Кто говорил, что Android надежней? iPhone 17 Pro Max пережил тайфун и три дня в грязи

Когда тайфун Калмеджи обрушился на Филиппины, он оставил катастрофические разрушения. Многие люди погибли, дома были уничтожены, а целым общинам предстоит начинать свой быт с нуля. Среди этой трагедии один из очевидцев происходящего поделился невероятной историей собственного выживания, а также выживания своего iPhone, что отчасти доказыват заявления Apple о том, что это очень надежное устройство.

Проверка iPhone на прочность

В публикации на Reddit пользователь bricksandcanvas объяснил, что его дом в городе Мандауэ, Себу, был разрушен наводнением. Он чуть не утонул, пытаясь спастись, но сумел добраться до безопасного места. Телефон же был смыт потоками воды. Когда владелец наконец смог вернуться и поискать его через три дня, он обнаружил устройство застрявшим в грязи. После очистки и подключения к зарядке телефон сразу включился и работал нормально.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Позже в обсуждении пользователь упомянул, что это был iPhone 17 Pro Max в чехле. Чехол, вероятно, оказал лишь небольшую помощь в этом сценарии, и сам факт того, что телефон вообще работал, довольно необычен. Рейтинг защиты IP68 означает, что устройство рассчитано на погружение до 30 минут под воду на глубину 1,5 метра. Это не означает, что оно обязательно выйдет из строя после этого времени — это просто уровень, до которого производитель провел испытания.

Самое важное, что владелец остался жив, но это дополняет растущий список историй о том, насколько прочными стали современные телефоны. Ранее в этом году было обнаружено, что Pixel 8 работал после четырех дней в джакузи, а телефон Galaxy пережил пять часов под арктическим льдом.

Выносливость современных смартфонов

Это довольно убедительное свидетельство инженерных достижений последнего iPhone, даже если определенная доля удачи тоже имела место. Многие комментаторы в посте на Reddit предположили, что Apple может захотеть выделить эту историю, как Samsung сделал с S23 Ultra после его погружения в ледяную воду. Однако это совершенно разные обстоятельства, и главное — владелец сумел выбраться живым.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

История показывает, что современные флагманские смартфоны достигли впечатляющего уровня защиты от внешних воздействий. Водонепроницаемость, пыленепроницаемость и общая прочность конструкции позволяют устройствам выживать в экстремальных условиях, которые еще несколько лет назад были бы для них фатальными.

Конечно, производители не гарантируют работу в таких условиях, и рейтинг IP68 не предполагает трехдневное пребывание в грязи после наводнения. Тем не менее, подобные случаи демонстрируют, что инженеры закладывают значительный запас прочности в свои устройства.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Для потребителей это означает, что опасения за случайное попадание телефона в воду или падение в грязь становятся менее актуальными. Современные флагманы способны выдержать гораздо больше, чем предполагают их технические характеристики. Однако полагаться на удачу не стоит — защитные чехлы и осторожное обращение остаются важными факторами долговечности любого устройства.