Иногда долги появляются неожиданно: забытый штраф, начисление по налогам или после судебного производства. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, например, при выезде за границу или покупке автомобиля, стоит регулярно проверять задолженности.

Как проверить долги на Госуслугах. Проверяем долги бесплатно и без смс. Фото.

Проверяем долги бесплатно и без смс

Портал Госуслуги позволяет проверить начисления быстро и бесплатно, без визита в соответствующие ведомства. Причем все работает прямо со смартфона или через браузер на компьютере. Мы решили собрать все в формате инструкции и поделиться полезной информацией с вами.

Авторизация в приложении Госуслуги

Доступ к персональной информации вы получаете сразу после авторизации. Сделать это можно как на сайте платформы, так и в мобильном приложении. Не забудьте, что долги отображаются по вашему ИНН, СНИЛС и другим данным. Так что после регистрации и авторизации нужно будет добавить эту информацию в профиль.

Что нужно сделать:

Проверьте, что ваша учетная запись подтверждена, без этого портал будет показывать неполные сведения о долгах или, вовсе, откажется выдавать информацию.

Проверить все виды задолженностей в Госуслугах

Долги могут появиться не только по штрафам, иногда приходят начисления от налоговой, судебных приставов или ЖКХ. Так что смотреть долги и штрафы нужно сразу все, а не только в приложениях для поиска штрафов ГИБДД.

Проверить все виды задолженностей в Госуслугах. Кстати, можно ничего не искать и сразу задать вопрос встроенному помощнику. Он поможет найти нужный раздел в приложении. Фото.

Кстати, можно ничего не искать и сразу задать вопрос встроенному помощнику. Он поможет найти нужный раздел в приложении

В Госуслугах можно увидеть:

  • Налоговые долги — по данным ФНС.
  • Штрафы ГИБДД — по данным МВД.
  • Судебные задолженности — по информации ФССП.
  • Платежи ЖКХ, от школы и детсада — если вы подключили соответствующие услуги.

Зачастую бывает, что система не показывает определенные долги. В таком случае убедитесь, что в вашем профиле указаны все документы, включая ИНН, водительское удостоверение и другие данные.

Как найти долги в Госуслугах

Все задолженности, которые влияют на ваш, например, выездной статус или кредитную историю, можно смотреть на главной странице в пункте “Платежи”. В приложении он будет прямо на нижней панели.

Как найти долги в Госуслугах. Если у вас есть долги или неоплаченные налоги, все они появятся в этом меню. Фото.

Если у вас есть долги или неоплаченные налоги, все они появятся в этом меню

Если у вас есть штрафы и другие неоплаченные задолженности, они появятся здесь сразу.

Как найти долги в Госуслугах. Тут все, что можно узнать о другом человеке. Фото.

Тут все, что можно узнать о другом человеке

Кстати, проверить долги, штрафы и судебные начисления можно не только за себя, но и за другого человека. Для этого просто выйдите из своего профиля и перейдите по ссылке. Проверить долги другого человека можно по СНИЛС, ИНН, паспорту, а также водительским правам.

Как оплатить задолженности на сайте

Оплатить долги и штрафы можно в пару кликов и без перехода на сторонние сайты или даже визита в банк. Для этого нужно получить банковскую карту и соответствующую сумму на счету. Если ваши карты блокируют, то воспользуйтесь помощью друга:

  • Выберите нужный долг в списке.
  • Нажмите “Оплатить”.
  • Выберите способ: банковская карта, СБП, электронный кошелек.
  • После оплаты квитанция появится в разделе “Мои платежи”.

Учтите, что информация в базе обновляется не сразу, обычно в течение 1–3 дней после платежа. Так что если долг не был погашен сразу, не паникуйте, а просто подождите три рабочих дня. Все это время сохраняйте квитанцию об оплате.

