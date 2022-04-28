Крутая фишка камер смартфонов, о которой мы забыли

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Артем Рахматуллин 0

Сейчас уже всем стало понятно, что будущее камеры в смартфонах стоит не за внедрением супер крутых линз и кучи разных сенсоров, а за алгоритмами постобработки. Во-первых, так дешевле, ибо не надо тратить много денег на оптику, а во-вторых, производительности даже бюджетных телефонов вполне хватит, чтобы по итогу выдать годную картинку. Google эту фишку уже давно просекла и создала отдельное приложение Google Camera. Кадры снятые через эту программу по своему качеству на порядок опережают снимки, сделанные с помощью стандартного софта от производителя. Однако даже Google Камера имеет свои недостатки. Сегодня хотелось бы поговорить об одной фишке камеры, которая просто обязана перекочевать во все современные устройства.

Модули у современных смартфонов очень крутые, но лучше бы производитель задумался о программных фишках.

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Чем больше погружаешься в тему смартфонов, тем больше понимаешь, что Google, Samsung и Xiaomi — не такие уж инновационные компании по сравнению со своими конкурентами. Первая, и самая главная корпорация, которая по моему скромному заслуживает внимания — LG. Эти ребята предлагали множество полезных фич, почему-то не ставших популярными у обычных пользователей. Будьте уверены, Google Pixel 6a по сравнению с LG Wing — вообще цветочки.

Ручной режим камеры на телефоне

В далеком 2017 году на выставке IFA 2017 LG представила очень интересную функцию камеры, которая называется Graphy. Суть была следующая: в ваш смартфон был загружен отдельный фотоальбом, заполненный снимками профессиональных фотографов. Каждое фото внутри альбома уже было отредактировано с использованием разных фильтров и настроек.

Вот так выглядело меню с шаблонами кадров. Их можно было отдельно посмотреть в настройках смартфона.

Пользователю предлагалось самому выбрать набор параметров, подобранных профи и применить их к своим снимкам. То есть вместо того, чтобы вручную подбирать ISO, экспозицию и прочие непонятные
параметры камеры, каждый мог просто нажать одну кнопку и смартфон выставил бы все настройки за вас. Удобно? Жуть как удобно!

Настройки камеры на смартфоне

Только представьте, вы хотите запечатлеть огни ночного города. Снимать ночью в принципе непросто, а когда еще света недостаточно — практически невыносимо. Заходите в альбом Graphy, выбираете нужный вам кадр, нажимаете кнопку Применить и просто тапаете на кнопку Снять.

Для ночных фото функция Graphy очень бы пригодилась.

Нет, конечно, сейчас камеры многих смартфонов уже имеют ночной режим и можно сказать, что фишка LG давно реализована, но, во-первых, помимо ночной съемки есть еще куча разных сценариев фотографии, а во-вторых, даже внутри ночного режима есть куча дополнительных настроек.

Ну, сами подумайте, иногда вы снимаете здание с красивой подсветкой, а иногда включаете вспышку и фотографируете кого-нибудь в кромешной темноте. Плюс, мы с вами ведь не ограничиваемся ночными фото. Есть еще природа с кучей нюансов (трава, деревья, небо) и так далее. Согласитесь, гораздо удобнее посмотреть на готовый снимок и применить нужные фильтры, нежели выбирать между Пейзаж/Зелень/Цветы на своем Samsung Galaxy S22?

Кто-нибудь вообще знал про специальный режим для фотографирования животных?

Единственное, в чем LG, как мне кажется, просчитались — добавление в Graphy собственных кадров. Ну, вот, только представьте сколько у москвича накопилось фотографий на фоне красной площади? С помощью Graphy можно было бы один раз настроить все параметры экспозиции, баланса белого и фотографироваться в центре города, используя один шаблон для всего.

Можно было пойти еще дальше и добавить возможность делиться шаблонами настроек с другими пользователями в социальных сетях или по Bluetooth. Это же вообще была бы пушка! Сложно ли это реализовать сейчас? С учетом того, сколько денег компании тратят на объективы своих флагманов, думаю, что совсем не сложно.

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Как правильно фотографировать на телефон

Хороший вопрос — а что дает ручной режим в современных смартфонах? Да, на официальном сайте Samsung заявляет, что Galaxy S21 и смартфоны новее имеют более 20 различных режимов, но ведь никто ими не пользуется. Я ни разу в жизни не видел ни одного человека, кто фотографирует напитки и нажимает на одноименный режим в Настройках камеры. По факту, 15 из 20 режимов оказываются просто бесполезными!

Пользуетесь настройками камеры Samsung? Очень сомневаюсь.

Xiaomi тоже предлагает несколько удобных параметров в виде Режима экспозиции, Контрастности, Насыщенности и прочих, но, опять же, разве кто-то в этом что-то понимает. Мне понадобилось около недели, чтобы изучить каждый из них и выдать вам материал. Если бы фишку LG внедрили во все топовые устройства, то и объяснять бы ничего не пришлось.

А вот про эти настройки камеры на Xiaomi знали? Вряд ли.

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Вот вы пользуетесь ручным режимом камеры своего смартфона? Или так же, как и все, просто нажимаете кнопку Снять? Дайте обратную связь в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже, будет интересно прочесть.

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