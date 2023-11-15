Лучшие телефоны 2023 года с защитой от воды. Вы не сможете их утопить

За прошедшие годы водонепроницаемость телефонов превратилась из роскоши, присущей только телефонам высшего класса, в стандартную функцию, которой должен обладать любой гаджет даже из средней категории. Но исключения все равно есть, ведь некоторые производители экономят на этом и не выпускают смартфоны с защитой, за сертификацию которых надо платить деньги. Мы составили список лучших водонепроницаемых телефонов 2023 года, все их можно купить в России, поэтому на них точно стоит обратить внимание — они подойдут для любого образа жизни.

Samsung Galaxy S23 — самый выгодный телефон Самсунг

Samsung Galaxy S23 появился на рынке в начале этого года и быстро стал одним из лучших телефонов на платформе Android. Это не означает, что у него лучшие технические характеристики или что это самый дорогой телефон. В S23 очень хорошо сбалансированы цена, характеристики и качество сборки, а частью этого качества является его защита от воды и пыли по стандарту IP68.

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В отличие от своих более дорогих собратьев из серии S23, этот телефон не очень долго работает от аккумулятора. Кроме того, он немного греется во время игр, но в остальном это устройство премиум-класса. Красивая задняя панель из матового стекла выглядит и ощущается очень роскошно, а сам смартфон выпускается в большом количестве цветов.

Наряду с водонепроницаемостью вы получаете топовый процессор Snapdragon 8 Gen 2, 8 ГБ оперативной памяти и накопитель емкостью 128 или 256 ГБ. Камеры превосходят многие более дорогие флагманы, хотя и требуют немного сноровки для получения действительно хороших результатов. А как шикарный бонус — получение обновлений в течение четырех лет. Не многие могут себе такое позволить. Впрочем, в нашем списке будут и такие модели.

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Google Pixel 8 Pro — самый узнаваемый телефон

Google Pixel 8 Pro представляет лучшее программное обеспечение Google и выглядит очень элегантно. Как минимум, он очень узнаваем благодаря фирменному оформлению модуля камеры. Аппаратная часть также не вызывает нареканий — внешний корпус с классом защиты IP68 защитит ваш телефон от пыли и воды лучше, чем некоторые более дорогие модели. А 12 ГБ оперативной памяти в сочетании с фирменным процессором Tensor G3 от Google обеспечивает ему высокую производительность.

Вы также получаете стереодинамики и дисплей с частотой 120 Гц, и, конечно, Pixel 8 Pro оснащен одной из лучших камер среди всех телефонов, которые вы можете купить. Например, функция Night Sight позволяет Pixel 8 Pro делать отличные снимки даже в условиях почти кромешной темноты. Всего камер две — основная на 50 Мп и сверхширокоугольная на 48 Мп.

Практически единственным минусом этого смартфона является низкая производительность в играх. А еще не стоит рассчитывать на модуль температуры, который встроен в корпус. На сегодняшний день это скорее забава, чем серьезная функция на каждый день.

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OnePlus 11 — лучший OnePlus

OnePlus 11 — хорошо продуманный смартфон. Если вы хоть что-то знаете о телефонах компании, вам достаточно будет узнать, что 11-я модель не меняет традиционную формулу OnePlus. Есть много функций, отличная камера, высокая цена и защита от воды, о которой мы говорим в этой статье. Пусть она и не самая высокая, всего IP64, но она есть. Правда, ронять телефон в воду я бы все равно не советовал.

Что будет, если намочить защищенный от воды телефон

Аппаратное обеспечение не уступает любому другому телефону, и это подтверждается лучшим дисплеем, который использовала OnePlus. Он яркий, красочный и имеет частоту обновления 120 Гц. Работает он под управлением OxygenOS, даже после слияния с OPPO. К счастью, OnePlus отказалась от планов по объединению ColorOS с OxygenOS.

OnePlus 11 также оснащен одной из лучших камер на телефонах OnePlus, которая создавалась вместе с культовой компанией Hasselblad. Многие возможности камеры немного уступают конкурентам, таким как S23 Ultra, но при этом телефон стоит значительно дешевле. Это настоящий флагманский телефон, который точно достоин внимания.

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Galaxy S23 Plus — большой смартфон Самсунг

Galaxy S23 Plus стоит на ступеньку выше более распространенной и удобной в использовании (благодаря размеру) модели Galaxy S23. Он обладает всеми теми же техническими характеристиками и функциями, включая водонепроницаемость, но имеет более крупный дисплей — 6,6 дюйма — и соответственно более емкий аккумулятор на 4700 мАч. Даже при использовании FHD+ дисплея с частотой 120 Гц время автономной работы довольно велико и переживать из-за автономности вам точно не придется.

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S23+ также использует дополнительное пространство (и более высокую цену) для создания более совершенных камер. Основной модуль получил разрешение 50 Мп, а, кроме него, есть сверхширокоугольный и телефото, способный делать снимки с увеличением до 3х. Компромиссом за эти дополнительные возможности и время автономной работы стали габариты и цена. Samsung Galaxy S23 Plus больше, тяжелее и дороже базового Galaxy S23.

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Samsung Galaxy Z Flip 5 — раскладушка с защитой от воды

Компания Samsung вслед за Samsung Galaxy Z Flip 4 выпустила Samsung Galaxy Z Flip 5, улучшив его по многим параметрам. Наиболее заметными из них являются увеличенный внешний экран, конструкция без зазора с улучшенным шарниром и вдвое больший объем памяти для базовой модели. Все это в компактном корпусе, созданном для тех, кому хочется иметь и компактный смартфон, и большой экран одновременно.

Samsung разрабатывает технологию складного экрана уже несколько лет, но кажется, что именно в этом поколении компания наконец-то добилась успеха. В Galaxy Z Flip 5 используются более прочные шарниры и стекло, чем в предыдущих версиях, и это уже третий Flip с защитой от воды по стандарту IPX8. Символ ”Х” означает, что у него нет заявленной защиты от пыли. Если в шарнир попадет вода, она не причинит ему вреда, но пыль может привести к ускоренному износу.

Помимо прочности, Galaxy Z Flip 5 имеет более крупный и удобный внешний дисплей, хороший процессор Snapdragon 8+ Gen 2 и очень достойные камеры. Так что, если вы ищете удобство, портативность или компактный размер, этот телефон создан для вас.

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Google Pixel 7a — самый выгодный телефон

Маленький, но мощный Google Pixel 7a — это феноменальное соотношение цены и качества. Этот Android-телефон работает на собственном чипсете Google Tensor и оснащен отличным набором камер. Защита от воды на месте. И пусть она чуть слабее, чем у некоторых моделей, но в соответствии со стандартом она тоже должна выдержать погружение в воду, просто не стоит держать его там долго. Невероятно, что все это можно купить примерно за 40 000 рублей.

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Pixel 7a поставляется с операционной системой Android 13, после чего его ожидают еще три обновления платформы. Этот маленький телефон может похвастаться такими флагманскими функциями, как беспроводная зарядка 5 Вт и отличные камеры. Портретный режим не лучший, и у вас могут возникнуть проблемы с батареей, но все остальное в этом телефоне просто отлично.

Google использует тот же чипсет Tensor G2, что и в Pixel 7 и 7 Pro. В результате этот телефон способен справиться с любыми задачами.

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