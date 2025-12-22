Лучшие портативные колонки Tronsmart со скидками к Новому году

  2. Темы
  3. Это интересно
Кирилл Пироженко

Новогодние праздники уже совсем близко, а значит, самое время задуматься о подарках. Причём не о тех, которые пылятся на полке, а о действительно полезных и универсальных вещах. Портативная колонка как раз из этой категории. Музыка нужна всем и всегда: дома, на даче, в поездках, на прогулках и вечеринках. Именно поэтому праздничная акция Tronsmart выглядит особенно выигрышно. С 22 декабря четыре популярные модели бренда можно будет купить по специальной новогодней цене в официальных магазинах на Ozon и в DNS. А какую из них выбрать, мы вам сейчас подскажем.

Лучшие портативные колонки Tronsmart со скидками к Новому году. Ну что, пора порадовать себя хорошим звуком? Фото.

Ну что, пора порадовать себя хорошим звуком?

❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ ДЗЕН. ТАМ ВЫ ВСЕГДА НАЙДЕТЕ КРУТЫЕ СТАТЬИ

Tronsmart Bang 2 — мощная блютуз колонка

Tronsmart Bang 2 создана для тех, кто любит масштаб и мощь. Это настоящий бумбокс мощностью 90 Вт и насыщенным 2.1-звуком. Колонка легко порадует музыкой большую компанию на улице или в помещении, а акцент на басах делает её идеальной для танцевальной музыки. Динамическая RGB-подсветка добавляет атмосферы и превращает любую встречу в полноценную вечеринку.

Tronsmart Bang 2 — мощная блютуз колонка. Мощная колонка и выглядит соответствующе. Фото.

Мощная колонка и выглядит соответствующе

Автономности хватает до 26 часов, поэтому Tronsmart Bang 2 спокойно переживёт даже самый длинный праздник. Защита IPX6 позволяет не переживать из-за дождя или брызг, а возможность использовать ее как повербанк пригодится, если нужно срочно подзарядить смартфон. Удобная ручка и ремень делают переноску простой и комфортной.

Tronsmart Bang 2

Tronsmart T8 — колонка с хорошими басами

Tronsmart T8 отлично подойдёт тем, кто хочет мощный звук, но без громоздкого корпуса. При мощности 40 Вт колонка остаётся компактной и удобной для переноски. Круговое 360-градусное звучание равномерно наполняет пространство музыкой, а подчёркнутый бас приятно удивляет для такого формата.

Tronsmart T8 — колонка с хорошими басами. Маленький, да весьма удаленький гаджет. Фото.

Маленький, да весьма удаленький гаджет

Колонку можно объединить в стереопару с другой такой же, получив ещё более объёмный звук. Отдельно отмечу удобное колесико регулировки громкости сверху. Его можно крутить даже мокрыми руками. Защита IPX7 позволяет брать Tronsmart T8 на природу и к воде, а батареи хватает до 18 часов непрерывной работы.

Tronsmart T8

Tronsmart T7 — хорошая небольшая колонка

Tronsmart T7 часто выбирают как первую серьёзную портативную колонку. Мощность 30 Вт, 360-градусный звук и светящееся LED-кольцо делают её универсальным вариантом для дома, прогулок и встреч с друзьями. Она проста в использовании, но при этом достаточно громкая, чтобы создать настроение в любой ситуации.

Tronsmart T7 — хорошая небольшая колонка. Неплохой вариант для тех, кому мощность не особо важна. Фото.

Неплохой вариант для тех, кому мощность не особо важна

Колонка защищена по стандарту IPX7, поэтому её можно брать к бассейну или на пикник без лишних опасений. Автономность до 12 часов позволяет слушать музыку весь день, а компактные размеры делают Tronsmart T7 удобным спутником на каждый день.

