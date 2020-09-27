Как я отношусь к утечкам о новых смартфонах

На этой неделе произошло событие, которое в очередной рах заставило задуматься над тем, что вообще происходит в мире технологий. С одной стороны ,все классно, и нам постоянно показывают новые гаджеты. Samsung вон, три презентации провела за полтора месяца и на каждой показала действительно топовые и интересные продукты. Вот только есть и обратная сторона этих презентаций. А точнее того, в каких условиях они проводятся. Если взять шире, то можно даже сказать, времени в которое они проводятся. Сейчас информация стала настолько доступной, что иногда ее бывает с избытком. Это касается и утечек, которые постоянно бывают перед презентацией. Я хотел бы высказать свое мнение относительно таких утечек и послушать, что вы скажете об этом. Давайте начинать.

Презентация нового смартфона

Помню времена, когда я знал, что примерно в сентябре должен выйти новый смартфон. Не было никаких утечек, ниакой дополнительной информации — ничего. Сначала была только примерная дата. Потом появлялась точная дата и все ждали трансляцию, как финальный матч Чемпионата мира. Хотелось узнать, что же там покажет компания и каким будет тот самый смартфон нового поколения.

Если трансляции не было и презентация проходила просто ”в зале”, ждал новостей, в которых можно было прочитать, что сегодня такая-то компания представали новый смартфон и в нем вот такие характеристики. Так приятно было это все узнать в один момент после долгой интриги.

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Потом постепенно перед презентациями начали просачиваться какие-то новости. На раннем этапе это было просто домыслы и фантазии. От них становилось только интереснее, так как можно было порассуждать и представить себе, что же могут презентовать.

Уже после этого начали утекать факты о новинке, технические характеристики, внешний вид цена и так далее. Апофеозом этого становились ситуации, когда утекали страницы сайтов, слайды с презентации или и вовсе готовые смартфоны.

Откуда берутся слухи перед презентацией смартфона

По началу такие утечки были действительно случайными, а компании боролись с ними, как могли. После, когда они поняли, что так можно неплохо привлекать к себе внимание не только в период презентации, но и между ними, компании начали этим пользоваться. Если выдумаете, что фотографии корпуса на заводе сделал отважный китаец, который не боится потерять работы после того, как выложит такую фотографию, вы ошибаетесь.

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Чтобы сделать такое фото, надо как следует постараться, чтобы остаться незамеченным. Помню, читал интервью с разработчиком, который делал одни из первый приложений для первого поколения iPad. Он рассказывал, что их заводили в комнату, где новый гаджет был намертво вмурован в стол, чтобы нельзя было понять, как выглядит то, над чем они работают. Кроме этого в комнате постоянно велось видеонаблюдения и был представитель Apple. А если ты все же успевал сфотографировать экран устройства, то тебя выдавала текстура стола, которая у каждого работника была своя. Вот это я понимаю борьба с утечками.

Я много работаю с представителями крупных брендов. Конечно, в прямую они говорить этого не могут, но явные намеки на то, что одна-две фотографии могут быть слиты специально, я слышал не раз. При этом, сливают их настолько методично, что даже служба безопасности иногда об этом не знает.

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Так что, если компания хочет удержать все это в тайне, то не сомневайтесь, тайна будет. Пусть компоненты делают тысячи людей на разных фабриках, но контролировать процесс все равно можно. Даже если утечет како-то винтик или модуль камеры, то это ничего глобально не поменяет, но утекают полные спецификации и рендеры. Это уже проблема.

Почему я не люблю утечки

Не знаю, как вы, а я отношусь к этому резко негативно. Я хочу, чтобы мне было интересно смотреть мероприятие, на котором показывают долгожданный для меня гаджет. Вместо этого мне приходится ходить на мероприятия, где показывают новинку и на ”серьезных щах” кивать головой. Мол, это было, это тоже угадали, а вот тут 128 ГБ, а не 256 ГБ но это ничего не меняет. Интригой до последнего как правило остается только цена, и то не всегда.

Теперь, вместо того, чтобы слегка подглядеть мы просто смотрим через широко открытую дверь. Все видим, заранее разочаровываемся и потом еще раз делаем это на презентации. Как будто мы ждали, что производитель за месяц все полностью переделает и скажет, что утечка была отвлекающим маневром Иногда, конечно, бывает и так, но не часто.

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Как я уже сказал, это примета времени и теперь по-другому уже не будет. Кроме того, что в целом получить информаци и растиражировать ее стало чуть проще, так еще и производители имеют своих прикормленных ”авторитетных инсайдеров”. Так будет продолжаться до тех пор, пока кто-то из крупных компаний, на захочет изменить тренд. Лучше даже, чтобы это было сразу несколько компаний. Вот только никому это не нужно и всех все устраивает. Почему? Потому, что так проще быть на виду и чтобы о тебе постоянно говорили. Подбрасывай фанатам технологий косточку, они и рады будут.

Я рассказал, почему мне это не нравится. Натолкнуло меня на мысль об этом то, как еще за неделю до презентации утек Samsung Galaxy S20 FE. Может это осенняя хандра и потом я буду относиться к отсутствию интриги на презентации проще, но это маловероятно. Я уже несколько лет ловлю себя на мысли, что я продолжаю любить гаджеты и интересоваться ими, но презентации стали для меня чем-то дежурным и перестали вызывать былой интерес.

А как вы относитесь к тому, что о новинке многое становится известно заранее? Может вам так проще делать выбор, покупать новый смартфон сейчас или подождать? Или может быть вы просто не любите ждать презентацию и хотите все узнавать сразу. Ответьте в небольшом опросе ниже, а в комментариях или в нашем Telegram-чате распишите свое мнение подробно.