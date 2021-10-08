Как увеличить оперативную память на смартфонах Samsung

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Артем Рахматуллин 0

В последнее время все больше производителей Android смартфонов внедряют технологию, позволяющую расширить оперативную память. Сначала идею подхватили в Oppo, затем в ZTE и Xiaomi, и только потом в Samsung решили добавить фишку в новые модели Galaxy A52s 5G и Galaxy Z Fold3. Сейчас нововведение стало доступно и в других смартфонах линейки Galaxy A. Сегодня постараемся разобраться в чем суть виртуальной оперативки, как ее активировать, и зачем это вообще нужно на примере телефонов от Samsung.

Компания Samsung позволит увеличить количество оперативной памяти на своих смартфонах.

Совсем недавно компания Samsung выпустила очередные исправления безопасности для своих гаджетов, в числе которых была и модель Samsung Galaxy A52. Естественно, неравнодушные сразу решили залезть под капот и разобраться в исправлениях. Так, ребята из SamMobile обнаружили в новом патче функцию RAM Plus.

Что такое виртуальная память

Оперативная память (ОЗУ) — это краткосрочная память компьютера, где хранятся данные, которые в данный момент использует процессор.

Понятно, что данная величина постоянная. Расширить ее технически абсолютно невозможно, однако технология RAM Plus предлагает сделать это на программном уровне. Идея предельно простая: часть постоянной памяти вашего устройства просто перекочует в оперативку и будет использоваться там.

Из этого тезиса сразу становится понятно, почему Samsung со своей технологией делает упор именно на линейку Galaxy A, а не топовые Galaxy S или Z. Обычно памяти не хватает именно бюджетным смартфонам. Кстати, если вы до сих пор путаетесь в названиях смартфонов Samsung, наш автор Иван Герасимов подготовил статью по этому поводу.

Виртуальное увеличение оперативки используется с целью повышения стабильности работы и более качественной реализации многозадачности. Допустим, вы запустили одновременно на смартфоне 10 приложений. В обычном режиме телефон просто сбрасывает их и при повторном открытии будет запускает программу заново.

Так выглядит обновление на смартфонах Samsung.

Сейчас же, все будет чуть-чуть по-другому. При заполнении ОЗУ, смартфон сможет еще некоторое время поддерживать часть программ в полноценной работе. При этом система сама будет распознавать, какие приложения оставить в оперативке, а какие загрузить через RAM Plus. Понятно, что если вы запустите какую-нибудь игру с крутой графикой, рациональнее будет ее оставить в основной памяти, ведь скорость виртуальной гораздо ниже.

Но есть одна загвоздка. Смартфоны из бюджетного и среднего ценового сегмента редко наделены большим объемом хранилища и вряд ли смогут выделить из 64 ГБ еще 4 на новую функцию. Чаще всего бывает обратная ситуация, когда постоянная память полностью забита, и приходится пользоваться облаком, чтобы телефон начал быстрее работать. Так что, выходит, палка о двух концах.

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RAM Plus от Samsung

Несмотря на то, что абсолютно все производители используют новую фишку примерно одинаково, Samsung решила внести сюда свои коррективы. Так, если в китайских смартфонах Oppo или Xiaomi можно использовать неограниченное количество Virtual RAM, то корейцы предлагают для использования только малую часть пространства. Для Galaxy A52 это 4 ГБ.

Не стоит ждать от RAM Plus чуда производительности.

Кроме того, Samsung не позволяет пользователям ни отключать функцию виртуальной памяти, ни изменять ее объём. Ожидается, что в ближайшее время функция Samsung RAM Plus появится и на других моделях линейки Samsung Galaxy. По некоторым слухам, обновление получили также владельцы Galaxy A12. Для них расширение возможно только на 2 ГБ.

Как расширить оперативную память на Андроид

Как я уже писал выше, новая фича Samsung работает полностью в автономном режиме и не поддается каким-либо изменениям со стороны пользователей. Проверить наличие RAM Plus на вашем устройстве можно следующим образом:

  • Перейти в Настройки.
  • Далее в раздел Батарея и уход за устройством.
  • Тапнуть на вкладку Память.
  • Здесь вы можете найти пункт RAM Plus.

В заключение хотелось бы сказать, что не стоит возлагать на эту функцию большие надежды. На скорости работы она скажется самым минимальным образом. Однако, если касаться многозадачности, то здесь можно заметить серьезные улучшения. Ну, сами подумайте. Сюда, например, можно будет выгрузить родные приложения вроде Календаря и Заметок, оставив для громоздкого YouTube или TikTok чуть-чуть больше пространства.

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Владельцев смартфонов Samsung Galaxy A прошу отписаться по этому поводу в нашем Телеграм-чате и рассказать о своих впечатлениях от нововведения. Будет крайне интересно прочесть.

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