Tronsmart T7

❗️ПОДКЛЮЧАЙСЯ К ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛУ СУНДУК АЛИБАБЫ, ЧТОБЫ ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Tronsmart Trip 2 — портативная Bluetooth колонка

Tronsmart Trip 2 создан для тех, кто постоянно в движении. Это компактная 10-ваттная колонка, которая легко помещается в рюкзак или сумку и крепится с помощью ремешка. Несмотря на размеры, звук остаётся чистым и объёмным, а фирменные технологии помогают выжать максимум баса из миниатюрного корпуса.

Tronsmart Trip 2 — портативная Bluetooth колонка. Настоящий походный девайс. Фото.

Настоящий походный девайс

Колонка защищена от воды и пыли по стандарту IPX7, а автономность до 20 часов делает её отличным вариантом для походов, прогулок и спорта. Встроенный микрофон позволяет использовать Trip 2 для звонков, а поддержка приложения расширяет возможности настройки.

Tronsmart Trip 2

Все четыре модели участвуют в праздничной акции Tronsmart и будут доступны по специальной цене с 22 декабря. Купить их можно еще на Ozon и в DNS. Количество устройств по акции ограничено, поэтому тянуть с выбором не стоит. Если вы хотите подарить качественный звук и действительно полезный гаджет, новогодние скидки Tronsmart — отличный повод сделать это прямо сейчас.

Колонки Tronsmart

Теги
Новости по теме
Топовый смартфон POCO F7 подешевел почти в 2 раза. Это самый мощный Xiaomi за свои деньги
Nothing Phone (3) внезапно стал классным смартфоном. Он сильно подешевел и теперь стоит, как должен
Этот чехол превращает Xiaomi 17 Pro в игровую консоль всего за 40 долларов
Лонгриды для вас
Какой внешний аккумулятор Xiaomi стоит купить: обзор лучших повербанков в 2025 году

Смартфоны Xiaomi используют собственный протокол быстрой зарядки, из-за чего использование сторонних аксессуаров (даже самых качественных) приводит к низкой скорости восстановления энергии. Чтобы батарея быстро набирала заветные 100%, нужно пользоваться фирменными устройствами. И сегодня мы поговорим о внешних аккумуляторах Xiaomi, которые подойдут не только владельцам смартфонов бренда, но и обладателям других гаджетов от самых разных производителей.

Читать далее
Вышел смартфон для выживания HOTWAV Hyper 8 Ultra. Внутри есть даже встроенная рация

Есть два типа смартфонов. Одни созданы исключительно для потребления контента, а другие — для выживания в суровых условиях. С одной стороны, они выполняют те же функции, что и обычные модели, но с другой — готовы предложить феноменальный уровень защиты и прочности вкупе с интересными фишками. Прямо как новые смартфоны HOTWAV Hyper 8 Ultra и Hyper 8 Pro, поступающие в продажу на AliExpress.

Читать далее
Почему опасно пользоваться приложениями для аренды самокатов и автомобилей

Мобильные сервисы для аренды автомобилей и электросамокатов становятся неотъемлемой частью городской жизни. Однако эксперты в области кибербезопасности все чаще фиксируют проблемы с защитой информации в таких приложениях. Недавний анализ 13 наиболее популярных сервисов в этой сфере показал наличие более 400 уязвимостей, 25 из которых относятся к критическим. Эти выводы вызывают серьезные опасения, ведь подобные платформы собирают и хранят большое количество конфиденциальных данных.

Читать далее
Новости партнеров
Аналитики Grayscale ждут новый рекорд курса Биткоина на протяжении 6 месяцев. Каким будет 2026 год для крипты?
Аналитики Grayscale ждут новый рекорд курса Биткоина на протяжении 6 месяцев. Каким будет 2026 год для крипты?
У какого животного отпечатки пальцев такие же, как у человека?
У какого животного отпечатки пальцев такие же, как у человека?
Почему на айфоне постоянно сбивается время и как это исправить
Почему на айфоне постоянно сбивается время и как это исправить