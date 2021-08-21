Мнение: Почему не стоит фотографировать в поездках

Мобильная фотография сейчас по праву является частью современного искусства. В наше время фотовозможности флагманов многие приравнивают к профессиональным фотоаппаратам, и даже смартфоны из ультрабюджетного сегмента умеют хорошо снимать. Куда бы вы не приехали в отпуск, везде можно найти туристов, которые то и дело снимают все на камеру. Одни показывают фотографии родным, другие пополняют собственную коллекцию, третьи делают снимки ради воспоминаний. Сегодня поговорим о том, почему стоит относиться к мобильной фотографии с настороженностью и не спешить фотографировать все на своем пути, даже если очень красиво.

Раньше у многих отпуск ассоциировался с поездками за границу по самым популярным направлениям. Сейчас же, в силу особенностей эпидемической ситуации, значительно выросла доля внутреннего туризма, где путешественники отправляются в разные уголки нашей необъятной родины. В связи с этим у меня появилась возможность посмотреть на отдыхающих глазами коренного населения.

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Не буду долго рассуждать и скажу сразу: мой посыл заключается в том, что мобильная фотография заменила нам реальный взгляд на архитектуру, природные явления и прочее. Думаю, что никто не будет спорить на тему того, что истинная красота заключается в мелочах. Но вся беда заключается в том, что если вы будете часто фотографировать, красоты увидеть не получится. Вот вы стоите на Красной площади и первое, что приходит на ум тому, кто в Москве в первый раз — надо сделать пару снимков. В процессе вы настолько увлекаетесь этим делом, что сами не замечаете, как наступило время обеда. Вот и все. На Красную площадь вы вернетесь скорее всего в лучшем случае в следующем году.

Кроме того, когда фотографируют слишком часто — теряется ценность не только момента, но и фотографии, как отдельного вида искусства. В погоне за хорошим кадром, мы делаем их больше сотни, а потом выбираем лучшее. Из-за того, что их много, ценность каждого кадра в отдельности сводится практически к минимуму. Чтобы доказать это, надо вспомнить, как все фотографировались на пленочные фотоаппараты. Тогда, чтобы получить хороший снимок требовалось хорошо подготовиться, учесть все нюансы и постараться не смазать кадр. Но с другой стороны, для многих самыми ценными снимками были случайные, сделанные в моменте.

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В своем недавнем посте, мой коллеги рассказывали о том, почему стоит отказаться от Инстаграм и во многом затрагивали тему того, о чем я сейчас говорю. Безусловно, многие используют эту площадку для полезных целей. Для одних это работа, другие смотрят на жизнь своих старых знакомых, так как не могут видеться с ними каждый день, но самым правильным подходом к этой социальной сети мне кажется использовать площадку в качестве замены фотоальбома. Хранить там все памятные моменты, отмечать друзей и родных, с которыми удалось разделить важные минуты жизни.

Для многих мобильная фотография стала показателем успешной жизни. Девушки фотографируют красивую еду в ресторанах, парни проводят часами за съемкой своего нового автомобиля на фоне Москва Сити. И это тоже неплохо. Главное, чтобы заходя в ресторан, вы могли сначала насладиться обстановкой, интерьером, понять, чем вам нравится это место и только потом приниматься за проявления вашей статусности. Кстати, если вы хотите улучшить качество снимков на свой смартфон, предлагаю вам приложение Google Фото. С ним вы сможете фотографировать еще лучше. Существует огромное количество способов показать свой достаток и без фотографий. А если сильно хочется — пусть фото будет всего лишь одним из них. Не более.

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Отдельной кастой в этом деле мне представляются те люди, которые именуются туристами не в момент поездки, а в жизни в целом. Обычно это те, кто ставит перед собой цель не отдохнуть и насладиться культурой, а количество посещенных городов и стран. Часто в погоне за галочкой сильно ограничены временем и просто не успевают насладиться красотами и просто фогографируют все подряд. В целом, мне кажется, что на посещение отдельных стран и городов необходимо минимум 5 дней. Иначе приобщиться к чужой культуре просто не выйдет. Если же вы по разным причинам не можете обеспечить себе такой отдых, предлагаю заранее выбрать маршрут по которому будете двигаться и посмотреть пусть не все достопримечательности, но сделать это качественно. А поможет вам в этом наша подборка лучших приложений для путешествий.

О том, как вы относитесь к мобильной фотографии и социальным сетям для них предлагаю рассказать в нашем чате или в комментариях ниже, будет крайне интересно прочесть.