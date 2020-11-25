Концепт раздвижного Samsung показывает, как может выглядеть новый Galaxy Note

На прошлой неделе OPPO порадовала нас очередным концептом, который сначала показался куда ближе к воплощению в жизнь, чем оказалось на самом деле. Теперь мы понимаем, что компания не выпустит устройство слишком быстро, но это действительно технология будущего и вот теперь, похоже, за дело взялась Samsung. Судя по всему, она готовит свой вариант такого смартфона и он отличается от решения китайской компании. Чтобы понимать, когда нас ждет новый смартфон и стоит ли рассчитывать на скорое его появление, надо разобраться с тем, что он из себя представляет. Как обычно, когда речь заходит об инновациях, нам всегда есть, о чем поговорить.

Раздвижной смартфон Samsung

Слухи о том, что компания готовит новый смартфон, в последние дни сочатся буквально ото всюду. Как говорится, дыма без огня не бывает, и это отлично уживается с новостями о том, что мы можем лишиться линейки Galaxy Note. Я уже не раз высказывался о том, что компании надо отказаться от этой модели, которая уже устарела как концепция. Но если ее заменят на что-то раздвижное или скручивающееся, я с удовольствием посмотрю на это, ведь я ”топил” за то, чтобы отказаться от двух схожих моделей, а так мы можем получить инновации.

Для того, чтобы собрать воедино все слухи и визуализировать их в виде готового концепта, авторы YouTube-канала Concept Creator подготовили небольшой ролик, в котором показали, что может нас ждать уже в августе 2021 года. Учитывая, что до этого времени остается еще почти год, вера в то, что компания может сделать что-то подобное, есть.

Почему Samsung должна отказаться от выпуска Galaxy Note

Стоит отметить, что в проекте приняли участи известные авторы концептов из Letsgodigital. Они часто показывали гаджеты, которые в конечном итоге выходили в качестве готового устройства.

Будущее скручивающихся смартфонов

Как видите, показанный в ролике смартфон выглядит довольно круто, да и к качеству самого ролика вопросов нет. Устройство будто сделано из металла и стекла, а его экран выдвигается и убирается обратно в недра корпуса. Смартфон выдвигается в сторону, становясь более квадратным. Так же делал и OPPO X2021, показанный на прошлой неделе.

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Внизу концепта разместился разъем для наушников, что вызывает некоторые сомнения, гнездо для зарядки и стилус S Pen. Возможно, авторы концепта немного перестарались, сделав его с камерой под экраном, но нам же этого хочется, так ведь? Вряд ли компания сделает две такие суперинновации сразу в одном устройстве, но помечтать об этом хочется.

Я уже говорил о том, что следующий год будет годом складных смартфонов. Свои решения готовят даже такие компании, как LG и Xiaomi. Вот только что мешает начать выпускать еще и раздвижные устройства. Больше всего верится, что сделать это сможет именно Samsung, которая собаку съела на гибких экранах. Она продает такие смартфоны и собрала достаточную базу для того, чтобы понимать, что надо делать дальше.

Возможно, слухи пошли с того момента, как в некоторых западных СМИ начала фигурировать информация о том, что у одного из руководителей Samsung в руках увидели непонятный смартфон, похожий на тот, что представлен в концепте.

Какие смартфоны будут в моде в 2021 году

Естественно Samsung не дает никаких комментариев и ничего не говорит о новом смартфоне, но компания и не будет этого делать так буднично. Такой проект достоин того, чтобы выделить ему время на большом мероприятии, а то и посвятить отдельное. Возможно, мы узнаем об этом позже, но то, что компания как минимум задумывалась о реализации подобной идеи, не вызывает никаких сомнений.

Тем более, что слухи о такой системе раскладывания смартфона пошли еще задолго до того, как OPPO показала свое видение технологии.

Обратите внимание, что подготовленное видео — это пока не утечка или что-то в этом роде. Это лишь визуализации идеи, над которой, по слухам, работает Samsung и лично мне она нравится.

А каким вы видите будущее смартфонов? Повангуем в нашем Telegram-чате?

Я считаю, что чем лучше будут обстоять дела с новыми конструкциями устройств, тем быстрее мы получим идеальный смартфон. Концепция моноблока продержалась так долго не из-за того, что она является эталоном. Просто многие годы технологии не могли предложить чего-то большего. Теперь все начинает меняться и вслед за складными устройствами пойдут и другие. Согласитесь, иногда так не хватает большого экрана, но и всегда носить с собой ”лопату” не хочется. Поэтому и надо придумать, как сделать маленький смартфон, который, когда надо, станет большим.