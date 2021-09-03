Лучшие приложения для Instagram

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Артем Рахматуллин 0

Instagram уже давно перекочевал из простого приложения по обмену фотографиями в средство для заработка денег. Многие крупные блогеры имеют контракты со знаменитыми компаниями и занимаются их раскруткой. После просмотра контента от знаменитостей волей-неволей задумываешься о том, чтобы не ударить в грязь лицом. Качество снимков должно быть если не на таком же уровне, то хотя бы стремящимся к ним. Специально для того, чтобы ваши снимки казались еще лучше, а качество сториз не вызывало реакции «вырвиглаз», мы сделали для вас подборку лучших приложений для работы с контентом в Инстаграм.

Лучшие приложения для редактирования фото в Инстаграм.

Я пользуюсь Инстаграмом с 2014 года и опробовал разные подходы к организации контента в этой социальной сети. Спустя долгие годы единственным правильным решением нашел хранить там те фотографии, которые я бы хотел оставить на долгие годы, а в сторис выкладывать жизнь, какая она есть.

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Получился своего рода личный альбом. Конечно, уже сейчас фото из 2014 выглядят как низкокачественные и неконкурентоспособные с другими красивыми профилями. Однако меня это не смущает, ведь каждый подходит к этому вопросу исключительно со своей позиции. Кстати, недавно я писал о том, почему не стоит много фотографировать в поездках. Рекомендую обратить внимание на пост.

Простой фоторедактор для Инстраграм

Приложение Snapseed — простой, интуитивно понятный фоторедактор с большим набором инструментов для редактирования фото. Это приложение отлично подойдет для тех, кто никогда раньше не работал с фото. После того, как вы откроете редактор, он встретит вас тремя вкладками: Стили, Инструменты и Экспорт.

Отличный фоторедактор на Андроид.

Внутри раздела Стили можно найти огромное количество фильтров. Хоть редактированию они не поддаются, в приложении есть возможность сохранения настроек, чтобы в следующий раз, когда вы возьметесь за редактирование, можно было выбрать из уже заготовленных шаблонов.

Из инструментов в Snapseed существует кадрирование, поворот изображения, двойная экспозиция, добавление текста и многое другое. При этом каждый инструмент может поддаваться редакции, что очень удобно.

Скачать Snapseed

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Как убрать ненужный объект с фото

Приложение TouchRetouch позволяет удалять лишние объекты с фото. Увидел это приложение еще около двух лет и все время думал о том, чтобы его приобрести. Да вот все руки не доходили. Около месяца назад все-таки приобрел и безумно рад. Работать с ним я научился буквально за два дня. Тем более есть обучающие видео, с которыми работа становится еще проще.

Убрать ненужный объект с фотографии легко с помощью приложения TouchRetouch

Здесь существует несколько основных инструментов: лассо, кисть, ластик и клонирование. Но не будем забывать, что главной функцией является удаление лишних объектов. Для того, чтобы это сделать необходимо следовать инструкции:

  • Открываем фотографию в приложении
  • Выбираем инструмент Объект и выделяем нужный элемент
  • Для удобства воспользуйтесь лупой, для более точного удаления
  • Далее нажимаем кнопку Go
  • Смотрим готовый вариант
  • Если он вас не устраивает, есть более точные инструменты (Лассо, Кисть и Ластик)
  • Готово

Скачать TouchRetouch

Приложение для обработки селфи

FaceTune будет настоящей находкой для любителей селфи. Настройки в приложении позволяют сделать с вашим личиком чудо-чудное и диво-дивное. Долго разбираться с приложением не придется, все необходимые инструменты располагаются в нижней части и предельно понятные. Спустя пару минут вы уже сможете редактировать свои фото.

Приложение FaceTune отлично справится с редактированием ваших селфи.

«Кадр» cнимка можно выравнять, зубы «Отбелить», прыщи, внезапно появившиеся на лице, «Смягчить» и еще большое количество других функций. Одним из главных приемуществ мне видится возможность загрузки фотографий не только из галереи, но и из облачного хранилища. Также и выгрузить приложение можно в любые социальные сети, в том числе и в Инстаграм.

Скачать FaceTune

Приложение для создания сторис

Canva — онлайн веб-сервис для создания дизайна, который позволяет пользователям создавать графические заголовки и оформлять странички в Инстраграм. Думаю все видели красиво оформленные обложки «вечных сторис» в известных Инстаграм аккаунтах. Canva существует именно для этих целей.

Canva отлично подойдет для создания обложек в сторис в Инстаграм.

Скачать Canva

Библиотека из более 70 тысяч готовых шаблонов, каждый из которых поддается кастомизации. Можно изменять цвета, вставлять фильтры, изменять фон на пользовательский, вставлять текст или музыку. Шаблоны в Canva имеют уникальный дизайн и состоят из нескольких элементов: фон, текст, дополнительное изображение и другое. Помимо фотографий, здесь можно также редактировать видео. Если вы до этого не занимались сведением видеороликов, рекомендую обратиться к статье, где мы рассказывали про лучшие видеоредакторы.

Приложение для фото на Android

Ни одна подборка софта для Инстаграм не может обойтись без приложения VSCO. Приложение является не только универсальным редактором, но и отличной камерой, с которой вы можете сделать по-настоящему хорошие кадры.

Приложение VSCO предлагает сразу сделать качественные снимки.

Так что, предлагаю изначально подойти к вопросу фотографии серьезно и выбрать ISO и баланс белого перед снимком, чтобы не редактировать его после. Так вам удастся лучше сохранить качество. Весь интерфейс VSCO разделен на несколько вкладок: Профиль, Лента фотографий, Библиотека, Магазин фильтров.

В приложении VSCO существует такие фильтры, которых не существуют в других редакторах.

Скачать VSCO

Все фотографии автоматически выгружаются в Библиотеку. Также есть возможность добавления отдельных кадров в Избранное, чтобы не потерять из виду лучшие снимки. Что касается редактирования фотографий, программа предлагает 20 бесплатных фильтров, остальное доступно по подписке.

Но пользователи любят приложение не поэтому. В VSCO существует ряд эксклюзивных инструментов, доступных только здесь. Из них особенно хотелось бы отметить Fade (Дымка) и Shadows/Highlights Tint (Тонирование), которых нет в других редакторах.

О том, какими приложениями для Инстаграм пользуетесь вы, предлагаю рассказать в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже.

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