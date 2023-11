Лучшие телефоны 2023 года с защитой от воды. Вы не сможете их утопить

Компания Samsung заканчивает развертывание оболочки One UI 5.1 для старых устройств и готовится к выпуску очередного, но куда более крупного обновления One UI 6.0. Совсем скоро в свободном доступе появится его бета-версия, да и общий запуск прошивки не за горами. В этой связи мы собрали всю информацию о новой оболочке и готовы рассказать, когда выйдет One UI 6.0, что в ней появится и какие смартфоны Samsung получат свежее ПО в числе первых.