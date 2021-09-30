Как видеосвязь спасает мои отношения

Видеозвонки стали популярны очень давно. Не стоит думать, что именно в прошлом году. 2020 год дал им своеобразный толчок к развитию: благодаря созвонам по видеосвязи теперь удобно решать рабочие вопросы, обсуждать что-либо. Во многом благодаря им я сейчас нахожусь на своем уютном диване, а не на жестком офисном стуле под искусственным освещением. К сожалению, мои друзья сейчас далеко, но мессенджеры и Zoom не дают нам скучать: мы часто встречаемся именно в таком формате. Кроме того, видеосвязь долгое время спасала мои отношения с любимым человеком, за что я несказанно благодарен этой возможности.

Общение по видеосвязи

Пару лет назад казалось, что это очень сложная история. Зачем нужна видеосвязь? Ведь можно просто позвонить и поговорить. Оказалось, что это полезная штука: если находишься далеко, но хочешь общаться с любимым человеком, участвовать в его жизни, то разговоры по видео очень выручают. Они помогают быть ближе, несмотря на разлуку, а также сохранять отношения на расстоянии.

Такие звонки не передают различные тактильные ощущения, но отчасти это заменяет Xiaomi Mi Band — с помощью него можно смотреть на активность, продолжительность сна, а также подталкивать друг друга в любой момент. В общем, мелочь, а приятно, как технологии способны создавать своеобразную химию между двумя людьми.

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Как дружить на расстоянии

Живя в мегаполисе сложно встречаться с друзьями каждый день. Скажу больше: с возрастом это сложнее делать даже в маленьком городе. На карантине мы с друзьями начали чаще использовать видеосвязь для совместных посиделок. Это совсем не то же самое, что и общаться, сидя в баре или ресторане. Но в этом есть свои плюсы: например, общение в Zoom или FaceTime помогает расслабиться и полностью открыться. А общение в нашем Telegram-чате дает ответы на многие вопросы о технике — обязательно подписывайтесь!

Вы не переживаете за то, как выглядите, проще воспринимаете шутки и подколы в свой адрес, а сама дружеская обстановка сохраняется. Кстати, очень помогает и то, что каждый находится у себя дома — еще несколько очков в пользу внутреннего комфорта и раскрепощения во время безудержного онлайн-веселья.

Никогда не думал о том, что 70% моего общения с друзьями останется в онлайне: в другом городе мало друзей, да и те заняты, не имеют достаточного времени для встреч. Зато все те, кто остался в столице, скучают и жаждут встреч чаще, чем это было раньше. Мы стараемся созваниваться пару раз в неделю, несмотря на то, что и без того чатимся целыми днями в мессенджерах. Таким образом, видеосвязь не дает сходить с ума одиноким людям, имеющим небольшой дефицит живого общения.

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Особенности общения в интернете

Общение по видеосвязи очень сильно отличается от привычного формата. Существуют даже специальные правила общения в Zoom. Тем не менее, рассказываем, что не так с онлайн-встречами по мнению зарубежных ученых.

Когда вы видите собственное изображение в отдельном окошке, это сильно отвлекает . В реальной жизни вы ведь не видите себя в зеркале, общаясь с человеком лицом к лицу? Исследования показали, что в этой ситуации люди относятся к себе более критично, что затрудняет дальнейшее свободное общение. Не разглядывать себя не получится, но можно со временем к этому привыкнуть.

. В реальной жизни вы ведь не видите себя в зеркале, общаясь с человеком лицом к лицу? Исследования показали, что в этой ситуации люди относятся к себе более критично, что затрудняет дальнейшее свободное общение. Не разглядывать себя не получится, но можно со временем к этому привыкнуть. Смартфон мешает передвигаться . Несмотря на то, что вы можете позвонить любимому человеку и увидеть его, вам обоим в какой-то мере это будет не очень удобно. Идешь по улице, а нужно держать смартфон. Сидишь дома — будь любезен, поставь ноутбук так, чтобы было видно. К тому же, мобильные операторы хоть и пытаются обеспечить устойчивый сигнал, но местный рельеф вносит свои коррективы — связь может пропадать, что невероятно раздражает обоих. Не все так идеально.

. Несмотря на то, что вы можете позвонить любимому человеку и увидеть его, вам обоим в какой-то мере это будет не очень удобно. Идешь по улице, а нужно держать смартфон. Сидишь дома — будь любезен, поставь ноутбук так, чтобы было видно. К тому же, мобильные операторы хоть и пытаются обеспечить устойчивый сигнал, но местный рельеф вносит свои коррективы — связь может пропадать, что невероятно раздражает обоих. Не все так идеально. В видеочате поведение человека может не совпадать с реальным. Мы чувствуем себя немного свободнее, порой давая себе возможность смело высказываться, проявлять излишнюю эмоциональность или использовать жесты, к которым в реальной жизни редко прибегаем. Это несколько сбивает с толку собеседника: может казаться, что человек изменился, но оказывается, что это не так. Просто было именно такое настроение в этот момент времени. Мы любим такие темы и часто о них рассуждаем в нашем Яндекс.Дзен — заходите к нам на огонёк!

Видеосвязь — настоящее спасение в современном мире. Она выручает в сложных ситуациях, позволяет чаще видеться, когда находитесь далеко друг от друга. В моем случае видеозвонки практически спасли отношения — чуть-чуть не повезло, но это здорово, когда вы часто видитесь, пусть и в таком формате. В любом случае, я точно знаю, что не сильно соскучусь по своим близким, потому что вижу их чаще, чем это было раньше.