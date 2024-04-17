Крутые товары с AliExpress, которые не стыдно купить уже сейчас

Когда хочешь купить что-то на AliExpress, часто довольно сложно найти что-то подходящее. Обычно рекомендации выдают товары на основании того, что вы смотрели ранее. Поэтому, если вы все время покупаете что-то для дома, вы просто не увидите интересных гаджетов для других целей. Чтобы вам было проще выбрать то, что он хотите купить, мы еженедельно готовим интересные подборки. Как правило, мы не привязываемся к категории товара. Не будем этого делать и сегодня, а просто приведём список интересных товаров и гаджетов, которые можно купить на AliExpress прямо сейчас.

Зарядка для всего на рабочем столе

Это одна из самых функциональных зарядных станций, которые только можно найти на AliExpress. Гаджет выполнен в форме башни и предлагает не только порты для подключения USB-кабелей, но и две полноценные розетки для подключения более требовательных устройств. Розетки находятся по бокам, а на передней панели есть два порта для подключения своих проводов и один встроенный кабель длиной 80 см, который вытягивается из специального паза. К нему можно подключить ноутбук, смартфон, наушники и другие устройства. Питается гаджет от одной розетки.

Цена: 2 990 рублей

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Складная подставка для телефона

Товары с AliExpress, которые нужно купить здесь и сейчас. Многое со скидкой.

Если вы часто куда-то ездите и любите в дороге посмотреть кино, вам нужна складная подставка для телефона. В сложенном состоянии её толщина составляет всего 5 мм, что более чем в полтора раза меньше, чем у iPhone. В разложенном состоянии у неё открывается специальный носик, на который и опирается телефон. Установить его можно как вертикально, так и горизонтально. Кроме этого, подставку можно использовать дома или на рабочем месте, чтобы телефон всегда был перед глазами.

Цена: 1 030 рублей

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Удобный городской рюкзак

Даже если вы не носите с собой большого количества вещей, вам все равно нужен рюкзак. Тем более, если вещей у вас мало, большая модель вам просто не нужна. В этом случае подойдёт тонкий городской рюкзак для ноутбука и нескольких мелочей. Такая модель вмещает ноутбук диагональю до 14 дюймов. Внутри есть несколько карманов, а снаружи находится разъем для зарядки телефона. Внешний слой имеет защиту от воды. Нырять с ним в воду не стоит, но от дождя он вас точно защитит.

Цена: 2 620 рублей

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Кейс для внешнего SSD

Топовые товары с AliExpress для велосипеда, которые нужно купить к началу сезона.

Если после апгрейда компьютера остался старый SSD M.2, или по какой-то другой причине у вас есть встраиваемый накопитель, можно купить такой кейс и превратить его во внешний накопитель. Он сделан качественно и обеспечивает максимальную скорость передачи данных, которая превышает скорость даже самых быстрых накопителей. Внутри установлены передовые чипы, и есть встроенный экран для отображения режима работы. Подключение к компьютеру производится через USB Type-C.

Цена: 2 600 рублей

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Кабель для зарядки всего

Разъёмы для зарядки гаджетов ещё не стали по-настоящему универсальными. Решить эту проблему можно покупкой не нескольких кабелей, а таким одним. С одной стороны у него обычный USB, а переходник на USB Type-C идёт в комплекте. С другой стороны находятся все три возможных разъёма для гаджетов — Lightning, microUSB и USB Type-C. Купив один такой кабель, вы сделаете зарядку по-настоящему универсальной. Можно положить его в машине, чтобы заряжать смартфоны и другие гаджеты всех членов семьи, или носить с собой, чтобы заряжать разные типы устройств. В конце концов, если кто-то вас спросит, есть ли у вас зарядка, она у вас всегда будет.

Цена: 1 080 рублей

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Замок со сканером отпечатков пальцев

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Этот небольшой замок является настоящим электронным гаджетом. При всей внешней простоте у него есть встроенный аккумулятор, сканер отпечатка пальцев и мотор, который приводит в движение механизм блокировки. Просто приложите палец, и за две десятых доли секунды замок разблокируется. Переживать из-за того, что встроенный аккумулятор может сесть, когда замок будет закрыт, не стоит. Если это произойдёт, вы можете просто подключить внешний аккумулятор, подождать пару минут для подзарядки и прикладывать палец — замок разблокируется. Такой вариант подойдёт для чемоданов, шкафов, ящиков и других подобных мест. Калитку или гараж на такой замок я бы не советовал.

Цена: 1 460 рублей

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Аккумуляторный компрессор для автомобиля

У многих в машине находятся компрессор для подкачки шин, но по современным меркам это уже вчерашний день. Во-первых его нужно подключать к сети питания, во вторых он большой. в-третьих его нельзя взять с собой например например во время катания на велосипеде или для подкачки мяча на спортивной площадке. Такой аккумуляторной компрессор решает многие проблемы. Просто подключите его к нипелю, нажмите на кнопку, и он запустится. Заряд аккумулятора хватит надолго. Теоретически можно накачать все четыре колеса автомобиля с нуля до рабочего давления, но часто ли вы прибегаете к такому сценарию. Обычно подобный компрессор используется для небольшой подкачки колеса и с этим отлично справиться. Информация о давлении выводится на небольшой цифровой экран на передней панели. Лишнее давай давай ну давай а самокате там наверно 1000 руб.

Цена: 2 200 рублей

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Удобный электронный таймер

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Засекать время, особенно на кухне, можно при помощи телефона или классического стрелочного таймера. Но удобнее пользоваться таким электронным. Он имеет магнитное крепление, а также есть версия с подставкой. Для запуска вам достаточно просто повернуть внешнее колесо до появления на экране нужного времени. Через несколько секунд начнётся обратный отсчёт. Экран яркий, а цифры большие и белые, чтобы их было хорошо видно. Кроме кухни, такой таймер можно использовать в кабинете, спортивном зале и других местах, где нужно засечь время на выполнение какого-либо задания или упражнения.

Цена: 1 200 рублей

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Автомобильный пылесос

Чтобы содержать салон автомобиля в порядке, его нужно время от времени пылесосить. Можно делать это на мойке или при помощи большого пылесоса, если у вас есть загородный дом. Но в городе проще всего пользоваться таким портативным пылесосом со встроенным аккумулятором. Он обеспечивает высокую силу всасывания и до 50 минут работы без подзарядки. Кроме автомобиля, его можно использовать и дома, например, для того, чтобы пропылесосить клавиатуру, офисное кресло, рабочий стол и другие поверхности.

Цена: 4 570 рублей

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Сборная копия автомата из PUBG

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Если вам нравится играть в PUBG, вы не можете не знать знаменитого автомата из этой игры. Теперь вы сможете его собрать сами в реальности из нескольких десятков мелких деталей. Готовый собранный автомат можно поставить на подставку как часть интерьера. По фотографиям может показаться, что он крупного размера, например, в масштабе один к одному, но это не так. В реальности автомат умещается на ладони, поэтому для того, чтобы его собрать, нужно проявить терпение.

Цена: 170 рублей

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