Чемпионат мира по футболу уже начался — атмосфера уже потихоньку накаляется. Если хочется хотите поддержать интерес, пока идет турнир, трудно придумать способ лучше, чем хорошее кино про футбол. Мы собрали шесть картин, которые помогут настроиться на турнир: тут и проверенная временем классика, и тёплые драмы, и история о настоящей легенде. А заодно можете освежить в памяти, когда начнётся мундиаль и где смотреть матчи в России — мы собрали всё в отдельном гайде.

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«Победа» — малоизвестный фильм со Сталлоне

Начнём с классики: фильм «Победа» не стыдно пересмотреть и сегодня. Действие разворачивается в годы Второй мировой: пленным союзникам предлагают сыграть показательный матч против немецкой команды, и игра неожиданно превращается во что-то гораздо большее, чем просто спорт.

Главная фишка фильма — состав: на поле выходят настоящие звёзды футбола во главе с Пеле и Бобби Муром, а место в воротах занимает сам Сильвестр Сталлоне. Смотрится как крепкое старое кино про футбол, где каждый эпизод на газоне хочется отыграть вместе с героями.

Победа

«Играй, как Бекхэм» — фильм про женский футбол

Если хочется чего-то лёгкого и заряжающего, эта история подойдёт идеально. В центре сюжета — девушка из строгой семьи, которая обожает футбол и мечтает играть всерьёз, хотя дома такое увлечение, мягко говоря, не одобряют.

Цепляет картина не столько матчами, сколько живой интонацией: тут и про дружбу, и про взросление, и про право заниматься любимым делом. После выхода фильм буквально подтолкнул тысячи девчонок по всему миру записаться в секции. Тёплое кино о футболе, которое поднимает настроение даже тем, кто равнодушен к спорту.

Только учтите: если устроите долгий киномарафон прямо со смартфона, тот может начать ощутимо греться. На этот случай у нас есть простое решение — как убрать перегрев Android одной настройкой.

Играй как Бекхэм

«Гол!» — самый известный фильм о футболе

А вот это уже чистая мечта любого болельщика, разложенная по полочкам. В фильме «Гол!» парень из небогатой семьи получает шанс пробиться в большой европейский футбол и шаг за шагом идёт к цели через тренировки, сомнения и характер. Картина честно показывает, что талант без работы мало чего стоит, а путь наверх почти никогда не бывает прямым.

Это ещё и первая часть целой трилогии, так что, если затянет, продолжением будет чем занять вечера. Идеальный вариант, чтобы поймать тот самый дух большого футбола. Обсудить любимые футбольные фильмы и сам турнир можно и в нашем сообществе в MAX — заходите, там тоже тепло встречают.

Гол!

«Чудо Берна» — фильм про ЧМ по футболу

Фильм про Бернское чудо — прямое попадание в атмосферу чемпионата мира. В её основе реальная сенсация: триумф сборной Германии на ЧМ-1954, которого тогда не ждал почти никто. Но показана история не с трибун и не глазами тренеров, а через обычную семью и мальчишку, для которого футбол становится способом справиться с непростым временем.

Получилось трогательно и по-человечески тепло, без лишнего пафоса. Отличный повод напомнить себе, что большие победы на мундиалях рождаются не только на поле, но и в сердцах болельщиков. Да, смотреть фильмы о футболе нужно еще и по той причине, что часто они основаны на реальных событиях!

«Пеле: Рождение легенды»: как рождалась суперзвезда

Раз уж вспомнили легенд, нельзя обойти стороной фильм о Пеле. Это байопик о юном бразильце, который вырос в бедном районе и сумел добраться до вершины мирового футбола, попутно подарив миру неповторимый стиль игры. Картина бережно показывает, как формировался характер будущей суперзвезды и какой ценой достаются триумфы на мундиале. Снято красиво, с искренним уважением к герою и к самой Бразилии. Заодно отличный способ объяснить младшему поколению, почему Пеле — легенда.

Только не качайте фильмы со случайных сайтов ради экономии: так легко поймать неприятный сюрприз. Недавно, например, вирус Drama RAT превращал Android-смартфоны в зомби — лучше смотреть бесплатно на проверенных сервисах.

Фильм про Пеле

«Хулиганы зеленой улицы»: фильм про футбольных фанатов

И в качестве бонуса — кино не столько про саму игру, сколько про то, что творится вокруг неё. Матчей здесь почти нет, зато есть трибуны, фанатская культура и опасное братство, в которое затягивает главного героя. Атмосфера густая и местами жёсткая, так что «Хулиганы зеленой улицы» — это скорее драма с характером, чем уютный вечерний фильм.

Элайджа Вуд в непривычном амплуа смотрится убедительно, а сама история заставляет иначе взглянуть на то, что происходит за пределами поля. У фильма про футбольных фанатов мощная концовка — как раз для тех, кому хочется чего-то поострее.

Хулиганы зеленой улицы

Вот такая получилась подборка фильмов про футбол в честь Чемпионата мира. А что бы добавили в список вы? Делитесь любимыми кинокартинами в нашем Телеграм-чате — будем пополнять коллекцию вместе!