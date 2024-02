Какой смартфон купить девушке в 2024 году, если хочется недорого и не iPhone

Существует миф, будто все девушки любят iPhone. Многие из них действительно неровно дышат к технике Apple, но причина тому — банальная неосведомленность относительно того, какие есть смартфоны на Андроид. Потратив в 2-3 раза меньше, вы получите устройство с большим запасом памяти, уникальным дизайном и крутыми функциями, которые оценит каждая женщина. Поэтому, если вы находитесь в поиске телефона для девушки, взгляните на подборку лучших моделей 2024 года, способных свести с ума любую представительницу прекрасного пола.

TECNO Spark 20 Pro — Андроид, похожий на Айфон

Если девушке нравится дизайн Айфона, но вы не хотите спускать 100 тысяч рублей на устройство, чьи функции она все равно не оценит, присмотритесь к TECNO Spark 20 Pro. Это новинка 2024 года с характерным оформлением блока камер, которую даже безотносительно дизайна можно назвать одним из лучших телефонов до 15000 рублей.

Цена: от 15 500 ₽

Смартфон TECNO Spark 20 Pro доступен в нескольких цветах, среди которых особенно привлекательно выглядит вариант «Зеленый бриз» с приятной на ощупь текстурной экокожей. Смотрится круто, да и характеристики TECNO Spark 20 Pro не отстают.

Недорогой смартфон 2024 года работает на проверенном чипе Helio G99, чьим главным достоинством является энергоэффективность. Кроме того, TECNO Spark 20 Pro получил основную камеру на 108 МП, а главное — 32-мегапиксельную фронталку с отдельной вспышкой, чтобы все селфи были безупречными.

Недорогие смартфоны Infinix ZERO 30 и ZERO 30 5G

Как правило, девушкам нравятся смартфоны с изогнутым экраном. Поэтому Infinix ZERO 30 и Infinix ZERO 30 5G, которые стоят 20 и 30 тысяч рублей соответственно, могут стать прекрасным подарком для женщины. Обе модели характеризуются интересными дизайнерскими решениями, а спинка устройств в зеленой версии выполнена их экокожи. Несмотря на визуальное сходство, отличий между Infinix ZERO 30 и ZERO 30 5G предостаточно, и дело тут отнюдь не в поддержке сетей пятого поколения.

Характеристики Infinix ZERO 30 4G Infinix ZERO 30 5G Экран 6,78 дюйма, AMOLED (2460х1080), 120 Гц 6,78 дюйма, AMOLED (2460х1080), 144 Гц Основная камера 108 + 2 МП 108 (OIS) + 13 + 2 МП Фронтальная камера 50 МП 50 МП Процессор Helio G99 Dimensity 8020 Память 8/256 ГБ 12/256 ГБ Аккумулятор 5000 мАч 5000 мАч Зарядка 45 Вт 68 Вт Цена От 20 999 ₽ От 30 500 ₽

Оба смартфона получили хорошую фронтальную камеру на 50 мегапикселей с автофокусом и вспышкой, но основа Infinix ZERO 30 5G существенно лучше, благо имеет оптическую стабилизацию и дополнительный сверхширокоугольный объектив. Кроме того, версия с приставкой «5G» обладает большим запасом производительности и работает быстрее, хотя базовый телефон Infinix ZERO 30 назвать тормозом язык тоже не повернется.

Обзор смартфона Infinix ZERO 30 5G

Стильный смартфон realme 11 Pro от дизайнера GUCCI

Цена realme 11 Pro: от 23 900 ₽

Цена realme 11 Pro+: от 30 650 ₽

Еще один телефон с изогнутым экраном — realme 11 Pro. За оформление его спинки отвечал бывший дизайнер GUCCI Маттео Менотто. Получилось здорово, и в бежевом цвете смартфон realme 11 Pro обращает на себя внимание всех окружающих.

Помимо стильного дизайна realme 11 Pro готов похвастать изогнутым AMOLED-экраном с безопасной для глаз частотой ШИМ, шустрым процессором Dimensity 7050, камерой на 100 МП и аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой 67-ваттной зарядки.

Также у смартфона есть старший брат realme 11 Pro+. У него аналогичный дизайн, экран и процессор. Но есть несколько ключевых преимуществ:

улучшенная фронталка;

основная камера на 200 МП с оптической стабилизацией;

с оптической стабилизацией; сверхширокоугольный модуль;

быстрая память стандарта UFS 3.1;

100-ваттная зарядка;

версия на 512 ГБ памяти.

Поэтому, если будущую хозяйку интересует не только дизайн, но и по-настоящему крутая камера с возможностью хранить неограниченное количество фото, в качестве смартфона для девушки лучше купить realme 11 Pro+, переплатив несколько тысяч рублей.

Женский смартфон Xiaomi 13 Lite

Цена: от 32 500 ₽

Производитель позиционирует Xiaomi 13 Lite не иначе как женский смартфон, что подтверждается постерами, на которых красуется новинка, а также набором функций для девушек. В частности, эта модель получила двойную фронтальную камеру со вспышкой, режим карманного зеркала и телесуфлера, если хозяйка из тех, кто любит записывать влоги.

Xiaomi 13 Lite — легкий смартфон, чей вес составляет всего 171 грамм. При этом его оснастили передовым чипом Snapdragon 7 Gen 1 и классным экраном с поддержкой Dolby Vision для просмотра своих видео и фильмов в онлайн-кинотеатре. Но важно заметить, что минусом Xiaomi 13 Lite является отсутствие стереодинамиков. При воспроизведении аудио и видео играет только один.

HUAWEI nova 11 и nova 11 Pro с классной фронталкой

Цена nova 11: от 32 000 ₽

Цена nova 11 Pro: от 38 500 ₽

Свою женскую направленность не скрывает и HUAWEI nova 11. Это идеальный телефон для девушек, которым не нравятся изогнутые экраны. Стиляга HUAWEI получил плоскую AMOLED-матрицу, отличный процессор Snapdragon 778G и камеру на 50 МП с лазерным автофокусом.

Основной упор в телефоне HUAWEI nova 11 был сделан на фронтальную камеру. Она отличается широким углом 100°, высоким разрешением 60 МП и возможностью записи видео в 4K.

Если девушка не против телефона с изогнутым экраном и хочет получить еще более крутую фронталку, стоит выбрать старшую модель HUAWEI nova 11 Pro, потому что у нее:

повышенное разрешение экрана с защитным стеклом Kunlun;

селфи-камера с поддержкой зума;

мощная зарядка на 100 Вт.

Но перед покупкой не забывайте, что смартфоны HUAWEI лишены Google-сервисов. Для загрузки программ наподобие YouTube придется использовать костыли. Впрочем, на нашем сайте уже есть простая инструкция, как устанавливать любые приложения из Google Play на HUAWEI.