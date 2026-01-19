Как включить вертикальные вкладки в Google Chrome на компьютере и зачем они нужны

В Google Chrome наконец появилась функция, которую пользователи ждали годами. Вертикальные вкладки. На первый взгляд кажется, что это мелочь и просто другой способ отображения вкладок. Но на практике браузер становится заметно чище, аккуратнее и удобнее, особенно если у вас всегда открыто много сайтов одновременно.

Вертикальные вкладки давно есть в Edge, Firefox, Arc и Vivaldi, поэтому Chrome выглядел на их фоне немного устаревшим. Теперь ситуация меняется. Google уже тестирует эту функцию, и попробовать её можно прямо сейчас, не дожидаясь официального релиза.

Правда, есть нюанс. Вертикальные вкладки пока доступны не в стабильной версии Chrome, а в тестовых сборках. Речь идёт о Chrome Beta и Chrome Canary. Со временем функция доберётся и до обычной версии браузера, но точных сроков пока нет. Чтобы включить вертикальные вкладки, сначала необходимо сделать следующее:

Установите Chrome Beta или Chrome Canary на ваш компьютер; Откройте Chrome Beta или Canary и введите в адресной строке chrome://flags ; В строке поиска наберите vertical tabs; В выпадающем меню рядом с найденным параметром выберите Enabled и перезапустите браузер.

После перезапуска щёлкните правой кнопкой мыши по области над адресной строкой и выберите пункт «Переместить вкладки вбок». Вкладки сразу переедут в левую часть окна. Если верхняя панель вкладок всё ещё отображается, просто закройте Chrome и откройте его снова.

В вертикальном режиме вкладки располагаются списком слева. Поиск по вкладкам перемещается наверх, а кнопки управления группами и создания новой вкладки находятся внизу. Есть возможность свернуть боковую панель так, чтобы остались только иконки сайтов, что особенно удобно на ноутбуках с небольшим экраном.

Если вертикальный формат вам не понравится, вернуться к классическому виду можно за пару секунд. Достаточно щёлкнуть правой кнопкой мыши над вертикальными вкладками и выбрать «Переместить вкладки вверх». Важно учитывать, что в полноэкранном режиме этот пункт может не отображаться, поэтому лучше выйти из него.

Стоит ли пользоваться вертикальными вкладками в Chrome? Определённо да, хотя бы ради эксперимента. Они особенно хорошо подходят тем, кто работает с десятками вкладок, использует группы и ценит порядок в интерфейсе. Реализация пока тестовая, но уже выглядит логично и удобно. Если вы давно хотели попробовать вертикальные вкладки, сейчас для этого самый подходящий момент. Даже если в итоге вы вернётесь к классическому виду, опыт точно будет полезным.