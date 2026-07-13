Если вас интересует, удалятся ли ваши фото и данные при сбросе графического ключа?, то у нас есть короткий ответ. К сожалению, на современных смартфонах Samsung, которые как раз обновляются до One UI 9.0, разблокировка забытого пароля или графического ключа практически всегда приводит к полной потере данных. Современные системы безопасности Android устроены так, чтобы никто не мог получить доступ к вашим личным файлам без ввода правильного пароля.

Существует только одно строгое исключение — официальная функция Samsung SmartThings Find. Она позволяет снять блокировку экрана, сохранив все данные, но только если вы заранее её настроили и выполнили ряд требований.

Любые другие рабочие методы, включая ручной сброс до заводских настроек с помощью аппаратных кнопок или использование специализированного программного обеспечения, неизбежно удалят все ваши личные файлы, фотографии, контакты и приложения.

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Оценивайте ситуацию реально: не тратьте время на поиск «чудодейственных» способов сохранения данных, если официальные условия не соблюдены. Смиритесь с потерей файлов и выберите безопасный путь восстановления доступа к самому устройству.

Способ 1: разблокировка через Samsung SmartThings Find (единственный способ без потери данных)

Если вы задаётесь вопросом, как снять блокировку экрана официально, сохранив при этом все фотографии и контакты, вам поможет функция SmartThings Find. Это единственный рабочий способ без потери данных, но он сработает только при соблюдении строгих условий.

Ваш телефон должен соответствовать следующим требованиям:

Устройство включено и подключено к интернету (через Wi-Fi или мобильную сеть).

На заблокированном телефоне выполнен вход в ваш аккаунт Samsung.

В настройках телефона заранее была включена функция удалённой разблокировки («Remote unlock»).

Пошаговый процесс разблокировки:

Откройте браузер на компьютере или другом смартфоне и перейдите на официальный сайт SmartThings Find. Войдите в систему, используя тот же аккаунт Samsung, который привязан к заблокированному телефону. В меню слева выберите ваше заблокированное устройство из списка. На панели справа найдите и нажмите на опцию «Unlock» (Разблокировать). Снова введите пароль от вашего аккаунта Samsung для подтверждения действия. Дождитесь, пока система удалённо снимет графический ключ. Ваш телефон будет разблокирован, а все данные останутся на месте.

Если хотя бы одно из этих строгих требований не выполнено (например, телефон отключён от интернета или вы не помните данные аккаунта Samsung), этот метод не сработает. В таком случае вам придётся переходить к способам сброса до заводских настроек с потерей данных.

Способ 2: сброс графического ключа через Recovery Mode (с потерей данных)

Если официальный сервис Samsung вам не подходит, единственный базовый способ убрать графический ключ — это сделать жёсткий сброс (Hard Reset) с помощью аппаратных кнопок телефона.

Внимание. Этот процесс полностью и безвозвратно удалит все ваши пользовательские данные, включая фотографии, сообщения и приложения.

Как сделать сброс до заводских настроек через Recovery Mode:

Полностью выключите ваш смартфон Samsung. Одновременно нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости (Volume Up) и кнопку питания (Power). Если на вашей модели есть отдельная кнопка Bixby, зажмите Volume Up + Bixby + Power. А на более старых моделях Samsung с физической кнопкой «Домой» используйте комбинацию Volume Up + Home + Power. Отпустите кнопки, когда на экране появится логотип Samsung и устройство войдёт в системное меню Recovery Mode. Используйте кнопки громкости для перемещения вверх и вниз по меню. Выберите пункт «Wipe data/factory reset». Для подтверждения выбора нажмите кнопку питания. На следующем экране выберите «Factory data reset» (Сброс до заводских настроек) и подтвердите действие. После завершения очистки внизу экрана появится соответствующая надпись. Выберите «Reboot system now», чтобы перезагрузить телефон.

Критически важное предупреждение. После такой перезагрузки ваш телефон не включится просто так. Сработает заводская защита Google (FRP). Смартфон потребует подключиться к Wi-Fi и ввести логин и пароль от аккаунта Google, который был привязан к устройству до сброса.

Осторожно: блокировка Google (FRP) после ручного сброса

Многие пользователи, успешно выполнив ручной сброс через Recovery Mode, сталкиваются с неожиданной и неприятной проблемой — телефон блокируется и просит ввести старый аккаунт Google. Что это такое и почему так происходит?

Это срабатывает FRP (Factory Reset Protection) — официальная система защиты от Google, созданная для предотвращения использования украденных телефонов. Она активируется автоматически, если система замечает, что сброс настроек был сделан не через стандартное меню телефона, а принудительно, с помощью аппаратных кнопок.

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Если вы забыли не только графический ключ, но и пароль от своего аккаунта Google, ситуация становится патовой: ваш телефон превращается в бесполезный «кирпич». Обойти этот экран проверки без правильных учётных данных просто так не получится, и базовые ручные методы здесь уже бессильны. Для законных владельцев устройств, оказавшихся в такой ловушке FRP, или для тех, кому комбинации кнопок в Recovery Mode кажутся слишком сложными, решением становится использование специализированных десктопных программ.

