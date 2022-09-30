Какие способы разблокировки телефона существуют? Вот несколько самых диких

Многие считают, что распознавание лиц — самый безопасный и удобный метод биометрической идентификации. Но это не так. Если вы носите маску, такая система не будет работать должным образом. Более того, на многих устройствах в этом случае разблокировка вообще не будет работать. Мы знаем, что некоторые смартфоны, например, iPhone 12 (и выше) поддерживают Face ID даже в маске, но это скорее исключение, а не правило. Конечно, это также означает снижение уровня безопасности. Вот почему ученые все еще ищут лучшее решение для идентификации.

Как можно разблокировать телефон

В последнее десятилетие мы испытали разные методы идентификации на смартфонах. Они включают в себя пароли, распознавание отпечатков пальцев, распознавание лиц, рисование шаблонов, сканирование радужной оболочки глаза и другие. Однако ни один из них не является идеальным с точки зрения безопасности и практичности. Поэтому, когда мы слышим о новом методе идентификации, мы стараемся оценить его возможности.

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Новый способ доступа к данным

Недавно в научном сообществе обсуждался новый способ идентификации пользователя. На первый взгляд он довольно интересный. Но есть много технических сложностей с его реализацией.

Некоторое время назад исследователи из Университета Кюсю и Токийского университета в Японии представили новый метод разблокировки смартфонов. Пользователям достаточно просто немного подышать.

Чтобы понять, как работает этот метод, мы должны познакомиться с несколькими терминами. Например, есть так называемый «электронный нос». Он использует обонятельную сенсорную систему. Так он может анализировать различные запахи в воздухе и точно определять компоненты этого запаха. То есть вещества, которые есть в воздухе. В пищевой промышленности электронный нос можно использовать для определения того, какая пища используется и является ли она вкусной.

Разблокировка телефона в маске и перчатках

Как же смартфоны могут понять, что дыхание принадлежит кому-то конкретному? Оказывается, состав выдыхаемого нами воздуха очень сложен. Например, когда мы едим, наше дыхание соответственно меняется. Тем не менее, у каждого из нас есть какая-то уникальная химия в выдыхаемом воздухе. Именно этот воздух, по мнению ученых, может быть использован для выявления некоторых заболеваний, например, диабета.

Исследование, о котором мы говорим, показало, что в дыхании содержится не менее 28 соединений. Ученые использовали 16-канальный датчик запаха. Каждый из каналов может идентифицировать несколько ароматов. Кроме того, они использовали машинное обучение для анализа химического состава дыхания каждого человека. Удивительно, но показатель точности достиг 97,8%. Кстати, точность распознавания лиц составляет 99,97%, а сканеры отпечатков пальцев работают с точностью 98,6%. То есть цифры сопоставимы.

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К сожалению, масштаб исследования пока слишком мал, чтобы делать какие-то серьезные выводы. Его результаты нельзя признать обоснованными. Проще говоря, эта технология еще не созрела.

Как еще можно разблокировать телефон

Дышать на телефон, чтобы его разблокировать, не самый запредельный метод. Как было сказано выше, существует множество способов биометрической аутентификации. Все они используют те или иные «уникальные» особенности. Помимо упомянутых часто используемых методов, мы также можем вспомнить распознавание радужной оболочки глаза, распознавание ДНК, сканирование слухового прохода, сканирование вен пальцев, частоту набора текста.

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Все это может идентифицировать пользователя. Но все эти методы не могут обеспечить идеальную идентификацию. Причина в том, что в различных ситуациях их характеристики могут меняться. Все они являются физическими методами. Так из-за травм, состояния и некоторых других факторов они могут измениться. Они изменят свою форму. Даже распознавание отпечатков пальцев не является чем-то абсолютным.

В 2017 году некоторые ученые создали так называемый «универсальный отпечаток пальца», который может разблокировать любой смартфон. Таким образом, хотя наши отпечатки пальцев уникальны, все же есть способы перехитрить систему. С менее надежными системами вероятность их взлома существенно выше. А значит, новые способы разблокировки никак не изменят наши привычки. Они просто появятся как дополнительный инструмент, а мы, как и прежде, будем пользоваться пальцами и лицами.