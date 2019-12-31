Лучшие Android-смартфоны до 15 тысяч рублей 0

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Иван Кузнецов

Несмотря на то что именно флагманские смартфоны генерируют изрядную часть доходов производителей, для большинства потребителей интерес в первую очередь представляют именно бюджетные модели. Во всяком случае, именно на это указывают данные о продажах, которые предоставляют российские ритейлеры. Согласно последней поступившей информации, самой распространённой категорией смартфонов является сегмент 10-15 тысяч рублей. Поэтому мы составили для вас подборку аппаратов, которые стоят не дороже 15 тысяч рублей, но по функциональным возможностям не уступают даже более дорогим моделям.

Сегмент до 15 тысяч рублей — самый многочисленный на рынке смартфонов

Galaxy A50 — самый выгодный смартфон

Ищете самый выгодный смартфон? Galaxy A50 — ваш выбор

Это, пожалуй, самый выгодный смартфон из тех, что сегодня доступны на рынке в принципе. Большой и качественный AMOLED-дисплей со встроенным сканером отпечатков, тройная камера, аккумулятор на 4000 мАч и регулярные обновления, улучшающие работоспособность аппарата — это про Galaxy A50. Про производительность даже говорить не стоит – сегодня все смартфоны работают плюс-минус одинаково практически независимо от используемого железа. А поскольку Galaxy A50 можно купить за 11-12 тысяч рублей, многие пользователи делают ставку именно на него.

Honor 9X — всё ещё с сервисами Google

Honor 9X — смартфон-лазейка

Honor 9X стал первым смартфоном, на котором Huawei протестировала хитрый способ обхода санкций США. Китайцы просто взяли «железо» от сертифицированного смартфона Huawei P Smart Z, облачили его в слегка переработанный корпус и окрестили его по-новому, оставив при этом прежний идентификатор. Впрочем, хуже от этого Honor 9X не стал. Большой 6,7-дюймовый экран, мощное железо и ёмкий аккумулятор на 4000 мАч делают его отличным инструментом для повседневного использования, а фронтальная камера перископического типа придаёт смартфону некую изюминку. При этом стоит Honor 9X всего 13 тысяч рублей.

Redmi Note 8 Pro — мощный, но противоречивый

Redmi Note 8 Pro хорош всем, если его не перепрошивать

Довольно противоречивый смартфон с точки зрения «железа», которое представлено процессором MediaTek Helio G90T от MediaTek. Его ключевым недостатком является посредственная совместимость с кастомными прошивками, из-за чего любители прошивать свои аппараты зачастую получали на выходе кирпич. Однако если вы привыкли просто пользоваться смартфоном из коробки, Note 8 Pro будет отличным выбором. Мало того, что Helio G90T обладает высочайшей в своём классе мощностью, так сам аппарат в базовой конфигурации имеет 6 ГБ ОЗУ и аккумулятор на 4500 мАч, не говоря уже о четверной камере. И всё это – за 14 тысяч рублей.

Realme 5 Pro — красивый и недорогой

Realme 5 Pro — хорош и недорог

Realme – относительно новый и неизвестный бренд, который принадлежит концерну BBK, владеющему марками Oppo и Vivo. Родство отчётливо прослеживается в дизайне фирменных аппаратов всех трёх компаний. Но поскольку Realme только вышла на рынок, она ещё не успела осмелеть и начать накручивать цены на свои смартфоны. В результате Realme 5 Pro можно купить всего за 14,5 тысяч рублей, получив за эти деньги интересное исполнение корпуса, четверную камеру на 48 Мп, процессор Snapdragon 712 и 4 ГБ оперативки.

Xiaomi Mi A3 на чистом Android

Xiaomi на чистом Android существует

Несмотря на то что в этом году Xiaomi явно отдохнула на линейке Mi A, модель третьего поколения всё равно получилась довольно интересной. Мало того, что за 11 тысяч рублей нам предлагается 6-дюймовый AMOLED-дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев, так ещё и три камеры с разрешением 48 Мп, 4 ГБ ОЗУ и, что самое главное, чистый Android. Стоковая операционка означает, что Mi A3 будет получать все обновления раньше других смартфонов, потому что они не будут требовать адаптации, а сам он, скорее всего, будет работать быстрее, чем аппараты на MIUI.

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