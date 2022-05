Каким телефоном пользуется Билл Гейтс. Такого даже я не ожидал

Пользователям мобильных устройств всегда было интересно, какими смартфонами пользуются знаменитости. Эти люди способны менять телефон хоть каждый день, оттого, кажется, всегда выбирают только лучшие устройства, доступные на рынке. Особенно интересно посмотреть на глав крупных технологических компаний — уж они-то точно пользуются всем самым лучшим и знают, какой смартфон выбрать. Согласитесь, едва ли получится найти мнение авторитетнее, чем у Билла Гейтса. Да, смартфоны от Microsoft не отличаются революционными технологиями и высокими показателями продаж, но понимает Билл Гейтс в этом явно побольше нашего.

Какой телефон у Билла Гейтса

Делать поспешные выводы о том, что какой-то очень известный человек предпочитает конкретный смартфон на основании догадок было бы глупо. Банально потому, что такие люди, как Билл Гейтс, могут тестировать устройства своей компании или наоборот, пользоваться телефонами конкурентов. Но здесь все иначе. Дело в том, что глава Microsoft сам признался в том, какой смартфоном он считает самым удобным. Произошло это во время сессии вопросов и ответов или AMA (Ask me anything) на Reddit:

Я пробую разные модели, сейчас у меня Samsung Galaxy Z Fold 3. Пользуюсь им одновременно как смартфоном и портативным компьютером.

В марте 2021 года Гейтс уже сравнивал iOS и Android, где сказал, что отдает предпочтение второму и не пользуется iPhone в качестве основного устройства. При этом отметил, что у него остается много друзей, пользующихся iPhone. На вопрос: Почему Билл Гейтс пользуется Android, он ответил следующее:

Некоторые производители Android-смартфонов предварительно устанавливают ПО от Microsoft, и это облегчает мою жизнь, — заключил Гейтс в интервью GeekWire.

Какими телефонами пользуются знаменитости

Сказать, что я был удивлен такому ответу — ничего не сказать. Тут играет сразу несколько факторов. Во-первых, потому что знаменитости чаще предпочитают технику Apple. Ким Кардашьян, Илон Маск, Бритни Спирс, Дмитрий Медведев — всех их частенько видят с Айфоном в руках. Во-вторых, потому что у Microsoft (компании Гейтса) вообще-то ведь есть свои смартфоны, которые тоже имеют складной механизм. Для меня абсолютно неясно, почему он выбрал именно Samsung.

С другой стороны, если посмотреть на Марка Цукерберга — главу Facebook, то тот тоже не один раз говорил, что предпочитает смартфоны Samsung линейки Galaxy. В своих интервью он часто упоминает южнокорейский бренд и отмечает, что Android ему нравится гораздо больше. При этом никаких конкретных моделей он обычно не выделяет.

Я их большой фанат Samsung. Я думаю, они создают великолепные телефоны. Мне нравится Android, — рассказал Цукерберг в интервью на YouTube.

Cкладной смартфон от Microsoft

Наши зарубежные коллеги сразу после ответа Билла Гейтса набросились на него с претензиями. Не стоит забывать, что у Microsoft есть свой складной смартфон — Surface Duo 2. Почему же тогда Гейтс не пользуется им? Ранее о Sursace Duo упоминал автор AndroidInsider.ru Артем Сутягин. Мой коллега включил этот телефон в список самых ужасных смартфонов и будьте уверены, сделал это не зря.

Surface Duo 2 работает на базе Android 11, имеет складной механизм, диагональ дисплея 8,3 дюйма в развернутом состоянии, чип Snapdragon 888 и 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Характеристики у аппарата флагманские, иначе не скажешь. Вот только с форм-фактором подкачали. Держать в руке такую махину не очень-то удобно и пользоваться ей на постоянной основе — такая себе затея. То ли дело Samsung, которая каждый год улучшает свои устройства и добавляет разные удобные фичи.

Лучший складной смартфон

Если вы собрались купить складной смартфон, то Samsung Galaxy Z Fold 3 — лучшее решение. Во всяком случае, сейчас. Южнокорейский бренд уже давно поставил себе задачу — привести складные смартфоны в массы — и четко следует этой цели. Только посмотрите, как изменился Galaxy Z Fold за годы своего существования. Несмотря на сложный механизм, смартфон имеет влагозащиту, без которой сейчас ну просто никак. Появилась поддержка S Pen, да и выглядит он более чем достойно.

Главная заслуга Galaxy Fold — то, что его удобно держать в руках как в развернутом, так и в сложенном состоянии. Согласитесь, современному пользователю не так нужно мощное железо, гораздо важнее простота и удобство, складные смартфоны Samsung лучшие и по тем, и по другим параметрам.

Это подтверждают и мои коллеги. Если не верите — почитайте обзор Galaxy Z Fold 3 автора AndroidInsider.ru Артема Сутягина. Вот что он пишет в заключении:

Подводя итог, я могу сказать, что смартфон получился хорошим. У него есть минусы и вещи, для которых он просто не подходит, но это уже не тот полуфабрикат, который мы видели в первом поколении. Это вполне самостоятельный технологичный гаджет, которым хочется пользоваться и за надежность которого не переживаешь.

А вы как относитесь к линейке Galaxy Z? Считаете ли их лучшими складными смартфонами или думаете, что Хуавей будет поинтереснее?