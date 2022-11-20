Как сэкономить в черную пятницу на АлиЭкспресс

Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему пятница вдруг стала черной? На самом деле этот термин пришел к нам из США. Именно так в 1966 году охарактеризовали пробки на дорогах в пятницу после Дня благодарения, который традиционно выпадает на четвертый четверг ноября. Именно с этого дня начинаются рождественские распродажи, которые и тянутся до самого католического Рождества. Поэтому такое название плавно с пробок и перетекло на начало скидок в магазинах. В России Дня благодарения нет, но привлечь в магазины и продать побольше товара хочется всем. И чтобы не изобретать велосипед, термин “черная пятница” был благополучно заимствован и успешно применяется уже не один год.

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АлиЭкспресс в этом плане не исключение и в точности также проводит распродажу в черную пятницу. Вот только последнее время многие стали обращать внимание на то, что скидки стали какими-то хиленькими или вообще выдуманными. Разбираемся, как можно реально сэкономить на товарах в черную пятницу на АлиЭкспресс.

Изменение цены на АлиЭкспресс

Прежде чем начать поиск товаров, вы должны точно понять, что скидки будут далеко не на все. Плюс ко всему, некоторые продавцы перед распродажей поднимают цену, а потом снижают ее до прежнего уровня. Если вы ежедневно не мониторите интересующие вас позиции, то определить самостоятельно это будет практически невозможно. Но мы живем в 21 веке, и технологии могут помочь нам в этом нелегком деле.

Для браузера Google Chrome существует расширение Alitools. С помощью него можно отслеживать динамику цены на любые товары, продающиеся на AliExpress. Пользоваться им очень просто:

Откройте Google Chrome и загрузите расширение Alitools по этой ссылке.

Дождитесь окончания установки.

Перейдите на АлиЭкспресс и выберите нужный вам товар.

В нижнем левом углу экрана появится специальное окошко с рейтингом продавца, графиком динамики цены и похожими товарами.

Нажмите на график и в появившемся окне выберите шестеренку.

Переключите валюту на рубли и при необходимости отключите пуш-уведомления и счетчики.

Если вернуться на график, то вы можете увидеть текущую цену и минимальную за установленный промежуток времени. По умолчанию этот промежуток составляет три месяца, но можно переключиться и на полгода. Однако имейте в виду, что это та цена, которая отображается на странице товара. Она не учитывает промокоды и купоны продавца.

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Информация о купонах продавца располагается прямо под ценой над кнопкой “Купить сейчас”. Обязательно проверяйте их, прежде чем положить товар в корзину. Если актуальные купоны вам подходят, то обязательно активируйте их под своим аккаунтом. Тогда вы сможете уменьшить стоимость.

К некоторым товарам еще есть и промокоды на скидку. Их чаще всего можно найти на промо изображениях. Однако они действуют не во всех странах, и иногда количество их применений может быть ограничено. Поэтому слишком сильно не рассчитывайте на дополнительную скидку, но обязательно проверяйте. Вдруг сработает и получится снизить цену еще больше.

Отслеживание цен на АлиЭкспресс

На примере вот такого внешнего аккумулятора на 20000 мАч, которым, кстати, можно заряжать несколько устройств разом с нормальной скоростью, предлагаю посмотреть, как это работает. Предположим, что вы уже установили Alitools и готовы проверять цены:

Перейдите вот по этой ссылке на страницу товара.

Дождитесь, пока Alitools загрузит все данные и построит график.

В настоящий момент батарея стоит 1430,74 рубля. Минимальная цена на нее была 1449 рублей. Тут сразу видно, что продавец не пытался навариться и не повышал цену перед распродажей.

Перейдите в купоны продавца и нажмите “Получить” на купоне со скидкой 130,13 рубля при заказе от 1236,21 рублей. Он как раз подходит под наш заказ.

Посмотрите на фотографиях товара промокоды. К сожалению, для России в этом случае кодов нет, поэтому еще сильнее снизить цену не выйдет.

Положите товар в корзину и перейдите в нее.

Поставьте галочку на нашем внешнем аккумулятора и справа увидите, как изменится цена. Она сразу же составит 1300,61 рубля.

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Получается, что сэкономить удастся хоть и небольшую сумму. Но если посмотреть график изменения цены, то можно увидеть, что какое-то время аккумулятор стоил и 1973 рубля. Поэтому можно точно сказать, что с помощью Alitools получится купить товар по реально сниженной цене.

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Скидки на АлиЭкспресс

Именно по такой схеме мы нашли для вас вот такой классный плетеный USB-C кабель, который без проблем подойдет к любым вашим устройствам. Даже Айфон скоро будет заряжаться именно с помощью такого шнура.

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Или вот такой небольшой внешний аккумулятор на 5000 мАч. Он занимает очень мало места и быстро может оживить неожиданно севший смартфон. Подойдет он тем, кто не хочет таскать с собой здоровый аккумулятор и нуждается только в том, чтобы слегка подзарядить смартфон.

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Ну и однозначно всем советую заказать блок питания с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт. Пока можно урвать такие вещи с серьезной скидкой, надо пользоваться моментом. В противном случае, если ваша зарядка неожиданно выйдет из строя, то покупать из наличия здесь будет значительно дороже.

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А может быть, вы ищите умные часы? Тогда вот такой свежачок специально для вас. Недавно вышедшие Amazfit GTS 4. Отличный вариант для тех, кто либо только перешел с Айфона на Андроид, либо просто не любит круглые часы. Как по мне, именно GTS 4 являются лучшими прямоугольными часами не от Apple.

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Как видите, если знать эти лайфхаки, можно найти реальные скидки на АлиЭкспрессе, и черная пятница позволит реально сэкономить деньги на нужных вещах.