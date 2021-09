Лучшие приложения для Instagram

Приложение Microsoft To Do появилось еще в 2017, когда приобрела известный "Wonderlist", но по-настоящему заиграло новыми красками только в сентябре 2019 года. Компания Билла Гейтса выпустила целую статью на эту тему, в которой они показали, что изменилось и в каком направлении собирается двигаться таск-менджер, сделав упор на обновленный дизайн и безопасность продукта. Не смотря на тихую презентацию, блогеры из мира IT сразу обратили на это внимание и встретили приложение весьма радушно. В этой статье разберемся в функционале умного списка и расскажем про сценарии использования Microsoft To Do в реальной жизни.