Лучшие российские комедии, которые точно не стыдно посмотреть в 2026 году

Принято считать, что российские комедии — бессмысленные и беспощадные, набиты пошлятиной и несмешными шутками. Но есть масса исключений: порой отечественное кино попадает точно в настроение, помогая просто расслабиться и посмеяться. Что бы ни говорили критики, российские режиссёры все же умеют делать лёгкие, остроумные комедии, где юмор зиждется на житейских ситуациях. А иногда фильмы из прошлого спустя десятилетие кажутся и не такими уж и плохими. В этой подборке — пять отличных российских комедий, которые удивят свежестью взгляда и поднимут настроение в конце недели.

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В ТЕЛЕГРАМ - ТАМ МНОГО СУПЕРСКИХ ТОВАРОВ ПО САМОЙ ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ

Невероятные приключения Шурика — новогодняя пародия от ТНТ

Только ленивый не критиковал пародию от ТНТ на советские фильмы. Но давайте взглянем правде в глаза: это отнюдь не попытка переснять. Режиссеры просто помещают знаменитых персонажей в наше время, пытаясь показать их под другим углом. Даже Шурик — всё тот же наивный, но находчивый герой, только теперь в реалиях XXI века. Он попадает в калейдоскоп нелепых ситуаций: от погонь на электросамокате до виртуальных «дуэлей» в соцсетях.

Это реально смешно, просто нужно это осознать и оставить сравнения в покое. «Невероятные приключения Шурика», как и другие пародии ТНТ, ловко играет с ностальгией, но не застревает в прошлом. Шурик по‑прежнему верит в добро, а мир вокруг него — сущее безумие. Здесь есть и отсылки к старым шуткам, и свежие гэги, и та самая интонация, за которую мы любим истории про этого героя. Просто расслабьтесь, ни о чем не думайте и включите комедию — вам понравится!

Невероятные приключения Шурика

Самый лучший фильм — почему стоит смотреть

«Самый лучший фильм» — еще одна российская комедия, признание к которой пришло спустя почти 20 лет. Что тут происходит: это пародия на всё и сразу, нереальный гротеск с массой отсылок. От криминальных драм до мелодрам и блокбастеров — фильм нещадно проносится по жанрам, как вихрь, оставляя за собой гору шуток и разрушенных стереотипов. Главный герой — Гарик Харламов в роли обычного парня, который вдруг оказывается в эпицентре абсурдной истории.

Это не просто комедия из России, а настоящий аттракцион неслыханной щедрости — шуток на квадратный сантиметр экрана здесь больше, чем в среднем выпуске «ЧБД» или «Натальной карты». В свое время его недооценили, хотя он собрал хорошую кассу и надолго засел в головах зрителей. Смотреть нужно прямо сейчас, ведь именно в 2026 году весь юмор превратился в сплошной абсурд, а «Самый лучший фильм» — фактически капсула времени.

Самый лучший фильм

На деревню дедушке — комедия с Юрием Стояновым

Десятилетний Владик — юный айтишник, живущий в мире нейросетей и гаджетов — отправляется к деду в деревню, пока мама в командировке. Дед — человек старой закалки, который на дух не переносит «эти ваши технологии». В фильме «На деревню дедушке» цепляет пропасть между поколениями: городской мальчишка не понимает, как жить без Wi‑Fi, а дед не видит смысла в гаджетах.

Но именно это противостояние становится началом трогательного сближения: Владик учится колоть дрова, а дед — смотреть на мир глазами внука. Лёгкая комедия в духе «Бати» о разных поколениях, которая неспроста получила высокий рейтинг на Кинопоиске, обязательна к просмотру — за нее вам точно не будет стыдно.

На деревню дедушке

Смартфоны каких производителей самые популярные в России и мире

О чём говорят мужчины. Простые удовольствия

Последняя часть «О чем говорят мужчины» как-то незаметно прошла у зрителей. Ясное дело, что это уже далеко не то, что было в первом фильме. Но в совершенно других условиях: четверо друзей снова собираются вместе, но теперь никуда не едут, а просто гуляют по Москве и вспоминают было. Они традиционно обсуждают всё: от отношений до смысла жизни, от работы до старых обид. И всё это — с фирменным юмором «Квартета И», а также разрушением «четвертой стены».

Почему цепляет: здесь нет сюжета как такового — только разговоры, в которых узнаешь себя. Если не смотрели предыдущие части, точно ничего не теряете. А если видели, не смейте сравнивать «Простые удовольствия» с ними — это совсем другое и должно совершенно с другим настроем.

О чем говорят мужчины

Семейный переполох — легкая российская комедия

Комедия «Семейный переполох» — одна из жемчужин отечественного кинематографа последних лет. Аня — идеальная домохозяйка: завтраки, уборка, забота о муже и трёх детях отточены до автоматизма. Но близкие давно воспринимают это как должное, а муж едва замечает её за работой. Обидевшись на это, Аня решает уйти, найти работу и начать всё сначала.

Тут‑то и включается «план детей»: вооружившись приложением для знакомств, они устраивают кастинг женихов — ищут маме нового мужа, а себе — папу. Что из этого получится — можете узнать сами. Это максимально лёгкая и тёплая комедия с Зоей Бербер, которую можно смотреть в кругу семьи. Никакой морали, скрытых смыслов и шуток ниже пояса — просто доброе развлекательное кино для поднятия настроения.

Семейный переполох