Способ 3: как разблокировать Samsung с помощью DroidKit (пошаговый процесс)

Если ручной сброс кнопками кажется вам слишком запутанным, или если после сброса вы застряли на экране блокировки Google, практичным решением станет программа DroidKit.

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DroidKit — это комплексный набор модульных инструментов для ПК и Mac, созданный для помощи законным владельцам Android-устройств. Вместо того чтобы угадывать комбинации кнопок и рисковать ошибиться, вы просто следуете понятным подсказкам на экране компьютера.

Модуль Screen Unlocker безопасно проведёт вас через процесс удаления графического ключа. Важно понимать, что, как и при ручном сбросе, данные при этом будут удалены. Однако сам процесс значительно понятнее для обычного пользователя. Если же после очистки смартфона сработает защита Google, у DroidKit есть специальный модуль FRP Bypass — он станет надёжной подстраховкой и поможет обойти блокировку Google на поддерживаемых устройствах Samsung.

Базовые шаги по использованию Screen Unlocker:

Установите и запустите программу DroidKit на вашем компьютере (PC или Mac). В главном меню выберите модуль Screen Unlocker. Подключите ваш заблокированный телефон Samsung к компьютеру с помощью надёжного USB-кабеля.

Нажмите «Start» и внимательно ознакомьтесь с предупреждением о том, что данные будут удалены. Убедитесь, что у вас есть права на управление этим устройством.

Программа автоматически определит модель вашего устройства Samsung и подготовит соответствующий файл конфигурации (прошивку), необходимый для безопасного снятия блокировки. После подготовки файла следуйте наглядным визуальным подсказкам DroidKit для завершения процесса сброса. Устройство перезагрузится, и вы сможете настроить его заново без старого графического ключа.

Примечание. DroidKit предназначен только для ваших собственных или авторизованных устройств. Успех обхода FRP зависит от конкретной модели, версии Android и патча безопасности.

Нерабочие способы из интернета: не тратьте своё время

В интернете можно найти десятки статей и видеороликов, обещающих лёгкую разблокировку телефона за пару минут без компьютера и без потери данных. К сожалению, большинство из них давно устарели и лишь запутают вас. Вот способы, которых стоит избегать:

Кнопка «Забыл пароль / графический ключ». Этот официальный метод позволял восстановить доступ через аккаунт Google прямо с экрана блокировки. Проблема в том, что он работает только на Android 4.4 и старше. На современных смартфонах Samsung этой кнопки просто не существует.

Трюки с экстренным вызовом. Ввод длинных комбинаций цифр и звёздочек через номеронабиратель экстренного вызова — это старая уязвимость системы. Разработчики закрыли эту брешь много лет назад, и на обновлённом ПО Samsung это не сработает.

«Секретные» программы без потери данных (APK-файлы). Не доверяйте форумам и видео, которые предлагают скачать подозрительные файлы для обхода экрана блокировки с сохранением файлов. Современные Android-устройства надёжно зашифрованы; такие неработающие «хаки» несут огромный риск заражения вашего компьютера или телефона вредоносным ПО.

Частые вопросы (FAQ)

Как разблокировать Samsung без потери данных?

Единственный рабочий способ сохранить фотографии и контакты — использовать официальный сервис Samsung SmartThings Find. Но для этого на телефоне должен быть заранее настроен аккаунт Samsung, включён интернет и активирована функция удалённой разблокировки.

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Что делать, если забыл графический ключ и нет аккаунта Samsung?

Если аккаунта нет или интернет отключён, вам придётся выполнить сброс до заводских настроек (с потерей данных). Вы можете сделать это вручную через Recovery Mode или использовать более понятный пошаговый процесс с помощью DroidKit.

Удалятся ли фото после жёсткого сброса до заводских настроек?

Да, при жестком сбросе вся внутренняя память телефона полностью очищается. Восстановить удаленные таким образом файлы крайне сложно из-за глубокого шифрования современных версий Android. Ваши данные можно будет вернуть только при наличии резервной копии (например, в Google Фото или Samsung Cloud).

Как обойти блокировку Google (FRP) после сброса настроек телефона?

Если телефон запрашивает старый аккаунт Google, а вы его не помните, вам может помочь специализированный софт. Например, модуль FRP Bypass в программе DroidKit позволяет пройти эту проверку для авторизованных устройств при условии совместимости.

Можно ли снять графический ключ через экстренный вызов?

Нет. Это устаревший метод, который эксплуатировал старую ошибку безопасности. На всех актуальных версиях Android эта уязвимость давно устранена.

Работают ли старые способы разблокировки на новых версиях Android?

Методы, такие как нажатие кнопки «Забыл пароль», применялись только до версии Android 4.4. На новых моделях Samsung они больше не работают, поэтому не тратьте время на эти инструкции.

Что выбрать: краткий итог

Оказавшись перед заблокированным экраном смартфона Samsung, важно выбрать правильный путь, чтобы не усугубить ситуацию и не тратить время впустую. Вот краткий алгоритм действий для вашей ситуации: