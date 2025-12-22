Лучшие портативные колонки Tronsmart со скидками к Новому году

Новогодние праздники уже совсем близко, а значит, самое время задуматься о подарках. Причём не о тех, которые пылятся на полке, а о действительно полезных и универсальных вещах. Портативная колонка как раз из этой категории. Музыка нужна всем и всегда: дома, на даче, в поездках, на прогулках и вечеринках. Именно поэтому праздничная акция Tronsmart выглядит особенно выигрышно. С 22 декабря четыре популярные модели бренда можно будет купить по специальной новогодней цене в официальных магазинах на Ozon и в DNS. А какую из них выбрать, мы вам сейчас подскажем.

Tronsmart Bang 2 — мощная блютуз колонка

Tronsmart Bang 2 создана для тех, кто любит масштаб и мощь. Это настоящий бумбокс мощностью 90 Вт и насыщенным 2.1-звуком. Колонка легко порадует музыкой большую компанию на улице или в помещении, а акцент на басах делает её идеальной для танцевальной музыки. Динамическая RGB-подсветка добавляет атмосферы и превращает любую встречу в полноценную вечеринку.

Автономности хватает до 26 часов, поэтому Tronsmart Bang 2 спокойно переживёт даже самый длинный праздник. Защита IPX6 позволяет не переживать из-за дождя или брызг, а возможность использовать ее как повербанк пригодится, если нужно срочно подзарядить смартфон. Удобная ручка и ремень делают переноску простой и комфортной.

Tronsmart T8 — колонка с хорошими басами

Tronsmart T8 отлично подойдёт тем, кто хочет мощный звук, но без громоздкого корпуса. При мощности 40 Вт колонка остаётся компактной и удобной для переноски. Круговое 360-градусное звучание равномерно наполняет пространство музыкой, а подчёркнутый бас приятно удивляет для такого формата.

Колонку можно объединить в стереопару с другой такой же, получив ещё более объёмный звук. Отдельно отмечу удобное колесико регулировки громкости сверху. Его можно крутить даже мокрыми руками. Защита IPX7 позволяет брать Tronsmart T8 на природу и к воде, а батареи хватает до 18 часов непрерывной работы.

Tronsmart T7 — хорошая небольшая колонка

Tronsmart T7 часто выбирают как первую серьёзную портативную колонку. Мощность 30 Вт, 360-градусный звук и светящееся LED-кольцо делают её универсальным вариантом для дома, прогулок и встреч с друзьями. Она проста в использовании, но при этом достаточно громкая, чтобы создать настроение в любой ситуации.

Колонка защищена по стандарту IPX7, поэтому её можно брать к бассейну или на пикник без лишних опасений. Автономность до 12 часов позволяет слушать музыку весь день, а компактные размеры делают Tronsmart T7 удобным спутником на каждый день.

Tronsmart Trip 2 — портативная Bluetooth колонка

Tronsmart Trip 2 создан для тех, кто постоянно в движении. Это компактная 10-ваттная колонка, которая легко помещается в рюкзак или сумку и крепится с помощью ремешка. Несмотря на размеры, звук остаётся чистым и объёмным, а фирменные технологии помогают выжать максимум баса из миниатюрного корпуса.

Колонка защищена от воды и пыли по стандарту IPX7, а автономность до 20 часов делает её отличным вариантом для походов, прогулок и спорта. Встроенный микрофон позволяет использовать Trip 2 для звонков, а поддержка приложения расширяет возможности настройки.

Все четыре модели участвуют в праздничной акции Tronsmart и будут доступны по специальной цене с 22 декабря. Купить их можно еще на Ozon и в DNS. Количество устройств по акции ограничено, поэтому тянуть с выбором не стоит. Если вы хотите подарить качественный звук и действительно полезный гаджет, новогодние скидки Tronsmart — отличный повод сделать это прямо сейчас.

