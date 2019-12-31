Несмотря на то что именно флагманские смартфоны генерируют изрядную часть доходов производителей, для большинства потребителей интерес в первую очередь представляют именно бюджетные модели. Во всяком случае, именно на это указывают данные о продажах, которые предоставляют российские ритейлеры. Согласно последней поступившей информации, самой распространённой категорией смартфонов является сегмент 10-15 тысяч рублей. Поэтому мы составили для вас подборку аппаратов, которые стоят не дороже 15 тысяч рублей, но по функциональным возможностям не уступают даже более дорогим моделям.

Galaxy A50 — самый выгодный смартфон

Это, пожалуй, самый выгодный смартфон из тех, что сегодня доступны на рынке в принципе. Большой и качественный AMOLED-дисплей со встроенным сканером отпечатков, тройная камера, аккумулятор на 4000 мАч и регулярные обновления, улучшающие работоспособность аппарата — это про Galaxy A50. Про производительность даже говорить не стоит – сегодня все смартфоны работают плюс-минус одинаково практически независимо от используемого железа. А поскольку Galaxy A50 можно купить за 11-12 тысяч рублей, многие пользователи делают ставку именно на него.

Honor 9X — всё ещё с сервисами Google

Honor 9X стал первым смартфоном, на котором Huawei протестировала хитрый способ обхода санкций США. Китайцы просто взяли «железо» от сертифицированного смартфона Huawei P Smart Z, облачили его в слегка переработанный корпус и окрестили его по-новому, оставив при этом прежний идентификатор. Впрочем, хуже от этого Honor 9X не стал. Большой 6,7-дюймовый экран, мощное железо и ёмкий аккумулятор на 4000 мАч делают его отличным инструментом для повседневного использования, а фронтальная камера перископического типа придаёт смартфону некую изюминку. При этом стоит Honor 9X всего 13 тысяч рублей.

Redmi Note 8 Pro — мощный, но противоречивый

Довольно противоречивый смартфон с точки зрения «железа», которое представлено процессором MediaTek Helio G90T от MediaTek. Его ключевым недостатком является посредственная совместимость с кастомными прошивками, из-за чего любители прошивать свои аппараты зачастую получали на выходе кирпич. Однако если вы привыкли просто пользоваться смартфоном из коробки, Note 8 Pro будет отличным выбором. Мало того, что Helio G90T обладает высочайшей в своём классе мощностью, так сам аппарат в базовой конфигурации имеет 6 ГБ ОЗУ и аккумулятор на 4500 мАч, не говоря уже о четверной камере. И всё это – за 14 тысяч рублей.

Realme 5 Pro — красивый и недорогой

Realme – относительно новый и неизвестный бренд, который принадлежит концерну BBK, владеющему марками Oppo и Vivo. Родство отчётливо прослеживается в дизайне фирменных аппаратов всех трёх компаний. Но поскольку Realme только вышла на рынок, она ещё не успела осмелеть и начать накручивать цены на свои смартфоны. В результате Realme 5 Pro можно купить всего за 14,5 тысяч рублей, получив за эти деньги интересное исполнение корпуса, четверную камеру на 48 Мп, процессор Snapdragon 712 и 4 ГБ оперативки.

Xiaomi Mi A3 на чистом Android

Несмотря на то что в этом году Xiaomi явно отдохнула на линейке Mi A, модель третьего поколения всё равно получилась довольно интересной. Мало того, что за 11 тысяч рублей нам предлагается 6-дюймовый AMOLED-дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев, так ещё и три камеры с разрешением 48 Мп, 4 ГБ ОЗУ и, что самое главное, чистый Android. Стоковая операционка означает, что Mi A3 будет получать все обновления раньше других смартфонов, потому что они не будут требовать адаптации, а сам он, скорее всего, будет работать быстрее, чем аппараты на MIUI.