Какой удар Apple нанесла по Android в 2020 году

Как в конце года не обсудить противостояние Apple и остальных? В этом году оно вышло на новый уровень. Каждый год кто-то из них выигрывает с переменным успехом. Но именно в сложном 2020-ом сражение развернулось довольно остро. Купертиновцы сразу же взялись за дело, выпустив обновленный iPhone SE в начале года. Он показал производителям Android, как объединить передовую производительность, флагманские функции и доступную цену в формулу успеха. Пусть у него и был немного устаревший дизайн, но по остальным характеристикам он был чертовски крут. Трудно назвать Android-аналог, который так хорошо справился бы со всеми тремя перечисленными задачами. Многим он не понравился, но это не говорит о том, что он плохой. Но было в 2020 году еще кое-что.

Лучшие устройства Apple 2020

Обновление Apple iPad, серия Watch 6 и серия iPhone 12 также отлично себя показали, и сейчас я не стараюсь расхваливать Apple. Мне эти устройства оказались не так близки, как хотелось бы, но если трезво оценивать положение дел, они получились хорошими, просто на любителя (богатого любителя). Компания из Купертино в 2020 году так же представила конкурентоспособный пакет Apple One, который многие оценили по достоинству.

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MacBook на чипе M1

Но под конец года Apple разошлась еще больше, выпустив компьютеры Mac на базе Arm и нестандартные микросхемы Apple. В конечном итоге это положит конец зависимости компании от процессоров Intel. Более тесное сочетание аппаратного и программного обеспечения поможет Apple в создании будущих продуктов с точки зрения производительности и функций.

Большим шагом будет то, что перевод ”Маков” на Arm объединит архитектуру процессора с платформами iPad и iPhone, стирая границы между ПК и мобильными устройствами. А ведь именно к этому мы шли последние годы. Теперь у Apple есть достаточный контроль, чтобы управлять производительностью, фотографиями, играми, безопасностью и другими функциями на всех своих платформах так, как она считает нужным.

Такие изменения в мире компьютеров несомненно принесут много головной боли разработчикам, которым придется оптимизировать свой софт, но во-первых, с этим довольно успешно справляется Rosetta, а во-вторых, трудности будут временными.

Что будет с компьютерами в 2021

Зато это может подтолкнуть индустрию к тому, что ноутбуки и компьютеры на Windows перестанут так часто комплектоваться процессорами Intel, а переход на Arm, который возможен уже сейчас, станет еще более реальным.

Но охарактеризовать этот год как чистую и безоговорочную победу Apple над остальными было бы неправильно. Было вокруг компании и много споров. Например, тех, которые касались ее магазина приложений.

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Конфликт Apple с разработчиками

Ранее в этом году компания столкнулась с проблемами, связанными с издателем Fortnite, Epic Games. В итоге Apple удалила Fortnite из своего магазина приложений. Также было принято решение закрыть Epic доступ к учетным записям и инструментам разработчиков. Это лишний раз показало, что Apple ведет себя довольно жестко в отношении разработчиков. Но впоследствии Apple снизила комиссию с каждой покупки до 15% для мелких разработчиков. На очереди серьезный ответ от Google. Впрочем, мы об этом не узнаем. Просто разработчики будут больше зарабатывать, а цены останутся прежними.

Что точно можно кинуть в огород Apple в виде большого камня, так это отказ от зарядок в комплекте с iPhone 12 всех моделей. Я уже говорил, что не считаю это проблемой и даже защищал Xiaomi, что для меня не свойственно, но мое мнение в меньшинстве. А еще в этом году нам показали AirPods Max, которые хорошо работают по сути только с iPhone, но стоят при этом дороже конкурентов в лице Sony WH-1000XM4, Bose Noise Canceling Headphones 700 и тем более Huawei FreeBuds Studio.

Как люди относятся к Apple

В итоге Apple, безусловно, не улучшила в этом году свою репутацию из-за не самых дружественных потребительских и отраслевых практик. Несмотря на несколько неудач с пиаром, запуск аппаратного обеспечения и экосистемы Apple сделал компанию более сильной, чем в начале года, и с четким видением на 2021 год. Труднее сказать то же самое об экосистеме Android. В этом году никто, по сути, не предложил ничего нового, кроме пары мелких улучшений.

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Пусть в 2020 году появилось несколько очень интересных телефонов Android по более доступным ценам. Недорогие телефоны 5G, такие, как Google Pixel 4a 5G и OnePlus Nord сделали сети нового поколения более доступными, чем когда-либо. В этом году Android добился наилучшего соотношения цены и производительности. Но назвать это прорывом сложно. Это просто дежурное улучшение, как и появление Snapdragon 765G, который я считаю самым интересным чипсетом этого года, пусть он и не ультимативно мощный.

В арсенале Android есть большой ассортимент мощных флагманов, которые ничуть не хуже последних iPhone, если не лучше. Однако продукты высокого уровня в отрыве от всего остального не встряхивают отрасль. Особенно тогда, когда собираются из покупных компонентов.

Apple движется к единой платформе для смартфонов, носимых устройств, телевизоров, а теперь и ПК. Купертино ужесточает свою экосистему, чтобы в будущем все ее устройства и сервисы работали вместе. Обширные экосистемы, которые удовлетворяют все ваши технологические потребности, — вот куда движется рынок премиум-класса. У производителей Android нет такой роскоши. Они полагаются на Google, Microsoft и других, чтобы связать различные устройства вместе.

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Samsung, пожалуй, единственный бренд Android с достаточно широким ассортиментом продукции, чтобы конкурировать с Apple. Умные часы на базе Tizen ближе к Apple Watch, чем их аналоги на Wear OS. У компании также есть ряд отличных устройств и аудиопродуктов, хотя ее планшеты являются отличным примером того, как ПО Google сдерживает этот тип устройств. Поэтому у iPad по-прежнему просто нет конкурентов (только если по цене).

Тем не менее, у Samsung до сих пор нет мощной платформы для ПК или доли на рынке потокового вещания, как у Apple. Между тем, Google тоже считает себя конкурентом Apple, но с ее смартфонами, а скорее даже с людьми, которые их подают, явно что-то не так.

Что надо сделать Google

Как видим, сражение Apple и остальных в этом году действительно было более интересным, чем обычно. Но именно в 2020 году, на мой взгляд, с явным преимуществом победу одержали купертиновцы. В прошлом у них было все не так хорошо, но они собрались и показали как надо. Это уже немного встряхнуло производителей смартфонов, которые начали предлагать большое количество субфлагманов, но посмотрим, что будет дальше. Пока Apple показала себя более дальновидной, чем Google.

Можете сказать в комментариях, что я слишком хвалю Apple, но объективно это так. Google я критикую не из-за того, что не люблю, а из-за того, что хочу, чтобы компания стала лучше, а не расслаблялась, как в 2020 году. Соберись, Google! Ты можешь!