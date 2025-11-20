Личный опыт: как диктофон с ИИ помогает людям в работе

Кирилл Пироженко

Не так давно мне довелось помочь одной своей знакомой с выбором очень интересного устройства — диктофона с искусственным интеллектом. У нее юридическая фирма, и была необходимость вести запись судебных заседаний на едином для всех сотрудников устройстве. Чтобы не было необходимости задействовать личные смартфоны и зависеть от их уровня заряда. Оказывается, за последние годы такие устройства лишь набирают популярность, и я предлагаю разобраться, зачем они нужны и кому реально могут пригодиться.

На задней панели смартфона примагничен не кошелек, а умный диктофон. Изображение: re-store.ru

Умные диктофоны с ИИ появились как ответ на главную проблему работы со звуком. Запись сама по себе не решает задачу, если потом нужно часами расшифровывать интервью, разбирать лекции или искать нужные фрагменты в многочасовом разговоре. Новое поколение диктофонов превращает звук в готовую структуру, экономит время и позволяет работать с информацией как с полноценным текстовым материалом. Такие устройства стали привычным инструментом журналистов, студентов, предпринимателей, блогеров и специалистов, которым важно не терять детали и работать быстро, в частности юристов.

TicNote тоже можно примагнитить к iPhone с помощью MagSafe. Очень удобно. Изображение: zdnet.com

Главная ценность умных диктофонов связана с тем, что они обеспечивают максимально чистый звук в любых условиях. Искусственный интеллект анализирует речь, убирает шумы, стабилизирует громкость и различает голоса. То, что на обычной записи превращается в набор фоновых звуков, становится аккуратным и разборчивым диалогом. Благодаря этому можно записывать звук в аудиториях с эхом, совещания в больших комнатах и интервью в кафе, не переживая за качество.

Другая важная функция нового поколения диктофонов заключается в моментальной расшифровке. То, что раньше требовало часов ручной работы, теперь выполняется автоматически. После записи пользователь получает текст, краткое содержание, выделенные ключевые мысли и даже список задач, если они упоминались в разговоре. ИИ создает структуру, которая превращает запись в готовый рабочий материал без усилий со стороны человека.

Дополнительное удобство заключается в поиске по содержимому. ИИ понимает смысловые блоки и выделяет темы, поэтому можно мгновенно найти фразу или обсуждение, не перематывая запись вручную. Запросы могут быть разными, например момент, где обсуждали сроки, часть про бюджет или эпизод, где упоминался дизайн. Такая навигация особенно полезна для аналитиков и студентов.

Что можно сделать с помощью ИИ

С каждым годом количество диктофонов с ИИ на рынке увеличивается. В 2026 году свое решение представит Яндекс, а прямо сейчас самыми популярными моделями являются Mobvoi TicNote и Plaude Note. Каждый из них предлагает как бесплатные, так и платные опции, но в остальном модели плюс-минус похожи друг на друга.

PlaudeNote по размеру напоминает банковскую карту, но по факту это умное устройство с кучей функций. Изображение: thecase.ru

Каждое из этих устройств включает решения, которые используют ИИ не ради формальности, а как реальный инструмент обработки информации. Девайсы ориентированы на свои задачи, начиная от интервью и лекций и заканчивая созданием контента, работой с иностранными языками или многочасовыми совещаниями.

Итог очевиден. Умный диктофон с ИИ становится не просто средством фиксации речи, а полноценным ассистентом. Он сокращает рабочее время, помогает сохранять важные детали, создает заметки и структурирует материал. Благодаря этому пользователи избавляются от рутинной работы, получают аккуратные и понятные записи и могут сосредоточиться на содержании, а не на обработке звука. Именно поэтому ИИ-диктофоны уже превратились в инструмент, который стоит иметь каждому, кто работает с информацией каждый день.

