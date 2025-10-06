Классные находки с AliExpress на любой вкус и кошелек

На AliExpress просто бездна самых разных товаров. Порой ищешь что-то конкретное, а маркетплейс подсовывает тебе совершенно ненужную штуку, и ты ее покупаешь, ведь на картинках она такая классная. Наш подход иной. Мы выбираем лучшие товары с AliExpress с упором на гаджеты, сортируя их по рейтингу и цене. Очередной результат наших усердных поисков — в этом материале.

Умная лампочка с цоколем E27

Рейтинг: 5.0

Цена: от 259 ₽

В 2025 году все должно быть умным, и даже лампочки. Тем более, что на AliExpress они стоят 200-300 рублей. Почему бы не попробовать, если у тебя есть цоколь E27? Вставляешь лампу в патрон, а через приложение регулируешь все: от цветовой температуры до яркости. Не вставая с дивана!

Купить умную лампочку

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Мини-утюг с отпаривателем

Рейтинг: 4.9

Цена: от 829 ₽

Такой маленький, а уже утюг. Причем полноценный! Он эффективно гладит одежду, как и его большие собратья, и обладает встроенным парогенератором, чтобы на футболке не осталось ни одной складки. Это мы покупаем.

Купить мини-утюг

Умное ведро для мусора

Рейтинг: 5.0

Цена: от 1 021 ₽

Помимо интеллектуальных лампочек китайцы придумали умную мусорку, хотя правильнее назвать ее автоматической. Никакого ИИ в ней нет, зато есть датчики, помогающие открывать крышку одним взмахом руки. Удобно и очень стильно: ведро доступно в белом и темно-зеленом цвете.

Купить умное ведро

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Мощный портативный обогреватель

Рейтинг: 5.0

Цена: от 1 189 ₽

Зима близко. Так что на всякий случай рекомендуем приобрести портативный обогреватель. Он маленький, но выдает честные 500 Вт, разогревая всю комнату целиком. А еще он стильный и относительно тихий — все, как мы любим.

Купить портативный обогреватель

Наушники с костной проводимостью

Рейтинг: 4.8

Цена: от 2 859 ₽

Настоящее чудо техники из Китая. У этих наушников нет динамиков, а звук в уши они поставляют через вибрации, что принято называть костной проводимостью. Можно за недорого удивиться самому и удивить друзей. Плюс ко всему это отличный аксессуар для занятий спортом, ведь у наушников есть 32 ГБ встроенной памяти, чтобы слушать музыку даже без смартфона.

Купить наушники

Хайповые товары с AliExpress, которые обсуждает весь интернет

Большой повербанк со встроенным кабелем

Рейтинг: 4.8

Цена: от 2 937 ₽

Это повербанк на 50000 мАч. На реальные 50K, причем с поддержкой быстрой зарядки: до 100 Вт на выход. Еще одна фишка внешнего аккумулятора — встроенный кабель стандарта USB-C, но при необходимости можно подключить и свой через несколько разъемов на корпусе, где также есть мощный фонарик. Когда-нибудь да пригодится.

Купить большой повербанк

Смартфон Xiaomi за 3 тысячи рублей

Рейтинг: 5.0

Цена: от 3 342 ₽

Сколько стоят смартфоны? Ну, смотря, где искать. На AliExpress, к примеру, можно найти POCO C61 — смартфон Xiaomi, который стоит всего 3 тысячи с копейками. И это не какая-то паль, а оригинал: 64 ГБ памяти, большой экран с частотой 90 Гц и сканер отпечатков. Не бог весть какие характеристики, конечно, но на роль смартфона для мессенджера MAX вполне сгодится.

Купить POCO C61

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Аналог фена Dyson от Xiaomi

Рейтинг: 4.7

Цена: от 3 448 ₽

Дайсон? Да зачем он нужен, когда фен с такими же характеристиками делает Xiaomi и выпускает по цене в 10 раз ниже. Этот фен реально стоит всего 3 тысячи и за эти деньги предлагает бесщеточный двигатель, а еще прикольную подсветку на корпусе, которая указывает на выбранный режим работы.

Купить фен Xiaomi

Умный аквариум Xiaomi

Рейтинг: 5.0

Цена: от 6 539 ₽

Закрывая тему Xiaomi, расскажем об аквариуме — гаджете компании, о котором мало кто знает. Он вмещает 10 или 20 литров воды в зависимости от выбранной версии, но в каждом из вариантов имеет встроенный фильтр. Он позволяет сократить частоту замены воды до одного раза в 6 месяцев. А еще есть разноцветная RGB-подсветка, делающая из аквариума с рыбками настоящее произведение искусства.

Купить аквариум Xiaomi

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Беспроводной пылесос Dreame R10

Рейтинг: 5.0

Цена: от 10 386 ₽

А еще сейчас самое время купить Dreame R10. Ведь на AliExpress этот беспроводной пылесос стоит 10 тысяч рублей, в то время как сетевые магазины электроники просят за него в два раза больше. Причем пылесос с Алика тоже доставляют из Москвы. Берем и радуемся богатству насадок и стильному дизайну прибора.

Купить пылесос Dreame