при наличии устойчивого подключения к Интернету. К сожалению, несмотря на развитие LTE, обрывы случаются даже в центре города или дома с подключенным Wi-Fi, чего не скажешь об обычных телефонных звонках. Да и пропустить звонок в WhatsApp намного проще: иногда они не отображаются на экране. Старайтесь делать вызов с помощью обычного звонка — так привычнее для всех.

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Чего нельзя делать во время телефонного разговора

И еще один важный пункт: старайтесь не гнаться за двумя зайцами во время звонка по телефону. Например, кому приятно слушать, как вы едите во время разговора? Думаю, звонящему тоже это не особо удобно. А еще некоторые стараются поболтать во что бы то ни стало: за рулём, в суете или будучи занятыми работой, когда даже руки заняты, чтобы держать телефон. Наверное, лучше сообщить, что нет возможности поговорить, а продолжить чуть позже. Просто представьте, какой смысл в разговоре по телефону, пока идешь без перчаток в снежную погоду при минусовой температуре!

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