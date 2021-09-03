Мнение: Android-смартфоны круче, чем вы думаете

Вот уже на протяжении как минимум 10 лет мы сталкиваемся с новостями о новом «убийце айфонов». Интересно, что iPhone жив-здоров, а «убийцы» появляются чуть ли не каждый месяц, но всё время что-то идет не так. Samsung троллила Apple за отказ от разъёма, от адаптера зарядки, а потом и сама от него избавилась. А сколько было китайских смартфонов, оказавшихся в этом списке? Вообще, как мне кажется, правильнее их было бы назвать самоубийцами. В этот «отряд» каким-то образом даже попадал печально известный YotaPhone, только где он сейчас? Да и вообще, почему смартфоны так называют? Куда они постоянно пропадают?

Что такое убийца айфона

Убийцей айфона принято называть флагман или субфлагман с мощной начинкой, казалось бы, отличным дисплеем, который по всем характеристикам окажется на самом деле круче iPhone. Ну, или почти круче. В свое время в таком списке побывали смартфоны от Oppo, Xiaomi, даже смартфоны от HTC. И ни у кого не получилось. Увы, но к таким устройствам возникает масса вопросов, начиная с дизайна, качества сборки и заканчивая различными глюками и ошибками, которые со временем вылезают.

Apple задала высокую планку для других устройств, создав отличный узнаваемый дизайн и создав iOS, которая из года в год работает все лучше. Производители Android-смартфонов пытаются придумать что-то похожее, но iPhone по-прежнему жив. Думаю, что к званию «убийцы» Google Pixel подобрался ближе всех.

Сколько должен стоить смартфон

Самая важная черта современного телефона — соотношение цены и качества. То, как работает интерфейс, какого он цвета — уже не самое главное. Согласитесь, не хочется выбрасывать месячную (в лучшем случае) зарплату на новенький iPhone, но если осмотреться по сторонам, то можно увидеть кучу аналогов на Android. Кстати, мы регулярно рассказываем о топовых смартфонах на Android в нашем Яндекс.Дзен — не забудьте подписаться!

Все они разных цветов, на любой кошелек, с разными оболочками, во многих топовый процессор Snapdragon — в этом и проблема. Смартфонов на Android настолько много, что попробовать каждый, присмотреться не получится. Попросту не хватит времени, чтобы этим заняться. Про iPhone все уже всё давно знают — он есть, он работает и будет работать даже через год или два. Что будет через год-два, если прикупить флагман из «отряда самоубийц» — никому не известно. Остается только гадать. А как вы считаете? Обязательно напишите в наш Telegram-чат — обсудим это!

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Как выбрать смартфон на Android

На Android есть отличные устройства. Мне, например, импонирует OnePlus, который до сих пор не отказывается от своей философии и прислушивается к собственным пользователям. Кстати, эта компания тоже в свое выпускала «убийцу» — название OnePlus 8T вам о чем-нибудь говорит? Смартфоны получаются классными, их приятно держать в руках, но iPhone они не убили.

Кстати, откуда появился термин «убийца айфона»? Точного ответа дать не получится — это формулировка, которую придумали журналисты. Возможно, ее одобряют и сами производители, звучит ведь гордо. К сожалению, подобное клише носило положительную окраску лет 5-6 назад, теперь оно превратилось в клеймо и оскорбление — во всяком случае, так считают обычные пользователи, закатывая глаза, когда видят на YouTube очередной обзор на Android-флагман.

Когда перестанут выпускать iPhone

Рано или поздно iPhone не станет, не знаю, что для этого должно случиться: должны закончиться цифры и буквы для обозначения новых моделей или мобильные технологии должны достичь потолка. Возможно, в какой-то момент Apple просто начнет выпускать iPhone раз в два года. Или компания начнет зарабатывать на чем-то другом настолько много, что в выпуске смартфонов не будет смысла. Можно гадать бесконечно, но я уверен в естественной смерти iPhone: iPod ведь никто не убивал, хоть это и абсолютно разные устройства. У моего коллеги Ивана Кузнецова есть интересный материал на эту тему, не забудьте ознакомиться.

Интересно и то, кто будет «за старшего» после iPhone, вариантов много. Наверное, им будет Samsung или Xiaomi — эти компании и так являются одними из самых продаваемых брендов в мире, поэтому задавать тренды будет кто-то из них. В пользу Samsung говорит философия компании, постепенные инновации — попробуйте представить, как люди стоят в огромной очереди за новенькими Z Fold или Z Flip.

Раскладушки еще вернутся и будут править миром. На стороне Xiaomi безграничные возможности и популярность: выпустить смартфон с сумасшедшими возможностями — это про китайцев. В целом, интересно представить мир без iPhone.

Не стоит обращать внимания на звание «убийцы айфона» — журналисты подогревают интерес читателей и зрителей YouTube-каналов, мешая им нормально воспринимать новые смартфоны, завышают ожидания. Это звание давно перестало быть чем-то хорошим, превратившись в оскорбление — у всех «убийц» одинаковая судьба. Выбирайте тот смартфон, который больше по душе вам. Смартфоны приходят и уходят, но возможность выбора будет всегда.