Какие каналы точно стоит почитать в Telegram

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Иван Герасимов 0

Не так давно я удалил последнюю страничку в соцсети, оставшись наедине с WhatsApp и Telegram. Меня безумно радует то, что я ограничил себя от ненужной информации, но все же, как говорит моя знакомая, в лес уходить не стоит. Каналы в Telegram радуют своими лаконичными постами. Если помните выражение «новости одной строкой» — это как раз то, о чем я люблю читать. Никаких разборов, аналитики, просто интересные факты и видеоролики. Знаете, я абсолютно доволен тому объему новостей, которые узнаю из Telegram-каналов. Сегодня поделюсь с вами некоторыми из них. Устраивайтесь поудобнее — будет интересно!

Не знаете, что почитать? Выбрали для вас классные Telegram-каналы

НЕНОБЕЛЬ — канал о футбольных инсайдах

НЕНОБЕЛЬ рассказывает о том, что происходит в российском футболе и не только

Назван канал в честь известного футбольного комменантора Нобеля Арустамяна. В нем можно узнать множество интересных фактов про российский футбол и не только. Например, когда российские футболисты начнут массово уезжать в Европу, аналитику судейства футбольных матчей в России, а также сколько на самом деле зарабатывают игроки и футбольные клубы на трансферах, на что тратят деньги.

Это единственный канал в Telegram, в котором уведомления у меня не отключены: посты появляются не часто, а авторы досконально проверяют информацию.

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Кобура от Теслы — о науке и технике понятным языком

Кобура от Теслы смешно шутит о науке и технологиях, что безумно нравится

Я обожаю всё, что связано с технологиями и инновациями. Искать новости на сайтах — слишком утомительное занятие. В этом меня выручает Telegram-канал «Кобура от Теслы». Ребята публикуют классные посты, делают это с юмором и иронией, подкалывают разработчиков, прикладывая забавные видео. Многие знакомые считают, что наука и техника — это скучно. Всегда привожу в пример им «Кобуру», чтобы остудить их занудство. У ребят не самая крупная аудитория, считаю, что пора их поддержать подписками!

И кто сказал, что наука обязательно должна быть серьезной?

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Дежурный по Риму — о Риме, Италии и о том, что там происходит

Италия, мы скоро увидимся!

Италия — моя любимая страна. Честно признаться, я и не был нигде, кроме нее. Считается, что у россиян и итальянцев много общего, несмотря на огромные отличия в менталитете. В прошлом году я до последнего надеялся, что мне удастся туда попасть — к сожалению, всё зря. С тех пор новости Италии меня волнуют так же, как и новости нашей страны.

Благодаря каналу «Дежурный по Риму» у меня создается ощущение, что средиземноморская страна совсем рядом. Надеюсь, мы скоро увидимся. А сам канал безусловно достоин вашей подписки!

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Сундук Али-Бабы — самые топовые товары с AliExpress

Ищете качественные товары? Загляните в Сундук Али-Бабы

Мы часто делаем подборки товаров, но, не буду скрывать, идеи иногда заканчиваются. В этом мне помогает канал «Сундук Али-Бабы»: у ребят встречаются настолько крутые вещи, что осознаешь, почему же сам до этого не додумался. Кроме того, по их рекомендациям я и сам облагораживаю свою квартиру — все приходит в целости, в обозначенные сроки.

В общем, даже если у вас завелись лишние деньжата, обязательно подпишитесь на них, чтобы время от времени радовать себя прикольными штуками.

Сундук Али-Бабы

Самокатус — дешевые авиабилеты и новости туризма

Самокатус часто находит дешевые авиабилеты не только в другие страны, но и по России

Раньше мне казалось, что цены на авиабилеты всегда одинаковые. Оказалось, что я сильно ошибался. Опытные путешественники всегда ищут скидки в Telegram-каналах. С тех пор я неразрывно связан с Самокатусом. Ребята публикуют не только цены на билеты, но и новости туризма разных стран. К примеру, они одними из первых написали о том, что Венгрия готова принимать туристов из России. Я советую этот канал всем своим друзьям и сам присматриваю билеты по их наводке.

В общем, когда-нибудь этот ужас закончится, и мы снова сможем нормально передвигаться по миру. Узнавать это я рекомендую в Telegram-канале Самокатус.

Путешествуйте с Самокатусом

Кроме того, не забудьте подписаться на каналы наших сайтов AppleInsider.ru, AndroidInsider.ru и Hi-News.ru. Мы с коллегами постоянно придумываем неочевидные темы, чтобы вы могли смотреть на привычные гаджеты с совершенно другого ракурса.

Уверен, вы захотите обсудить прочитанное. Для этого у нас есть Telegram-чаты, которые никогда не спят. Подписывайтесь на чаты AppleInsider.ru и AndroidInsider.ru — в них вы найдете единомышленников и сможете решить проблемы, которые возникают с вашими гаджетами!

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