Как улучшить Wi-Fi соединение на смартфонах Xiaomi

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Кирилл Пироженко 0

Выключаете ли вы Wi-Fi на смартфоне, когда уходите из дома? Я отключаю. И недавно поймал себя на мысли, что качество мобильного интернета находится на таком уровне, что я просто забываю включить Wi-Fi приходя домой. А в некоторых ситуациях, когда домашний интернет нагружают большое количество устройств, я просто переключаюсь на 4G и спокойно сижу в сети, не мешая телевизорам и другим устройствам работать на максимальной скорости.

Скорости интернета через Wi-Fi может не хватать не только на смартфонах Xiaomi, но и на устройствах других производителей.

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Но иногда трафик заканчивается, и приходится возвращаться к домашнему интернету. И здесь скорость не всегда радует. К счастью, на смартфонах Xiaomi, Redmi и Poco есть возможность ускорить Wi-Fi штатными средствами. Разбираемся, как это можно сделать.

Xiaomi — скорость Wi-Fi

По умолчанию на всех смартфонах Xiaomi, Redmi и Poco Wi-Fi работает в стандартном режиме. То есть скорость пропорционально распределяется между приложениями, которыми вы пользуетесь в настоящий момент, и теми, которые находятся в фоне. Например, вы можете поставить на загрузку какой-нибудь файл в Телеграме и перейти в Хром для обычного веб-серфинга. В такой ситуации скорость разделится поровну между двумя приложениями. Поэтому если вы будете искать что-то важное, то можете заметить, как снизилась скорость соединения.

С помощью этого режима скорость интернета для активного приложения будет увеличена.

Благо, что есть специальная настройка, которая позволяет перераспределить скорость между приложениями. Если ваш смартфон работает на MIUI 13, сделать это можно следующим образом:

  • Откройте настройки на вашем Xiaomi.
  • Перейдите в раздел Wi-Fi.
  • Выберите “Помощник Wi-Fi”.
  • Активируйте переключатель “Приоритизация Wi-Fi”.
  • В появившемся списке поставьте галочку на “Скорость соединения”.

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После этого максимальную скорость будет получать именно активное в настоящий момент приложений. При этом скорость фоновых загрузок будет снижена. Обратите внимание, что в некоторых ситуациях снижение может быть до такого уровня, что загрузка прервется. Если возобновить загрузку будет невозможно, придется начать скачивание файла с самого начала. Это может занять много времени, поэтому рассчитывайте этот момент правильно.

Если ваш смартфон работает на MIUI 12, то путь будет практически такой же с небольшим исключением:

В MIUI 13 отказались от использования названия “Экстремальный режим”.

  • Откройте настройки на вашем Xiaomi.
  • Перейдите в раздел Wi-Fi.
  • Выберите “Помощник Wi-Fi”.
  • Активируйте переключатель “Приоритизация Wi-Fi”.
  • В появившемся списке поставьте галочку на “Экстремальный режим”.

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Если шариться по настройкам вам не очень хочется, то переход в это меню можно ускорить. Просто откройте настройки и введите в поисковой строке в самом верху “Приоритизация Wi-Fi”. Перейдите по найденной ссылке и окажетесь сразу в нужных настройках. Принципиально много времени вы от этого не сэкономите, но путь себе точно сократите.

Как ускорить интернет на Xiaomi

Однако приоритизация — это не единственный способ ускорить Wi-Fi соединение. Большинство современных смартфонов позволяют активировать специальную настройку, с помощью которой скорость Wi-Fi увеличивается за счет мобильного интернета. К сожалению, у этой функции есть один небольшой минус — она расходует трафик, который включен в ваш пакет на мобильном номере. Но если у вас безлимит или просто гигов настолько много, что их некуда девать, можете смело активировать эту функцию и использовать интернет на возросшей скорости:

Если активируете “Пользовательские приложения”, то не забудьте выбрать нужные в списке.

  • Откройте настройки на вашем Xiaomi, Redmi или Poco.
  • Перейдите в раздел “Wi-Fi”.
  • Выберите “Помощник Wi-Fi”.
  • Коснитесь пункта “Смарт-ускорение соединения”.
  • Активируйте переключатель “Использовать мобильный интернет для ускорения”.
  • Выберите режим ускорения: полный или вспомогательный.
  • И настройте приложения, при использовании которых помимо Wi-Fi будет задействоваться мобильная сеть.

Еще раз напомню, что при включении этой опции возможен повышенный расход трафика. Будьте к этому готовы. Кстати, перейти в эти пункты меню тоже можно через поиск на главной странице настроек.

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Я опробовал на себе оба этих способа ускорения Wi-Fi и получил вот такие результаты. При активации приоритизации Wi-Fi:

Скорость без приоритизацииСкорость с приоритизацией
Скачивание12,515,1
Загрузка20,918,7

После этого я ушел в самую дальнюю часть квартиры, где слабый сигнал Wi-Fi и хорошо ловит 4G, и получил следующие результаты при активации смарт-ускорения:

Скорость без смарт-ускоренияСкорость со смарт-ускорением
Скачивание5,346,02
Загрузка5,6118,0

Этот способ ускорения актуален как для смартфонов Xiaomi, так и Redmi с Poco.

Как видите, в обоих случаях есть результат, хоть и не такой, как ожидалось. Что удивительно, смарт-ускорение по минимуму повышает скорость скачивания, но скорость загрузки отличается очень сильно. Поэтому, если вы хотите немного помочь своему Wi-Fi на смартфоне, можете смело использовать эти функции. Результат от них действительно есть. А вообще, если Wi-Fi у вас медленный, стоит задуматься о замене провайдера или роутера.

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