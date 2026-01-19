Как включить вертикальные вкладки в Google Chrome на компьютере и зачем они нужны

  2. Темы
  3. Это интересно
Кирилл Пироженко

В Google Chrome наконец появилась функция, которую пользователи ждали годами. Вертикальные вкладки. На первый взгляд кажется, что это мелочь и просто другой способ отображения вкладок. Но на практике браузер становится заметно чище, аккуратнее и удобнее, особенно если у вас всегда открыто много сайтов одновременно.

Как включить вертикальные вкладки в Google Chrome на компьютере и зачем они нужны. В Хроме появились вертикальные вкладки, правда, не все смогут попробовать эту функцию. Фото.

В Хроме появились вертикальные вкладки, правда, не все смогут попробовать эту функцию

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Вертикальные вкладки давно есть в Edge, Firefox, Arc и Vivaldi, поэтому Chrome выглядел на их фоне немного устаревшим. Теперь ситуация меняется. Google уже тестирует эту функцию, и попробовать её можно прямо сейчас, не дожидаясь официального релиза.

Правда, есть нюанс. Вертикальные вкладки пока доступны не в стабильной версии Chrome, а в тестовых сборках. Речь идёт о Chrome Beta и Chrome Canary. Со временем функция доберётся и до обычной версии браузера, но точных сроков пока нет. Чтобы включить вертикальные вкладки, сначала необходимо сделать следующее:

  1. Установите Chrome Beta или Chrome Canary на ваш компьютер;
  2. Откройте Chrome Beta или Canary и введите в адресной строке chrome://flags;
  3. В строке поиска наберите vertical tabs;
    4. Как включить вертикальные вкладки в Google Chrome на компьютере и зачем они нужны. Вкладки необходимо активировать на этой странице. Фото.

    Вкладки необходимо активировать на этой странице

  4. В выпадающем меню рядом с найденным параметром выберите Enabled и перезапустите браузер.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

После перезапуска щёлкните правой кнопкой мыши по области над адресной строкой и выберите пункт «Переместить вкладки вбок». Вкладки сразу переедут в левую часть окна. Если верхняя панель вкладок всё ещё отображается, просто закройте Chrome и откройте его снова.

Как включить вертикальные вкладки в Google Chrome на компьютере и зачем они нужны. Отправьте вкладки в бок этой кнопкой. Фото.

Отправьте вкладки в бок этой кнопкой

В вертикальном режиме вкладки располагаются списком слева. Поиск по вкладкам перемещается наверх, а кнопки управления группами и создания новой вкладки находятся внизу. Есть возможность свернуть боковую панель так, чтобы остались только иконки сайтов, что особенно удобно на ноутбуках с небольшим экраном.

Как включить вертикальные вкладки в Google Chrome на компьютере и зачем они нужны. Выглядеть вертикальные вкладки будут так. Фото.

Выглядеть вертикальные вкладки будут так

Если вертикальный формат вам не понравится, вернуться к классическому виду можно за пару секунд. Достаточно щёлкнуть правой кнопкой мыши над вертикальными вкладками и выбрать «Переместить вкладки вверх». Важно учитывать, что в полноэкранном режиме этот пункт может не отображаться, поэтому лучше выйти из него.

Как включить вертикальные вкладки в Google Chrome на компьютере и зачем они нужны. Вернуть всё как было можно этой кнопкой. Фото.

Вернуть всё как было можно этой кнопкой

Стоит ли пользоваться вертикальными вкладками в Chrome? Определённо да, хотя бы ради эксперимента. Они особенно хорошо подходят тем, кто работает с десятками вкладок, использует группы и ценит порядок в интерфейсе. Реализация пока тестовая, но уже выглядит логично и удобно. Если вы давно хотели попробовать вертикальные вкладки, сейчас для этого самый подходящий момент. Даже если в итоге вы вернётесь к классическому виду, опыт точно будет полезным.

Теги
Новости по теме
Из-за Google хакеры научились прослушивать Bluetooth-наушники. Как защитить свои?
Что делать, если пропали кнопки на телефоне Android
Как настроить бесконтактную оплату Яндекс Пэй почти на всех смарт-часах
Лонгриды для вас
Лучшие бесплатные игры для Android, которые популярны уже много лет

Мобильный гейминг давно перестал быть просто способом убить время в очереди. Современные смартфоны превратились в полноценные игровые платформы, способные тягаться с консолями и ПК по качеству графики и глубине геймплея. В нашей подборке собраны игры, которые определили развитие мобильного гейминга за последние годы и продолжают удерживать миллионы игроков по всему миру. Здесь вы найдете масштабные open-world RPG с гача-механиками, атмосферные приключения с уникальной социальной составляющей, тактические карточные баталии, социальные детективы и динамичные шутеры. Каждая из этих игр по-своему уникальна, но все они доказывают: мобильный гейминг — это серьезно.

Читать далее
Глупые мифы о смартфонах и планшетах на Андроиде, в которые многие верят даже в 2025

В это трудно поверить, но с момента выхода первого Андроид-смартфона прошло уже более 15 лет! За это время и система, и устройства сильно изменились в лучшую сторону. И вот, в 2025 году, это уже не те глючные плохие смартфоны "на один год", сильно уступающие iPhone. Однако, многие продолжают верить в ошибочные стереотипы об Android, которые вообще не соответствуют действительности. Собрали все устаревшие слухи, в которые не стоит верить. Обновляйте свои знания и передавайте другим.

Читать далее
В России могут полностью отключить YouTube. Когда ждать и что делать

Разговоры о блокировке YouTube в России идут давно, а недавно появились конкретные сроки. В Госдуме объяснили, когда сервис может перестать работать и почему ограничения будут только усиливаться. Получается, что блокировки еще не было, несмотря на то что видеохостинг и так не работает в стране уже несколько месяцев?

Читать далее
Новости партнеров
Почему магнит притягивает только некоторые металлы, а другие — нет
Почему магнит притягивает только некоторые металлы, а другие — нет
Почему iPhone, iPad и Mac могут оказаться в дефиците в 2026 году
Почему iPhone, iPad и Mac могут оказаться в дефиците в 2026 году
Monero (XMR) обновила исторический максимум. Что стало причиной взрывного роста криптовалюты?
Monero (XMR) обновила исторический максимум. Что стало причиной взрывного роста криптовалюты?