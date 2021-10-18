Как смартфон меняет тело человека

Вспомните, когда вы в последний раз проводили время без смартфона больше суток? Лично я уже больше 3 лет пользуюсь гаджетом на постоянной основе каждый день. А задумывались ли вы когда-нибудь, как постоянное использование смартфона влияет на ваше тело? Будьте уверены, изменения весьма существенные. Кстати, с большой вероятностью, вы сможете встретить у себя хотя бы одно из них.

Деформировался мизинец на руке

В первую очередь хотелось бы коснуться самой популярной проблемы, с которой сталкиваются пользователи смартфонов. Посмотрите внимательно на свои руки, в частности, на мизинец. Все чаще пользователи в интернете начинают замечать, что от постоянного серфинга у них начинают деформироваться пальцы.

Чаще всего дефект возникает на последнем, поскольку мы постоянно придерживаем телефон мизинцем вовремя использования гаджета одной рукой. Специалисты еще не разобрались в этом вопросе с точкой, однако уже сейчас понятно, что проблема связана с изменениями в мышцах.

Важно понимать: наш организм работает, как единое целое, и на простой выемке дело может не кончится. Дальше в процесс будут вовлекаться и другие ткани (сухожилия, связки, суставы), что может негативно сказаться на функциях вашего запястья.

Помните упражнения из начальной школы, которые учительница заставляла нас делать после долгой писанины? Самое время к ним вернуться. Повторяйте за мной: Мы писали, мы писали, наши пальчики устали. А если серьезно, то, как только понимаете, что засиделись — встаньте и просто разомнитесь. И речь идет не только про руки.

Почему важно держать осанку

Мировое общество по контролю за качественным сном уже давно пришло к выводу, что на кровати нельзя пользоваться гаджетами. Ни сидеть с ноутбуком, ни залипать в YouTube перед сном. Кроме проблем со сном, есть еще ряд причин, по которым стоит отказаться от использования смартфона в неположенном месте.

Например, проблемы со спиной. Если постоянно находиться в неправильном положении тела, спина за это спасибо вам не скажет. В подобной ситуации давление на позвоночные диски увеличивается кратно, а значит, кости изменяют свое положение на нестабильное. Про сколиоз, думаю, все слышали.

Неудивительно, что в последнее время количество людей с деформацией позвоночника очень сильно увеличилось. Под большой угрозой находятся наши дети, так как их скелет сформирован еще не до конца. Думаю, что через лет 20 под понятием «здоровая спина», мы будем подразумевать совсем другую картину.

Понятно, что и сидеть можно тоже неправильно. Просто каждый раз, когда берете в руки гаджет, старайтесь останавливать себя на мысли о необходимости смены положения тела и контроле осанки.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, там вы найдете много полезной информации, которой нет на нашем сайте.

Вред от телефона

В последнее время, врачи все чаще говорят о таком понятии, как «smartphone face». Под термином подразумевают лицо с двойным подбородком, провисающей линией челюсти и выраженными морщинами в уголках губ.

Журналисты из зарубежного издания Cosmopolitan обратили внимание прекрасной половины человечества на данную проблему еще в 2016 году. Тогда доктор Киран Лохия поделилась своими соображениями по этому поводу следующим образом:

Причина феномена предельно простая — неправильная осанка. С появлением смартфонов люди часами держат голову в наклоненном положении. Это приводит к сокращению мышц шеи, что, в свою очередь, приводит к изменению коллагеновых волокон, и вы начинаете буквально вытягиваться. В конечном счете, мы имеем обвисшую кожу и множество лишних морщин на лице.

Советы по исправлению ситуации давать крайне сложно. В любом случае пользоваться гаджетами на уровне глаз вы не будете. Остается рекомендовать только уменьшение количества времени с телефоном и массаж лица.

Влияние телефона на человека

Знаете, какой орган самый большой в теле человека? Теперь, да — это кожа. Казалось бы, как это связано со смартфонами? Многие, наверно, слышали про появление пигментных пятен от смартфона. Этот вопрос учеными пока изучен недостаточно, все еще ведутся споры.

А что точно, так это преждевременное старение. Из-за синего света в коже образуется много оксидантов. Они, в свою очередь, разрушают структуру клеток и вызывают дряблость кожи.

Плюс, важно сказать про яркость экрана, которая заставляет нас излишне напрягать зрение. Далее мимические мышцы еще больше сокращаются, и вот, пожалуйста, снова морщины. Особенно это заметно по наружным углам глаз и межбровной складке.

Теперь я знаю, в чем главная проблема дорогих телефонов.

Данные изменения нашего тела нельзя назвать негативными. Просто человек будущего выглядит чуть-чуть иначе. Если сейчас мы воспринимаем такие явления отрицательно, то вскоре просто привыкнем. Если же вам хочется подарить своему телу большую уникальность — отказывайтесь от всех гаджетов хотя бы пару раз в месяц. Так будет лучше.

А вы когда-нибудь обращали свое внимание на изменения тела из-за мобильных устройств? Обязательно расскажите об этом в нашем Телеграм-чате. Будет крайне интересно прочесть. Лично я, когда посмотрел на свой мизинец, сильно ужаснулся.