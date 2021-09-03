Лучшие приложения для Instagram

Instagram уже давно перекочевал из простого приложения по обмену фотографиями в средство для заработка денег. Многие крупные блогеры имеют контракты со знаменитыми компаниями и занимаются их раскруткой. После просмотра контента от знаменитостей волей-неволей задумываешься о том, чтобы не ударить в грязь лицом. Качество снимков должно быть если не на таком же уровне, то хотя бы стремящимся к ним. Специально для того, чтобы ваши снимки казались еще лучше, а качество сториз не вызывало реакции «вырвиглаз», мы сделали для вас подборку лучших приложений для работы с контентом в Инстаграм.

Я пользуюсь Инстаграмом с 2014 года и опробовал разные подходы к организации контента в этой социальной сети. Спустя долгие годы единственным правильным решением нашел хранить там те фотографии, которые я бы хотел оставить на долгие годы, а в сторис выкладывать жизнь, какая она есть.

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Получился своего рода личный альбом. Конечно, уже сейчас фото из 2014 выглядят как низкокачественные и неконкурентоспособные с другими красивыми профилями. Однако меня это не смущает, ведь каждый подходит к этому вопросу исключительно со своей позиции. Кстати, недавно я писал о том, почему не стоит много фотографировать в поездках. Рекомендую обратить внимание на пост.

Простой фоторедактор для Инстраграм

Приложение Snapseed — простой, интуитивно понятный фоторедактор с большим набором инструментов для редактирования фото. Это приложение отлично подойдет для тех, кто никогда раньше не работал с фото. После того, как вы откроете редактор, он встретит вас тремя вкладками: Стили, Инструменты и Экспорт.

Внутри раздела Стили можно найти огромное количество фильтров. Хоть редактированию они не поддаются, в приложении есть возможность сохранения настроек, чтобы в следующий раз, когда вы возьметесь за редактирование, можно было выбрать из уже заготовленных шаблонов.

Из инструментов в Snapseed существует кадрирование, поворот изображения, двойная экспозиция, добавление текста и многое другое. При этом каждый инструмент может поддаваться редакции, что очень удобно.

Скачать Snapseed

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Как убрать ненужный объект с фото

Приложение TouchRetouch позволяет удалять лишние объекты с фото. Увидел это приложение еще около двух лет и все время думал о том, чтобы его приобрести. Да вот все руки не доходили. Около месяца назад все-таки приобрел и безумно рад. Работать с ним я научился буквально за два дня. Тем более есть обучающие видео, с которыми работа становится еще проще.

Здесь существует несколько основных инструментов: лассо, кисть, ластик и клонирование. Но не будем забывать, что главной функцией является удаление лишних объектов. Для того, чтобы это сделать необходимо следовать инструкции:

Открываем фотографию в приложении

Выбираем инструмент Объект и выделяем нужный элемент

Для удобства воспользуйтесь лупой, для более точного удаления

Далее нажимаем кнопку Go

Смотрим готовый вариант

Если он вас не устраивает, есть более точные инструменты (Лассо, Кисть и Ластик)

Готово

Скачать TouchRetouch

Приложение для обработки селфи

FaceTune будет настоящей находкой для любителей селфи. Настройки в приложении позволяют сделать с вашим личиком чудо-чудное и диво-дивное. Долго разбираться с приложением не придется, все необходимые инструменты располагаются в нижней части и предельно понятные. Спустя пару минут вы уже сможете редактировать свои фото.

«Кадр» cнимка можно выравнять, зубы «Отбелить», прыщи, внезапно появившиеся на лице, «Смягчить» и еще большое количество других функций. Одним из главных приемуществ мне видится возможность загрузки фотографий не только из галереи, но и из облачного хранилища. Также и выгрузить приложение можно в любые социальные сети, в том числе и в Инстаграм.

Скачать FaceTune

Приложение для создания сторис

Canva — онлайн веб-сервис для создания дизайна, который позволяет пользователям создавать графические заголовки и оформлять странички в Инстраграм. Думаю все видели красиво оформленные обложки «вечных сторис» в известных Инстаграм аккаунтах. Canva существует именно для этих целей.

Скачать Canva

Библиотека из более 70 тысяч готовых шаблонов, каждый из которых поддается кастомизации. Можно изменять цвета, вставлять фильтры, изменять фон на пользовательский, вставлять текст или музыку. Шаблоны в Canva имеют уникальный дизайн и состоят из нескольких элементов: фон, текст, дополнительное изображение и другое. Помимо фотографий, здесь можно также редактировать видео. Если вы до этого не занимались сведением видеороликов, рекомендую обратиться к статье, где мы рассказывали про лучшие видеоредакторы.

Приложение для фото на Android

Ни одна подборка софта для Инстаграм не может обойтись без приложения VSCO. Приложение является не только универсальным редактором, но и отличной камерой, с которой вы можете сделать по-настоящему хорошие кадры.

Так что, предлагаю изначально подойти к вопросу фотографии серьезно и выбрать ISO и баланс белого перед снимком, чтобы не редактировать его после. Так вам удастся лучше сохранить качество. Весь интерфейс VSCO разделен на несколько вкладок: Профиль, Лента фотографий, Библиотека, Магазин фильтров.

Скачать VSCO

Все фотографии автоматически выгружаются в Библиотеку. Также есть возможность добавления отдельных кадров в Избранное, чтобы не потерять из виду лучшие снимки. Что касается редактирования фотографий, программа предлагает 20 бесплатных фильтров, остальное доступно по подписке.

Но пользователи любят приложение не поэтому. В VSCO существует ряд эксклюзивных инструментов, доступных только здесь. Из них особенно хотелось бы отметить Fade (Дымка) и Shadows/Highlights Tint (Тонирование), которых нет в других редакторах.

О том, какими приложениями для Инстаграм пользуетесь вы, предлагаю рассказать в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже.