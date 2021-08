Несмотря на активное развитие киберспорта как самостоятельной структуры, рынок мобильных игр сейчас явно переживает не самые лучшие времена. Многие говорят о том, что игры претерпели глобальные изменения в сторону упрощения сюжетной линии и превратились в машину для выкачивания наших денег. Но это не совсем так. В современных реалиях, далеко не каждый готов уделить два часа времени, чтобы полностью погрузиться в игровой процесс. Мобильный гейминг сейчас существует исключительно чтобы убить время по дороге домой или на работу. Если же вы не согласны с этим утверждением и мечтаете сесть вечером на диван и провести часок другой в игре, прошу обратить внимание — лучшие портированные игры с ПК на Android.

Каждый месяц я захожу в раздел Игры на Google Play ради того, чтобы найти во что поиграть. Каждый раз в топах вижу абсолютно никуда непригодные решения, которые направлены исключительно на монетизацию. Не смотря на то, что его планируют хорошо почистить, в целом, думаю ситуация не изменится. В какой-то момент я уже смирился с тем, что платить за игры это нормально. Но вся беда в том, что во многих современных играх платить деньги недостаточно, для того, чтобы в полной мере насладиться игровым процессом.

Современным мобильным разработчикам выгоднее, если вы будете видеть рекламу, нежели оплатите игру один раз целиком или даже оформите подписку. То есть, как бы вы не старались, сколько денег не отдали бы, от рекламы попросту не уйти. Единственное качественное решением этой проблемы я вижу в том, чтобы играть в те проекты, которые были выпущены значительно раньше современных аркад.

Читайте также: Как обезопасить себя в Интернете.

BULLY: ANNIVERSARY EDITION — лучшая альтернатива GTA

Компанию RockStar все знают по серии игр Grand Theft Auto, которую советовал в своей подборке мой коллега Владимир Кузнецов. Но мало кто знает, о таком проекте компании, как Bully. В игре вы выступаете в роли трудного подростка Джимии Хопкинса, который то и дело собирается что-нибудь натворить. Это своего рода GTA, перенесенная в школу. Если такой формат вам близок, игра BULLY: ANNIVERSARY EDITION точно придется вам по душе. Игровой процесс проходит от третьего лица и содержит 6 глав, в течение которых вам будут открываться новые миссии и районы города.

Скачать BULLY: ANNIVERSARY EDITION

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, там вы найдете много полезной и интересной информации.

Обратная сторона войны: THIS WAR OF MINE

Совсем недавно я застал своего друга, играющего в THIS WAR OF MINE и крайне удивился, насколько эта игра пропитана мраком. Позже узнал от него, что на создание этой игры разработчиков вдохновили события Боснийской войны, а именно Осада Сараева. Несмотря на то, что игра затрагивает военные события, привычного экшена Call of Duty или Battlefield вы здесь не встретите. Создатели этой игры обратили на обратную сторону войны — простой народ. Здесь пользователю предлагается группа гражданского населения, задача которого выжить в суровых условиях военных событий. Всего на выбор дается 12 персонажей, где есть как мужчины, так и женщины. Персонажи испытывают голод, усталость, при низкой температуре могут заболеть, при ранениях — истечь кровью, а при плохом моральном состоянии могут уйти из убежища (забрав с собой часть припасов группы) или совершить самоубийство. Здесь необходимо заботиться о людях, добывая пищу, медикаменты и оружие. В игре меняется время суток, дни недели, времена года. Вам придётся принимать сложные моральные решения, от которых зависит эмоциональное состояние персонажей и их дальнейшая судьба.

Скачать THIS WAR OF MINE

Игра, чтобы отдохнуть: BROKEN AGE

Если вам не нравятся ужасы и хочется немного расслабиться вам отлично подойдет игра BROKEN AGE. Здесь вы будете управлять двумя подростками — мальчиком Шей и девочкой Веллой, которые исследуют этот мир. Велла — молодая девушка, живущая в мире, уничтоженном чудовищем. А Шей — молодой парень и единственный пассажир блуждающего в космосе космического корабля «Басиностра». Думаю, вы уже догадались о том, что сюжет весьма интересный. На первый взгляд судьбы двух ребят совершенно противопоставлены друг другу, однако с течением сюжета вам будут открываться все новые и новые горизонты и станет понятно, что все ведет к одному. По неизвестным причинам игра отсутствует в магазине приложений, хотя объявлений на официальном сайте на эту тему нет. В любом случае, вы можете скачать ее на различных торрент-трекерах.

Читайте также: Что такое Wi-Fi 6 и чем он отличается от остальных.

Valiant Hearts: The Great War — головоломка с хорошей графикой

Любите решать разные головоломки и цените качественный игровой дизайн? Valiant Hearts: The Great War точно для вас. События разворачиваются вокруг Первой Мировой войны и предлагают решать различного рода головоломки, которые помогут вам пробраться в тыл врага. Я просто обожаю зарубежные фильмы и игры на военную тематику. Они позволяют посмотреть на события прошлых лет, но совсем под другим углом. В школе на уроках истории нам рассказывают о подвигах наших соотечественников, совсем забывая о второй стороне войны. Отличный кинематографический сюжет хорошо помогает окунуться в события прошлых лет с другой, противоположной стороны.

Скачать Valiant Hearts: The Great War

The Wolf Among Us

Действие игры The Wolf Among Us происходит в 1986 году. Долгие годы мистические земли атаковал загадочный тиран. Тем, кто уцелел в этой войне пришлось бежать в настоящий мир, где существам пришлось создать анклав и притворяться обычными людьми. В этой игре вам предстоит играть за детектива Бигби Волка и защитить мир, где различные мифические существа живут рядом с простыми гражданами. Великолепный сюжет с огромным количеством событий, детально проработанные диалоги, влияющие на ход истории делают проект по-настоящему уникальным. Игра состоит из 5 эпизодов, где каждый в отдельности влияет на динамику развития сюжетной линии.

Скачать The Wolf Among Us

Читайте также:Почему пользователи iPhone так слепо верят в Apple.

Вопрос «Во что поиграть?» всегда вызывает у меня большую трудность. Среди огромного количества бесполезных никому не нужных игр приходится выбирать лучшее из лучшего, на что зачастую требуется в два, а то и в три раза больше времени по сравнению с самой игрой. В статье я поделился топовыми портированными играми, где вас не будет беспокоить реклама и огромное количество транзакций. Все игры из подборки платные, но прошу вас, давайте откажемся от стереотипов бесплатных игр. Посредством этого, мы с вами можем хорошо отблагодарить разработчиков и, может быть, даже изменить траекторию развития рынка мобильного гейминга.

А вы играете на своем мобильном устройстве? Предпочитаете серьезные сюжетные линии или простые тайм-киллеры? Свое мнение обязательно оставьте в нашем Телеграм чате или в комментариях ниже.