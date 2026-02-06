Как удалить фото или рилс из Instagram*

Кирилл Пироженко

В моменте, когда вы выкладываете какое-либо фото или видео в социальные сети, всё кажется идеальным. И снимок сделан отлично, и цвета на нём шикарные, и вы звезда. Но уже на утро может прийти понимание, что лучше подобные фотографии или ролики другим людям не показывать. Именно поэтому важно знать, как удалять фото и Reels из Instagram*. Давайте посмотрим, где искать заветную кнопку.

Как удалить фото или рилс из Instagram*. Разбираемся, как удалить лишнее из «Инстаграма». Изображение: makeuseof.com.

Разбираемся, как удалить лишнее из «Инстаграма». Изображение: makeuseof.com

Удалить фото из Инстаграма*

Самое главное — разобраться с тем, как удалить публикацию из Instagram*. Пожалуй, это одно из самых главных умений наравне с выкладыванием туда чего-нибудь. К счастью, делается это достаточно просто:

Интерфейс удаления фото слева, а рилс справа.

Интерфейс удаления фото слева, а рилс справа

  1. Откройте Инстаграм* на вашем смартфоне и перейдите на последнюю вкладку с профилем;
  2. Выберите публикацию, которую вы хотите удалить, и разверните ее на весь экран;
  3. Нажмите на три точки в строке напротив вашего аккаунта;
  4. В выпадающем меню выберите «Удалить медиафайл».

Reels в Instagram* удаляется аналогичным образом, только выбираете вы его на странице с рилсами в профиле, и нужное вам многоточие находится в нижней части экрана. В общем, ничего сложного в данной операции нет, и сразу после этого выбранное вами фото или видео пропадут из учетной записи Instagram*.

Удалить отметку из Инстаграма*

Но есть еще одна важная вещь. На некоторых фото или видео вас отмечают без вашего желания. Все такие отметки отображаются внутри вашего профиля, и их может просмотреть любой желающий. Естественно, это зависит от настроек аккаунта, но как минимум ваши подписчики имеют туда доступ. Хоть публикации из другой учетной записи вы удалить и не можете, но можете убрать отметку с вашим Instagram*. Делается это очень просто:

Иногда важно уметь убирать отметки с постов.

Иногда важно уметь убирать отметки с постов

  1. Откройте ваш профиль в Instagram* и перейдите на вкладку с отметками на фото и видео;
  2. Выберите публикацию, с которой хотите удалиться;
  3. В левом нижнем углу публикации нажмите на кругляшок с человечком;
  4. В выпадающем меню коснитесь своего аккаунта и выберите «Удалить меня из публикации».

Кстати, здесь же можно скрыть определенные фото или видео из вашего профиля. Тогда удаляться с него вам не придется. Обязательно запомните этот порядок действий, в некоторых случаях он может очень сильно помочь.

*запрещенная социальная сеть. Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России

