Кто говорил, что Android надежней? iPhone 17 Pro Max пережил тайфун и три дня в грязи

  2. Темы
  3. Это интересно
Артем Сутягин

Когда тайфун Калмеджи обрушился на Филиппины, он оставил катастрофические разрушения. Многие люди погибли, дома были уничтожены, а целым общинам предстоит начинать свой быт с нуля. Среди этой трагедии один из очевидцев происходящего поделился невероятной историей собственного выживания, а также выживания своего iPhone, что отчасти доказыват заявления Apple о том, что это очень надежное устройство.

Кто говорил, что Android надежней? iPhone 17 Pro Max пережил тайфун и три дня в грязи. Современный смартфон может выдержать и такое: Изображение: Reddit. Фото.

Современный смартфон может выдержать и такое: Изображение: Reddit

Проверка iPhone на прочность

В публикации на Reddit пользователь bricksandcanvas объяснил, что его дом в городе Мандауэ, Себу, был разрушен наводнением. Он чуть не утонул, пытаясь спастись, но сумел добраться до безопасного места. Телефон же был смыт потоками воды. Когда владелец наконец смог вернуться и поискать его через три дня, он обнаружил устройство застрявшим в грязи. После очистки и подключения к зарядке телефон сразу включился и работал нормально.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Позже в обсуждении пользователь упомянул, что это был iPhone 17 Pro Max в чехле. Чехол, вероятно, оказал лишь небольшую помощь в этом сценарии, и сам факт того, что телефон вообще работал, довольно необычен. Рейтинг защиты IP68 означает, что устройство рассчитано на погружение до 30 минут под воду на глубину 1,5 метра. Это не означает, что оно обязательно выйдет из строя после этого времени — это просто уровень, до которого производитель провел испытания.

Самое важное, что владелец остался жив, но это дополняет растущий список историй о том, насколько прочными стали современные телефоны. Ранее в этом году было обнаружено, что Pixel 8 работал после четырех дней в джакузи, а телефон Galaxy пережил пять часов под арктическим льдом.

Проверка iPhone на прочность. Почистили, и как новый. Изображение: Reddit. Фото.

Почистили, и как новый. Изображение: Reddit

Выносливость современных смартфонов

Это довольно убедительное свидетельство инженерных достижений последнего iPhone, даже если определенная доля удачи тоже имела место. Многие комментаторы в посте на Reddit предположили, что Apple может захотеть выделить эту историю, как Samsung сделал с S23 Ultra после его погружения в ледяную воду. Однако это совершенно разные обстоятельства, и главное — владелец сумел выбраться живым.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

История показывает, что современные флагманские смартфоны достигли впечатляющего уровня защиты от внешних воздействий. Водонепроницаемость, пыленепроницаемость и общая прочность конструкции позволяют устройствам выживать в экстремальных условиях, которые еще несколько лет назад были бы для них фатальными.

Конечно, производители не гарантируют работу в таких условиях, и рейтинг IP68 не предполагает трехдневное пребывание в грязи после наводнения. Тем не менее, подобные случаи демонстрируют, что инженеры закладывают значительный запас прочности в свои устройства.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Для потребителей это означает, что опасения за случайное попадание телефона в воду или падение в грязь становятся менее актуальными. Современные флагманы способны выдержать гораздо больше, чем предполагают их технические характеристики. Однако полагаться на удачу не стоит — защитные чехлы и осторожное обращение остаются важными факторами долговечности любого устройства.

Теги
Новости по теме
Samsung рассказала, какой будет новая линейка Galaxy S26
Google Переводчик официально стал нейросетью. Что произошло?
HONOR сделала самый необычный смартфон со встроенным роботом
Лонгриды для вас
OpenAI снова откладывает выпуск крутой открытой ИИ-модели, которая должна изменить все

OpenAI вновь переносит срок выхода своей ожидаемой открытой модели искусственного интеллекта. Об этом сообщил генеральный директор компании Сэм Альтман (Sam Altman), отметив, что это уже второе перенесение за нынешнее лето. Первоначально релиз планировался на следующую неделю, однако теперь запуск отложен на неопределённый срок для проведения более тщательных проверок безопасности. В этой ситуации явно что-то пошло не так, раз компания уже не в первый раз не может выдержать обещанные ей же сроки.

Читать далее
Почему смартфон HUAWEI — это такой же айфон, только на Android 12

Компанию Apple принято ругать по многим причинам. Ее критикуют за скудный комплект поставки смартфонов, закрытую экосистему, технологическое отставание и неоправданно высокую стоимость устройств. Замечания справедливые, но они не мешают Android-производителям копировать повадки Apple, ведь это приносит дополнительную выручку. Поэтому Samsung аналогичным образом урезает комплект поставки, а Xiaomi и вовсе выпускает вместо Xiaomi 16 флагман Xiaomi 17, чтобы его могли спутать с iPhone 17. Однако дальше всех ушла компания HUAWEI, чьи смартфоны стали такими же айфонами, но только на Android.

Читать далее
Его отремонтируют в каждой булочной. iFixit дали самую высокую оценку Fairphone 6

Компания Fairphone продолжает воплощать свою философию ответственного потребления и ремонта техники. Новый Fairphone 6 стал ещё более модульным и компактным по сравнению с предыдущими моделями, сохранив главное преимущество — высочайшую ремонтопригодность. Эксперты известного ресурса iFixit поставили устройству максимальный балл за лёгкость ремонта, несмотря на небольшие уступки по сравнению с прошлыми версиями. И это все на фоне того, что новые телефоны других производителей становятся все более одноразовыми.

Читать далее
Новости партнеров
В этой стране медведи массово нападают на людей и не дают спокойно жить
В этой стране медведи массово нападают на людей и не дают спокойно жить
ТОП-10 школ программирования для детей в Перми
ТОП-10 школ программирования для детей в Перми
Почему резкий рост Биткоина до конца 2025 года может оказаться одним из худших событий: ответ аналитика
Почему резкий рост Биткоина до конца 2025 года может оказаться одним из худших событий: ответ аналитика