Как создать канал в MAX на Android. Инструкция по шагам

Начавшаяся блокировка Telegram в России осложнила жизнь не только людям, использовавшим мессенджер для обмена сообщениями, но тем, кто ведет свои каналы. Файлы загружаются медленно (если вообще загружаются), войти получается через раз, а подписчики все реже проявляют свою активность. В этой связи многим людям приходится осваивать каналы в MAX. Загвоздка заключается в том, что в национальном мессенджере блоги работают совершенно иначе. И разобраться, как создать канал в MAX на Android не так просто.

Можно ли создать канал в MAX

В MAX можно создать канал. Но важно учитывать нюансы платформы, разработанной в рамках Федерального закона «О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Особенность национального мессенджера заключается в том, что каналы в MAX бывают двух типов:

Приватные. Их может создать любой пользователь, но подписаться на такой канал получится только по приглашению. В поиске он не отображается.

Их может создать любой пользователь, но подписаться на такой канал получится только по приглашению. В поиске он не отображается. Публичные. Их создание допускается только после регистрации блога в Роскомнадзоре по паспортным и иным данным, которые подгружаются с Госуслуг.

Создать публичный канал в MAX сейчас могут только люди и организации, владеющие блогами, которые занесены в реестр Роскомнадзора и имеют отметку «A+». Главное требование — наличие 10 000 подписчиков на одной из следующих платформ:

Дзен;

Одноклассники;

Telegram;

VK.

Только если у вас уже есть официально зарегистрированный блог на одной из этих платформ, вы можете сделать канал в MAX. Если нет — придется ограничиться приватным каналом или перестать рассматривать национальный мессенджер в качестве платформы для распространения своего контента.

Как создать приватный канал в MAX

Чтобы сделать приватный канал в MAX, необходимо обновить приложение до последней версии и сделать следующее:

Запустить MAX. Нажать кнопку «+» в правом верхнем углу. Выбрать опцию «Создать приватный канал». Ввести название и описание канала, после чего — нажать «Создать канал». Выбрать подписчиков из списка своих контактов.

После этого канал будет создан. Но читать его начнут только в том случае, если кто-то из ваших контактов откликнется на приглашение. Для всех остальных случаев предусмотрены публичные каналы в MAX.

Как сделать публичный канал в MAX

Если вы уже имеете блог, зарегистрированный в Роскомнадзоре, то можете создать канал в MAX через бот Каналы в MAX:

Запустите бота @channel_bot. Нажмите «Начать», а затем — «Создать канал». Перейдите по ссылке на Госуслуги и вставьте ссылку на блог, зарегистрированный в РКН. Дождитесь обработки заявки, после чего нажмите кнопку «Создать канал». Сделайте описание канала.

Теперь вы можете приглашать людей в канал MAX, а сам блог начнет индексировать в мессенджере. То есть его можно будет найти по названию в поиске.