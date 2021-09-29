Как селфи изменили мир?

Тренды ежедневно атакуют медиапространство. Каждый день появляется новый модный хэштег, какое-то движение, песня или флешмоб. Но все они мимолетны. Вспомните тот момент, когда пошла мода на Clubhouse: стало очень страшно за подкасты, когда появилось это приложение. Но есть тренд, который не сгинул до сих пор — это селфи. Почему до сих пор нам не надоело фотографироваться на фронтальную камеру? Кажется, нам есть, что сказать.

Что такое селфи

Вспомните, что было фотоальбомах ваших смартфонов до того, как вы приобрели устройство с фронтальной камерой? Думаю, что окружающий вас мир: машины, улица, природа, друзья. Появление фронтальных камер облегчило жизнь: больше нет необходимости обращаться к незнакомцам, чтобы вас сфотографировали в полный рост на фоне какой-то достопримечательности (кстати, мы уже рассказывали, почему это плохо).

Селфи - это разновидность автопортрета, созданного с помощью фотоаппарата, иногда при помощи зеркала, монопода или автоспуска.

Важную роль сыграли социальные сети: Instagram сложно представить без снимков с фронтальной камеры. Селфи не только не исчезли или потеряли популярность, но и со временем превратились в сториз. Кстати, в ноябре 2013 года сам термин «селфи» был объявлен словом года и даже включен в Оксфордский словарь.

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Как селфи искажает лицо

Производители смартфонов чаще всего настраивают фронтальные камеры так, чтобы пользователь получал отзеркаленное изображение своего лица в выгодном для себя ракурсе. Как говорит Юрий Дудь «с рабочей стороны». Однако на снимках других людей мы выглядим так, как нас видят остальные. Несмотря на то, что на фотографиях с фронтальной камеры мы выглядим наиболее идеально благодаря выбору ракурса, люди предпочитают видеть друг друга такими, какие они есть вне мира селфи. Еще больше интересных статей о влиянии гаджетов на человека ищите в нашем Яндекс.Дзен!

Если речь идет о собственном изображении, то с детства мы привыкаем к тому, как выглядим в зеркале в перевернутом виде. Эта картинка отличается от той, что видят другие люди. Наши лица не симметричны, мы видим собственные изъяны не так, как это видят окружающие. Родинка, шрам — все находится на другой стороне лица. Ни сколь не удивляет, что в современных гаджетах активно прокачивают именно фронтальную камеру — всё ради того, чтобы вы пользовались функциями, почаще добавляя контент на свои странички.

Как селфи влияет на человека

Селфи не только помогают развлечься, но имеют негативную сторону. Одна из них — обесценивание фотографий. Вспомните, как раньше делались снимки на пленочную «мыльницу»? Каждое фото было событием, фотокарточки на долгие годы отправлялись в альбомы, передаваясь из поколения в поколение. Современные фото в большинстве случаев остаются в памяти нашего смартфоны и… на этом всё.

Считается, что девальвация фотоснимков влияет на качество жизни. Они попадают в социальные сети, а дальше с ними ничего не происходит. Возможно, их посмотрят, поставят лайки, а дальше они забываются под грузом нового контента. Так утрачивается ценность снимков. Чтобы этого избежать старайтесь почаще сортировать фотографии по альбомам, не забывать о них — это поможет вам не чувствовать себя одинокими и думать, что лучшие годы остались позади, а впереди лишь туманное будущее.

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Селфи в культуре

Несмотря на то, что термин относительно новый, можно встретить множество интересных книг и фильмов. Один из них — фильм «Селфи» по одноименной книге Сергея Минаева, в котором отражена проблема идеального человека, коим он на самом деле не является. Отдельной похвалы заслуживает роман Дмитрия Глуховского «Текст» и нашумевший фильм, снятый по этой книге.

В нем вы не встретите упоминаний или аллегорий с селфи, но поймете, что речь идет о человеке, который выдает себя за другую личность. В общем, явление достаточно новое, но оно уже успело оставить свой след в кинематографе и литературе. Долгоиграющий тренд, не так ли?

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Можно сколь угодно ругать социальные сети за происходящее: люди помешались на самолюбовании, порой не видя этому границ. Селфи делают везде: в транспорте, на работе, за рулем. Смельчаки делают селфи в неподобающих местах, оскорбляя этим поступком других людей — впрочем, такие случаи приводят к соответствующим мерам и общественному порицанию. Впрочем, не думаю, что фотографии наших друзей и близких, нужно судить строго: желание хорошо выглядеть — вполне естественно для каждого из нас.