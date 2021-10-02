Как приложения в Google Play крадут у пользователей деньги

Думаю, что каждый пользователь хоть один раз в своей жизни сталкивался со случайным списанием средств, когда покупал что-то в интернете. Вроде бы вот-вот только привязал карту к магазину, как тут же пропадает крупная сумма денег. Причины бывают разные: ребенок случайно взял телефон, бездумно тапнули по какой-либо кнопке, лишь бы закрыть надоедливое уведомление, — все что угодно. Однако задумывались ли вы когда-нибудь, что некоторые продавцы специально списывают наши деньги? Как оказалось, и такое случается.

Вирусы на Андроид: миф или реальность

Многие пользователи до сих пор считают, что вирусы — это что-то из прошлого. Сейчас уже не принято устанавливать антивирусные программы на компьютер, что уж говорить о смартфонах или планшетах. Но при этом все забывают, что мошеннические приложения мутируют и ухищряются разными способами выманивать наши с вами средства.

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В эпоху максимального прорыва мобильных технологий, привычные нам вредоносные приложения замаскированы под абсолютно законное ПО и все еще встречаются на просторах сети.

Так, более 10 миллионов пользователей Android из 70 стран стали жертвами схемы, в которой они подписывались на, казалось бы, безопасный софт, а тот взимал с них около 42 долларов в месяц. Подумать только, 42 доллара. На секундочку это около 3 тысяч российских рублей. Сумма весьма внушительная.

Безопасен ли Google Play

Zimperian Labs в своем отчете сообщает, что огромное количество человек со всего мира (и России, в том числе) стали жертвами нового трояна, который поселился прямо в магазине Google Play. Схема была предельно проста и охватывала более 200 различных программ из абсолютно разных категорий. Здесь и пресловутые развлечения, инструменты для работы, приложения для знакомств.

Ни в чем неповинный пользователь скачивал вредоносный софт, после чего получал уведомление о том, что выиграл приз и следовало бы его немедленно получить. Мошенники с помощью подобных сообщений атаковали безобидных граждан по 5 раз на дню.

Как только человек принимал этот супер крутой подарок, программа отправляла его на сайт и запрашивала номер мобильного телефона, но по факту просто предоставляла контракт на услугу по цене около 40 долларов ежемесячно.

С учетом того, что современный пользователь имеет сейчас сразу несколько счетов в банке, распознать схему не так-то просто. В отчете сообщается, что после совершения такой покупки может пройти ни один месяц, пока до человека дойдет, что деньги списаны.

Важно также понимать, что вернуть положенную сумму просто не выйдет. Источник отмечает, что в основном мошенники были ориентированы на любопытных пользователей со смартфонами бюджетного сегмента с маленьким экраном.

Признаюсь честно, я, когда устанавливаю тот или иной софт, всегда перехожу по ссылкам, предоставленным разработчиками. Зачем я это делаю? Скорее из любопытства. Даже если понимаю, что здесь что-то неладно, всегда интересно раскрыть схему и рассказать об этом вам.

Помню, как еще в детстве отправлял SMS на номер 777, чтобы угадать слово целиком на местном телевидении. Родители никогда не отговаривали от подобного, а наоборот, стремились научить, что на такие удочки вестись просто бессмысленно. Но ребята, 42 бакса — это уже слишком, так ведь?

Друзья, угадайте, какое приложение из 200 стало лидером по скачиванию в Google Play? Вы не поверите, мошенники умудрились засунуть троян в Переводчик Handy Translator Pro! На первый взгляд, абсолютно безобидная программа! Мог кто-то подумать, что там кроется подвох? Конечно, нет!

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Какие приложения удалить с телефона

Zimperian Labs сообщают, что сразу после обнаружения вируса подали данную информацию в руководство Google, но важно понимать, что многие приложения все еще можно скачать на сторонних ресурсах. Ознакомьтесь с этим списком и немедленно удалите, если что-то встретили на своем смартфоне:

Handy Translator Pro;

Heart Rate and Pulse Tracker;

GPS Location Tracker;

iCare – Find Location;

My Chat Translator;

Bus – Metrolis 2021;

Free Translator Photo;

Slime Simulator;

Keyboard Themes;

Heart Rate Pro Health Monitor;

GetContacter;

Launcher iOS for Android;

Для ознакомления с полным списком перейдите по ссылке.

Отдельного внимания заслуживает проверка Google. В компании ежегодно обещают нам, что исправят все ошибки и уберут различные непристойности вроде фраз «Скачать бесплатно», но на деле все остается по-прежнему уже много лет. Как переводчик с трояном пробрался в магазин? Почему его не заметили?

Думаю, что вся причина кроется в том, что злоумышленники использовали обходные пути для списывания средств. То есть, деньги списывались опосредованно, через SMS. Ну неужели в 2021 году мы не можем проконтролировать и этот вопрос?

Еще меня удивил факт наличия в этом списке приложений для контроля здоровья, вроде Heart Rate and Meal Tracker. Подобные инструменты уже давно служат пожилым людям в качестве крутого помощника, а тут нате, пожалуйста, наживаемся на пенсионерах. Кстати, подборку подобных приложений мы делали ранее. Там вы встретите только проверенный софт.

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Поэтому я призываю каждого пользователя техники Android всегда тщательно проверять каждое свое действие в интернете. В нашем Телеграм-чате предлагаю рассказать, сталкивались ли вы с подобным и удавалось ли вернуть потраченную сумму.