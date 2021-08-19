Какие каналы почитать в Telegram

Telegram давно заменил нам все социальные сети и новостные сайты — в нем все новости появляются быстрее, чем где-либо, а делиться ими с друзьями гораздо удобнее, чем в каком-нибудь VK. Лично мне нравится проводить время в Telegram: мессенджер не раздражает своим внешним видом и дает достаточно информации обо всем, что происходит вокруг. Выбрали для вас интересные познавательные Telegram-каналы, которые интересно читать каждый день, что называется, без регистрации и SMS.

Крутые каналы о спорте

Фалькао не приехал

Канал, названный в честь легендарной фразы главного тренера сборной России Валерия Карпина. Ребята рассказывают о спорте достаточно забавным языком, поэтому читать такую подачу очень легко. Канал не гнушается рассказывать о разных видах спорта, вплоть до экзотических (например, о бейсболе). В общем, если ищете, что почитать о спорте, то не забудьте подписаться на «Фалькао»!

Фалькао не приехал

dude, where’s my zamboni

Любите хоккей, но, кажется, что не в курсе, что там происходит с самыми крутыми игроками в НХЛ? Этот канал от создателей «Фалькао не приехал» рассказывает не только о суперзвездах мирового хоккея, которые, зачастую, попадают в странные неловкие ситуации, но и о молодых ребятах, которые себя неплохо показывают в играх за молодежку. Да, конечно же, самые крутые голы из КХЛ и НХЛ тоже там есть!

dude, where’s my zamboni

Кошелёк

Канал о деньгах, которые крутятся в мировом спорте. Ребята не только считают, кто больше тратит, но и чьи траты эффективнее. Кроме того, много внимания уделяют спортивному SMM и тому, как ведутся дела в футболе и других популярных видах спорта. Есть о чем задуматься, пока читаешь их посты!

Канал «Кошелёк»

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Каналы о товарах и скидках

freeTelegram

Классный канал, который активно рассказывает о самых актуальных скидках на товары и услуги — этому каналу я благодарен за бесплатный Яндекс.Плюс, который не раз меня очень выручал! Есть промокоды не только на одежду, но и на бытовую технику и многое другое. В общем, если любите скидки — не забудьте подписаться!

freeTelegram — гид по скидкам

Сундук Али-Бабы

Классный канал наших друзей, в котором я подсматриваю необычные товары с AliExpress для своих подборок. Чего там только нет: чехлы, зарядки, колонки и даже нестандартные гаджеты, о которых мало кто знает! Если не знаете, что подарить другу на день рождения, обязательно зайдите в этот канал — сразу же найдете что-то стоящее!

Сундук Али-Бабы

Каналы о технологиях

Кобура от Теслы

Если читать скучные занудные новости о науке вам надоело, то попробуйте подписаться на «Кобуру от Теслы»! Ребята рассказывают о научных открытиях так же дерзко, как Илон Маск высказывается в Твиттере о насущном, и точно заслуживают побольше подписчиков! Если бы в школе на уроках было так же интересно, как авторы канала пишут новости, я, может быть, и в науку бы пошел. Короче, ничего лучше, чем такой научпоп, вы точно не видели! Не забудьте подписаться!

Подписаться на «Кобуру от Теслы»

Дептранс Москвы

Очень стильный канал Департамента Транспорта Москвы, который рассказывает обо всем, что происходит с автобусами, троллейбусами метро и прочими видами транспорта в столице и не только! Есть много информации о музеях и других культурных мероприятиях города. Благодаря этому каналу вы узнаете, чем новые поезда отличаются от старых, насколько круты Электробусы и как меняется транспортная доступность в городе. В общем, еще никогда общественный транспорт не был таким интересным, как сейчас!

Дептранс Москвы»

AndroidInsider.ru

Пожалуй, лучший источник новостей об Android-устройствах и о технологиях! Обожаю читать статьи своих коллег и узнавать из них то, о чем никогда не задумывался, проваливаясь в дружелюбный Telegram-чат для пользователей. Например, как можно использовать Авиарежим в смартфоне? Или, к слову, почему в новинках Samsung такие суперские дисплеи? Впервые об этом слышу, но очень интересно. Информации о технологиях столько, что привычный смартфон или планшет открывается с совершенно новой стороны!

Канал AndroidInsider.ru