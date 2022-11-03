Как улучшить Wi-Fi соединение на смартфонах Xiaomi

Выключаете ли вы Wi-Fi на смартфоне, когда уходите из дома? Я отключаю. И недавно поймал себя на мысли, что качество мобильного интернета находится на таком уровне, что я просто забываю включить Wi-Fi приходя домой. А в некоторых ситуациях, когда домашний интернет нагружают большое количество устройств, я просто переключаюсь на 4G и спокойно сижу в сети, не мешая телевизорам и другим устройствам работать на максимальной скорости.

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Но иногда трафик заканчивается, и приходится возвращаться к домашнему интернету. И здесь скорость не всегда радует. К счастью, на смартфонах Xiaomi, Redmi и Poco есть возможность ускорить Wi-Fi штатными средствами. Разбираемся, как это можно сделать.

Xiaomi — скорость Wi-Fi

По умолчанию на всех смартфонах Xiaomi, Redmi и Poco Wi-Fi работает в стандартном режиме. То есть скорость пропорционально распределяется между приложениями, которыми вы пользуетесь в настоящий момент, и теми, которые находятся в фоне. Например, вы можете поставить на загрузку какой-нибудь файл в Телеграме и перейти в Хром для обычного веб-серфинга. В такой ситуации скорость разделится поровну между двумя приложениями. Поэтому если вы будете искать что-то важное, то можете заметить, как снизилась скорость соединения.

Благо, что есть специальная настройка, которая позволяет перераспределить скорость между приложениями. Если ваш смартфон работает на MIUI 13, сделать это можно следующим образом:

Откройте настройки на вашем Xiaomi.

Перейдите в раздел Wi-Fi.

Выберите “Помощник Wi-Fi”.

Активируйте переключатель “Приоритизация Wi-Fi”.

В появившемся списке поставьте галочку на “Скорость соединения”.

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После этого максимальную скорость будет получать именно активное в настоящий момент приложений. При этом скорость фоновых загрузок будет снижена. Обратите внимание, что в некоторых ситуациях снижение может быть до такого уровня, что загрузка прервется. Если возобновить загрузку будет невозможно, придется начать скачивание файла с самого начала. Это может занять много времени, поэтому рассчитывайте этот момент правильно.

Если ваш смартфон работает на MIUI 12, то путь будет практически такой же с небольшим исключением:

Откройте настройки на вашем Xiaomi.

Перейдите в раздел Wi-Fi.

Выберите “Помощник Wi-Fi”.

Активируйте переключатель “Приоритизация Wi-Fi”.

В появившемся списке поставьте галочку на “Экстремальный режим”.

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Если шариться по настройкам вам не очень хочется, то переход в это меню можно ускорить. Просто откройте настройки и введите в поисковой строке в самом верху “Приоритизация Wi-Fi”. Перейдите по найденной ссылке и окажетесь сразу в нужных настройках. Принципиально много времени вы от этого не сэкономите, но путь себе точно сократите.

Как ускорить интернет на Xiaomi

Однако приоритизация — это не единственный способ ускорить Wi-Fi соединение. Большинство современных смартфонов позволяют активировать специальную настройку, с помощью которой скорость Wi-Fi увеличивается за счет мобильного интернета. К сожалению, у этой функции есть один небольшой минус — она расходует трафик, который включен в ваш пакет на мобильном номере. Но если у вас безлимит или просто гигов настолько много, что их некуда девать, можете смело активировать эту функцию и использовать интернет на возросшей скорости:

Откройте настройки на вашем Xiaomi, Redmi или Poco.

Перейдите в раздел “Wi-Fi”.

Выберите “Помощник Wi-Fi”.

Коснитесь пункта “Смарт-ускорение соединения”.

Активируйте переключатель “Использовать мобильный интернет для ускорения”.

Выберите режим ускорения: полный или вспомогательный.

И настройте приложения, при использовании которых помимо Wi-Fi будет задействоваться мобильная сеть.

Еще раз напомню, что при включении этой опции возможен повышенный расход трафика. Будьте к этому готовы. Кстати, перейти в эти пункты меню тоже можно через поиск на главной странице настроек.

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Я опробовал на себе оба этих способа ускорения Wi-Fi и получил вот такие результаты. При активации приоритизации Wi-Fi:

Скорость без приоритизации Скорость с приоритизацией Скачивание 12,5 15,1 Загрузка 20,9 18,7

После этого я ушел в самую дальнюю часть квартиры, где слабый сигнал Wi-Fi и хорошо ловит 4G, и получил следующие результаты при активации смарт-ускорения:

Скорость без смарт-ускорения Скорость со смарт-ускорением Скачивание 5,34 6,02 Загрузка 5,61 18,0

Как видите, в обоих случаях есть результат, хоть и не такой, как ожидалось. Что удивительно, смарт-ускорение по минимуму повышает скорость скачивания, но скорость загрузки отличается очень сильно. Поэтому, если вы хотите немного помочь своему Wi-Fi на смартфоне, можете смело использовать эти функции. Результат от них действительно есть. А вообще, если Wi-Fi у вас медленный, стоит задуматься о замене провайдера или роутера.