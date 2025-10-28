Как сделать фото на паспорт дома и без фотоаппарата при помощи Gemini

Фото на паспорт — классическая проблема любого человека. Пожалуй, это актуально во всем мире, но особенно остро стоит вопрос качества фотографий на документы в России. Причины такой несправедливости не поддаются объяснению. Но в наших силах дать вам в руки инструмент, который избавит от ужасов в формате “три на четыре” и походов в фотосалон.

Вариантов, конечно, несколько: можно купить фотоаппарат, фон, штатив, а еще установить на компьютер фотошоп, но все ради одного снимка. Стоит ли оно того? Вряд ли. Так что сразу переходим ко второму способу. Он бесплатный, не тянет за собой никаких растрат, а еще полностью автоматический и очень быстрый. Как вы уже догадались, сейчас речь пойдет о нейросети от Google.

Как сделать фотографию на паспорт в Gemini

Как показывает практика, новая нейросеть от Google отлично справляется с обработкой фотографий и даже умеет неплохо ретушировать кожу. В прошлый раз мы заставили ее бороться с прыщами на лице, а теперь попросим сделать фотографию на паспорт.

Для работы понадобится любое ваше фото, на котором хорошо видно лицо — основные черты и мелкие особенности, если таковые имеются. Уверены, такая фотка в галерее смартфона точно найдется. Допустим, у нас есть вот такая:

Скармливаем ее нейросети и просим создать из этой фотографии снимок с определенными характеристиками. В нашем случае это фото на паспорт. А в ответ получаем целую портянку ненужной информации о том, каким должно быть фото в удостоверении личности. Нейросеть даже подсказывает, как правильно позировать и предлагает найти ближайшее ателье, где можно сделать снимок.

Словом, уже понятно, что ничего толкового от нейросети с простым запросом добиться не получится. Поэтому прибегаем к классической хитрости — скомандуем искусственному интеллекту при помощи промта.

Обрежь голову с фотографии и создай фотографию на удостоверение личности размером 2×2 дюйма (или фото на паспорт), отвечающую следующим требованиям: белый фон, профессиональная деловая одежда, анфас, вид спереди, улыбка.

Кстати, улыбаться на официальных документах нельзя, так что последний пункт мы добавили уже от себя в качестве теста — справится ли система и с этим. И, надо сказать, справилась, да еще и на 10 из 10. Вот, посмотрите сами:

Нейросеть сохранила все основные черты лица, а также мелкие особенности наподобие родинки, и даже сохранила золотую цепочку на шее. При этом в порядке и прическа, и одежда, и фон.

Можно ли вообще использовать ИИ для создания фото на паспорт

Технически это возможно, но юридически и по правилам, скорее всего, нет. Однако определить, что снимок создан генеративным инструментом, вряд ли возможно, особенно на уровне паспортного стола или МФЦ. Ведь итоговая картинка выглядит как просто хорошо поставленный и отретушированный снимок. Если избавить фото от водяного знака, который оставляет нейросеть, то никто и не узнает об этой хитрости.

Остальные комментарии излишни: Gemini точно подходит для таких задач. А еще она бесплатная и работает очень быстро. А вы как считаете, можно ли использовать Gemini для создания фото на паспорт? Делитесь своим мнением в нашем Telegram-канале.