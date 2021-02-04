Какой телефон купить до 20 000 рублей: Realme 7

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AndroidInsider.ru 0

Выбрать смартфон очень непросто, и дело вовсе не в ограниченном бюджете. Напротив, самая жесткая конкуренция разворачивается как раз в районе 20 тысяч рублей. Даже с ходу чуть ли не все назовут 4-5 производителей, которые выпускают такие смартфоны. Одним из таких брендов является Realme — сначала он был дочерним от Oppo, чтобы расширить влияние производителя в бюджетном сегменте, но с 2018 года это полностью самостоятельный бренд. Его смартфоны отличаются тем, что при относительно небольшой цене предлагают характеристики, сравнимые с современными флагманами. Вроде Realme 7, который был представлен в 2020 году.

Realme 7

Realme 7 является одним из лучших бюджетников

Характеристики Realme 7

Это действительно один из самых интересных смартфонов бюджетного сегмента на сегодняшний день. Он оснащен процессором Mediatek Helio G95, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти (с возможностью расширения с помощью microSD). Кроме этого, у него есть большой 6,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц. Прям как у новейшего Huawei Mate 40 Pro. А iPhone 12 Pro такая частота вообще не снилась.

Reame 7

Только посмотрите на этот экран! И челки нет!

Внешне камера напоминает таковую в Galaxy S21 Ultra, по характеристикам она, конечно, слабее, но тоже способна выдавать крутые снимки. Здесь аж четыре модуля камеры! Основная камера имеет разрешение 48 Мп. Вместе с ней работают сверхширокая 8 Мп и 2 Мп макро камера. Четвертый модуль отвечает за определение глубины сцены. Фронтальная камера получила разрешение 16 МП.

Realme 7

Камера — мое почтение

Приятный бонус ко всему этому — стильный дизайн и высокое время автономной работы, так как Realme 7 оснащен аккумулятором емкостью 5 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт. Также предусмотрен аудиоразъем (привет, Apple и Samsung), реверсивная зарядка и модуль NFC.

Где купить Realme 7

Проблема только в цене. В сравнении с другими бюджетниками Realme 7 немного выбивается из общей толпы, поскольку он переваливает за 20-21 тысячу рублей — за столько этот телефон продают на Али. Но сейчас прямо как по заказу проходит акция: в официальном магазине Realme можно купить Realme 7 со скидкой больше 1 500 рублей!

Все, что вам нужно — пройти по этой ссылке и выбрать конфигурацию, которая вас устроит. Например, 6 ГБ оперативки и 128 ГБ встроенной памяти или 8 ГБ оперативки и 128 ГБ памяти.

Realme 7

Realme 7 стоит в среднем 21 тысячу рублей

Затем перейдите в корзину и введите следующий купон: ZBPROMO001. Он даст скидку в размере 20 долларов, что в пересчете на рубли сейчас больше 1 500 рублей.

Купон

Хоп — и цена сразу меньше на 1500 рублей

После этого можете продолжить оформление заказа, ввести адрес и другие данные. В среднем телефон обещают доставить за 10-15 дней. Вполне недурно.

Как нам удалось выяснить у поддержки официального магазина Realme на Али, купон будет действовать ограниченное время, поэтому если вы уже наметили для себя покупку нового телефона, лучше сделать это как можно скорее. С такими характеристиками и ценой сложно найти что-то более интересное.

Купить Realme 7 со скидкой на Али

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