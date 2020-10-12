Когда появится по-настоящему быстрая беспроводная зарядка

Надо ли мне рассказывать вам о том, какие преимущества есть у быстрой зарядки смартфона? Особенно у быстрой беспроводной зарядки. Думаю, что нет, хотя в конце статьи я, скорее всего, ”сорвусь” в эту сторону, так как считаю ее тем, что действительно способно перевернуть индустрию. Ну, или, как минимум, встряхнуть ее. Скорости постоянно растут и производители радуют нас новыми решениями. Вот уже есть проводная зарядка за 15 минут, но скоро примерно так же будет работать и беспроводная зарядка. Вопрос в том, сколько осталось подождать и какая компания будет первой из тех, кот порадует нас такими решениями. Пока технологии существуют только в виде прототипов отдельно от смартфонов, но продолжаться это будет совсем недолго.

Как быстро зарядить смартфон

За последние два года мы добились значительных успехов в области быстрой зарядки, поскольку производители смартфонов, такие, как Huawei, BBK и Xiaomi всерьез взялись как за проводную, так и за беспроводную зарядку. Мы уже видели, как компании, вроде Qualcomm, OPPO и Vivo предлагали технологии, которые могут зарядить смартфон до 100 процентов примерно за 15 минут. Это возможно благодаря мощности 120 Вт. Было логично, что рано или поздно беспроводные технологии тоже достигнут этих значений и вот они начали это делать.

Сейчас Digital Chat Station заявил, что несколько производителей нацелены на беспроводную зарядку 100 Вт для своих телефонов. При этом выпущены они будут уже в следующем году.

Это вообще законно? 100 процентов акумулятора за 15 минут.

Это, конечно, будет большой скачок по сравнению с нынешними стандартами беспроводной зарядки. Мы видели беспроводную зарядку мощностью 40 Вт в Oppo Ace 2 и Huawei P40 Pro Plus соответственно. Oppo также анонсировала технологию беспроводной зарядки мощностью 65 Вт в начале этого года, хотя мы ее еще так и не увидели в ее коммерческих устройствах.

Тем не менее, действительно важным остается вопрос, касающийся перегрева и деградации батареи при такой большой нагрузке. При переходе на 100 Вт зарядку это становится настоящей проблемой.

Портится ли смартфон от быстрой зарядки

Oppo, в частности, заявила, что ее решение для проводной зарядки мощностью 125 Вт снизило емкость аккумулятора до 80% после 800 циклов зарядки по сравнению с ее решением для проводной зарядки мощностью 65 Вт, которое снизило показатель только до 90% после 800 циклов. Это к разговору о том, портит ли беспроводная зарядка аккумулятор смартфона или нет. Выходит, что портит, и хочется надеяться на то, что ситуация не повторится с быстрой беспроводной зарядкой.

Этот смарфтон тоже заряжается быстро, но пока не настолько.

Как это часто бывает с новыми технологическими решениями, скорее всего, у нас возникнет проблема с совместимостью стандартов. Например, решение для беспроводной зарядки мощностью 65 Вт от Oppo по умолчанию значительно снижает скорость пополнения заряда на 10 или даже 5 Вт для других Qi-совместимых телефонов.

Время покажет, насколько удобным и практичным будет такое решение. Пока можно процитировать одного известного персонажа, который говорил: ”Торопиться не надо”. Не стоит форсировать введение новых скоростных стандартов до тех пор, пока не будет уверенности в том, что технология не просто безопасна, но и надежна. В конце концов мы уже не раз видели, что может произойти, если что-то с аккумулятором пойдет не так.

Зачем нужная быстрая зарядка

Что касается скоростной зарядки в целом, это очень полезная штука. Я уже даже писал отдельную статью, в которой рассказывал, почему я предпочитаю иметь в смартфоне быструю зарядку вместо большого аккумулятора. Если в двух словах, то для меня действительно важнее наполнить гаджет энергией быстро, а не надолго.

Если у меня или другого пользователя будет смартфон, который работает, условно, неделю без подзарядки, то он все равно будет заряжаться в последний момент и на популярности Power Bank это никак не скажется. Люди предсказуемо будут забывать о зарядке.

Вредна ли быстрая зарядка

С другой стороны, если смартфон будет заряжаться для 1-1,5 дней работы всего за 10-15 минут, то можно будет проснуться с утра, пока чистишь зубы, поставить телефон на зарядку. Так же можно сделать за 10 минут до выхода с работы и в других местах. Вот это действительно удобно и это и есть прорыв.

Почему надо пользоваться беспроводной зарядкой

Лучше этого может быть только беспроводная зарядка, которая работает так же быстро. Я в последнее время пользуюсь только ей и уже забыл, когда подключал к телефону кабель. В целом проблем это не вызывает, и суммарно пары часов в день нахождения смартфона на QI-площадке до достаточно для того, чтобы его уровень заряда всегда был в диапазоне 70-90%.

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Мы стоим на пороге того, чтобы перестать думать о зарядке вообще. Мы просто будем подключаться на несколько минут в к розетке или класть смартфон на зарядную станцию и получать полностью готовый гаджет. Не знаю, как для вас, а для меня это настоящее светлое будущее. Лучше так, чем заряжаться раз в две недели, но всю ночь. А вы что думаете?