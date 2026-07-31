В мессенджере МАКС появились истории, и знакомая по другим приложениям картина повторяется один в один: сверху над чатами выстроилась лента кружочков, и она подбешивает ровно так же, как в свое время истории в Телеграме. Открываешь приложение, чтобы ответить на сообщение, а на экран вылезает сторис от человека, которого ты последний раз видел живьем лет десять назад. К счастью, выбор у нас есть: ленту можно почистить, отключить чужие истории в МАКС, а свои спрятать от лишних глаз.

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Как скрыть истории в МАКС на телефоне

Наши читатели чаще всего хотят скрыть со смартфона истории конкретного человека в МАКС. Логика тут ровно такая же, как была в Телеграме, так что привыкать заново не придется. Достаточно найти нужную сторис в ленте, а затем долгим нажатием вызвать контекстное меню и скрыть публикации надоевшего автора.

Откройте приложение МАКС на Android. Найдите в верхней ленте кружок автора, чьи истории вам надоели. Нажмите на историю и удерживайте палец пару секунд, пока не появится меню. Выберите пункт «Скрыть истории» и подтвердите действие.

После этого кружок автора уедет в самый конец ленты, а новые публикации перестанут маячить перед глазами. Точно так же в свое время приходилось наводить порядок и в другом мессенджере — если пропустили, у нас есть отдельный разбор, как отключить сторис в Телеграме на Android.

Как отключить истории в MAX на компьютере

Если вы пользуетесь мессенджером на ноутбуке, скрыть истории еще проще: здесь достаточно правой кнопки мыши. Веб-версия и десктопный клиент показывают чужие сторис так же, как приложение, а скрыть их на большом экране можно в пару кликов.

Откройте МАКС на компьютере — в браузере или в программе для ПК. Наведите курсор на кружок с историей нужного автора в верхней ленте. Кликните правой кнопкой мыши, чтобы вызвать контекстное меню. Выберите «Скрыть истории автора».

Настройки приватности и списки в МАКС синхронизируются между устройствами, так что скрытый на компьютере автор пропадет из ленты и на телефоне. К слову, если вы держите на одном устройстве сразу два мессенджера, почитайте, что будет, если пользоваться МАКС и Телеграм на одном телефоне.

Что делать, если истории появляются даже после скрытия

Бывает так, что вы вроде бы убрали автора, а его сторис все равно продолжают всплывать в ленте. В такой ситуации остается более радикальный сценарий: если человек упорно лезет на экран, проще целиком удалить его из списка контактов. Тогда мессенджеру просто нечего будет вам показывать, и истории этого человека больше не появятся.

Откройте профиль человека, чьи истории продолжают появляться. Нажмите на три точки или иконку меню в его карточке. Выберите «Удалить из контактов» и подтвердите. Проверьте ленту — сторис бывшего контакта больше не отображаются.

Способ грубоватый, зато рабочий на сто процентов. Если же вам просто нужен минимум лишнего на экране, взгляните на подборку простых смартфонов без наворотов для МАКС и звонков.

Можно ли скрыть свои истории в МАКС от других

Отдельный больной вопрос — можно ли скрыть свои истории в МАКС от посторонних, чтобы их видел только узкий круг. Частично да, но гибкости, к которой приучил Телеграм, тут пока нет. Момент, когда реально ограничить аудиторию историй в MAX, всего один — на старте публикации мессенджер дает выбрать, кто увидит сторис.

Начните создавать историю через плюс рядом с фото профиля. На шаге настроек выберите аудиторию «Мои контакты». Задайте таймер, через сколько сторис исчезнет — например, через 6 часов. Опубликуйте историю с выбранными параметрами.

Тонких списков вроде «показать всем, кроме этих людей» или отдельного круга близких друзей, как в Телеграме, в МАКС пока не завезли. Так что выбор простой: либо истории видят все ваши контакты, либо вы вовсе воздерживаетесь от публикации. Кстати, о совместимости приложения с бюджетными аппаратами мы писали в материале о том, будет ли работать МАКС на смартфоне с AliExpress.

Как вернуть истории в MAX, если случайно скрыли

Последний сценарий на случай промаха — как вернуть истории в MAX, когда вы скрыли автора по ошибке. Проще всего сделать это сразу: как только скрыли историю, внизу экрана на пару секунд появляется кнопка «Отменить» — нажмите ее, пока не пропала, и автор останется в ленте. Если же момент упущен, вернуть истории в MAX все равно можно через профиль человека.

Откройте профиль человека, чьи истории случайно скрыли. Нажмите на три точки в его карточке. Выберите пункт «Не скрывать истории».

После этого кружок автора вернется в общую ленту, и вы снова будете видеть его публикации. А если хотите не убирать, а наоборот прокачать собственные сторис, посмотрите разбор о том, как делать крутые истории в Телеграме — часть приемов оттуда пригодится и в МАКС.