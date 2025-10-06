Классные находки с AliExpress на любой вкус и кошелек

Герман Вологжанин

На AliExpress просто бездна самых разных товаров. Порой ищешь что-то конкретное, а маркетплейс подсовывает тебе совершенно ненужную штуку, и ты ее покупаешь, ведь на картинках она такая классная. Наш подход иной. Мы выбираем лучшие товары с AliExpress с упором на гаджеты, сортируя их по рейтингу и цене. Очередной результат наших усердных поисков — в этом материале.

Классные находки с AliExpress на любой вкус и кошелек. Собрали очередной топ товаров с AliExpress. Фото.

Собрали очередной топ товаров с AliExpress

Умная лампочка с цоколем E27

Умная лампочка с цоколем E27. Лампочка, которая умнее многих людей. Фото.

Лампочка, которая умнее многих людей

Рейтинг: 5.0

Цена: от 259 ₽

В 2025 году все должно быть умным, и даже лампочки. Тем более, что на AliExpress они стоят 200-300 рублей. Почему бы не попробовать, если у тебя есть цоколь E27? Вставляешь лампу в патрон, а через приложение регулируешь все: от цветовой температуры до яркости. Не вставая с дивана!

Купить умную лампочку

Мини-утюг с отпаривателем

Мини-утюг с отпаривателем. Маленький, но гладит как большой. Фото.

Маленький, но гладит как большой

Рейтинг: 4.9

Цена: от 829 ₽

Такой маленький, а уже утюг. Причем полноценный! Он эффективно гладит одежду, как и его большие собратья, и обладает встроенным парогенератором, чтобы на футболке не осталось ни одной складки. Это мы покупаем.

Купить мини-утюг

Умное ведро для мусора

Умное ведро для мусора. Даже ведро на AliExpress бывает умным. Фото.

Даже ведро на AliExpress бывает умным

Рейтинг: 5.0

Цена: от 1 021 ₽

Помимо интеллектуальных лампочек китайцы придумали умную мусорку, хотя правильнее назвать ее автоматической. Никакого ИИ в ней нет, зато есть датчики, помогающие открывать крышку одним взмахом руки. Удобно и очень стильно: ведро доступно в белом и темно-зеленом цвете.

Купить умное ведро

Мощный портативный обогреватель

Мощный портативный обогреватель. Маленький, но очень мощный обогреватель. Фото.

Маленький, но очень мощный обогреватель

Рейтинг: 5.0

Цена: от 1 189 ₽

Зима близко. Так что на всякий случай рекомендуем приобрести портативный обогреватель. Он маленький, но выдает честные 500 Вт, разогревая всю комнату целиком. А еще он стильный и относительно тихий — все, как мы любим.

Купить портативный обогреватель

Наушники с костной проводимостью

Наушники с костной проводимостью. Чудо техники от китайских умельцев. Фото.

Чудо техники от китайских умельцев

Рейтинг: 4.8

Цена: от 2 859 ₽

Настоящее чудо техники из Китая. У этих наушников нет динамиков, а звук в уши они поставляют через вибрации, что принято называть костной проводимостью. Можно за недорого удивиться самому и удивить друзей. Плюс ко всему это отличный аксессуар для занятий спортом, ведь у наушников есть 32 ГБ встроенной памяти, чтобы слушать музыку даже без смартфона.

Купить наушники

Хайповые товары с AliExpress, которые обсуждает весь интернет

Большой повербанк со встроенным кабелем

Большой повербанк со встроенным кабелем. Большой, с кабелем и быстрой зарядкой. Фото.

Большой, с кабелем и быстрой зарядкой

Рейтинг: 4.8

Цена: от 2 937 ₽

Это повербанк на 50000 мАч. На реальные 50K, причем с поддержкой быстрой зарядки: до 100 Вт на выход. Еще одна фишка внешнего аккумулятора — встроенный кабель стандарта USB-C, но при необходимости можно подключить и свой через несколько разъемов на корпусе, где также есть мощный фонарик. Когда-нибудь да пригодится.

Купить большой повербанк

Смартфон Xiaomi за 3 тысячи рублей

Смартфон Xiaomi за 3 тысячи рублей. Настоящий Xiaomi за 3 тысячи. Фото.

Настоящий Xiaomi за 3 тысячи

Рейтинг: 5.0

Цена: от 3 342 ₽

Сколько стоят смартфоны? Ну, смотря, где искать. На AliExpress, к примеру, можно найти POCO C61смартфон Xiaomi, который стоит всего 3 тысячи с копейками. И это не какая-то паль, а оригинал: 64 ГБ памяти, большой экран с частотой 90 Гц и сканер отпечатков. Не бог весть какие характеристики, конечно, но на роль смартфона для мессенджера MAX вполне сгодится.

Купить POCO C61

Аналог фена Dyson от Xiaomi

Аналог фена Dyson от Xiaomi. Не Dyson, но хотя бы Xiaomi. Фото.

Не Dyson, но хотя бы Xiaomi

Рейтинг: 4.7

Цена: от 3 448 ₽

Дайсон? Да зачем он нужен, когда фен с такими же характеристиками делает Xiaomi и выпускает по цене в 10 раз ниже. Этот фен реально стоит всего 3 тысячи и за эти деньги предлагает бесщеточный двигатель, а еще прикольную подсветку на корпусе, которая указывает на выбранный режим работы.

Купить фен Xiaomi

Умный аквариум Xiaomi

Умный аквариум Xiaomi. Еще один прикольный гаджет от AliExpress. Фото.

Еще один прикольный гаджет от AliExpress

Рейтинг: 5.0

Цена: от 6 539 ₽

Закрывая тему Xiaomi, расскажем об аквариуме — гаджете компании, о котором мало кто знает. Он вмещает 10 или 20 литров воды в зависимости от выбранной версии, но в каждом из вариантов имеет встроенный фильтр. Он позволяет сократить частоту замены воды до одного раза в 6 месяцев. А еще есть разноцветная RGB-подсветка, делающая из аквариума с рыбками настоящее произведение искусства.

Купить аквариум Xiaomi

Беспроводной пылесос Dreame R10

Беспроводной пылесос Dreame R10. Стильный пылесос с большой скидкой. Фото.

Стильный пылесос с большой скидкой

Рейтинг: 5.0

Цена: от 10 386 ₽

А еще сейчас самое время купить Dreame R10. Ведь на AliExpress этот беспроводной пылесос стоит 10 тысяч рублей, в то время как сетевые магазины электроники просят за него в два раза больше. Причем пылесос с Алика тоже доставляют из Москвы. Берем и радуемся богатству насадок и стильному дизайну прибора.

Купить пылесос Dreame

