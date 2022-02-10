Мнение: Правда ли, что «чистый» Андроид лучше iOS

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Иван Герасимов 1

Читатели нашего Telegram-чата — самые любознательные люди на свете. Они не только находят хитрые решения некоторых проблем в смартфонах, но иногда подкидывают неочевидные вопросы друг другу, над которыми задумывается и редакция AndroidInsider.ru в полном составе. Не так давно один из пользователей выдвинул тезис, что «чистый» Android лучше iOS. Есть ли ответ на этот вопрос? Думаю, что истина где-то посередине. Да и правда у каждого своя. Тем не менее, порассуждать и вправду есть над чем: я решил попытать удачу и сравнить две ОС, чтобы выяснить удобство друг друга. Если вы готовы к очередной главе противостояния iOS и Android, то, пожалуй, начнем.

Взгляд со стороны: правда ли, что чистый Android лучше iOS?

Что такое чистый Андроид

Не так давно моя подруга обзавелась Google Pixel 5. На вопрос, мол, почему не iPhone, она ответила, что попросту привыкла к Android. До покупки смартфона от Google она почти 7 (!!!) лет пользовалась Nexus 5. К слову, вот вам пример знаменитой «недолговечности» Android-смартфонов. В 2022 году пришла очередь Pixel на фирменной операционной системе Google.

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Основное отличие этой ОС от Android-смартфонов других производителей в том, что она не имеет дополнительных изменений и надстроек от производителя. То, что в этой версии Android нет никаких изменений и все сведено к единому стилю, очень напоминает iOS. Если раньше многие пользователи стремились к кастомизации, то теперь выбирают что-то попроще. Безусловно, эту версию Android можно настроить под себя, но простота использования донельзя напоминает iOS. Или нет?

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Чем чистый Андроид лучше

Чтобы понять, в чем заключаются преимущества Android от Google, нужно хорошенько погрузиться в эту ОС. Тем не менее, иногда вполне достаточно пробежаться по «верхам», чтобы увидеть плюсы «чистого» Андроида.

Чистый Android напоминает iOS даже внешне

  • Быстрый выход обновлений. В случае, если была найдена критическая уязвимость, компания быстро реагирует в отличие от других производителей, которым нужно некоторое время для адаптации. То же самое касается выхода новых версий Android: «чистый» Android появляется намного раньше.
  • По отзывам многих пользователей именно «чистый» Android работает шустрее, чем оболочки сторонних производителей. А вы как считаете?
  • Отсутствуют предустановленные приложения от других разработчиков. Только встроенные программы Google.
  • Простой и понятный интерфейс Android. Некоторые считают его не очень удобным, но, вероятно, эти люди не пользовались Windows Phone.

Что в итоге? Не знаю, что думаете вы, но «чистый» Android мне вновь напоминает iOS. Что лучше? Обе ОС хороши.

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Смартфоны с чистым Андроидом

Среди смартфонов, на который установлен Android от Google есть много узнаваемых устройств. Nokia, Motorola, ASUS и сам Google Pixel. Сразу несколько узнаваемых брендов используют эту версию в своих смартфонах, чтобы привлечь пользователя. Сами понимаете, что iOS установлена только в iPhone. На чьей стороне преимущество в этот раз? Безусловно, на стороне «чистого» Android: пользователи имеют шикарную возможность приобрести устройство, исходя из цены, комплектации, внешнего вида и прочих параметров.

Даже смартфоны на «чистом» Андроиде дают пользователю больший выбор, чем iPhone

В то же время iPhone с iOS — он и в Африке iPhone. Несколько актуальных моделей, которые, по сути, ничем не отличаются, а при смене условного iPhone 11 на iPhone 12 у вас будет длительная поддержка устройства, хорошее железо, но вы не получите кардинально нового пользовательского опыта. Отдаем балл в копилку Android.

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Андроид против Айфона

Одной из отличительных черт Android является то, что пользователи iOS практически не видят отличий в разных оболочках. Человеку, не знакомому с Android, будет сложно распознать, что за версия Android в смартфоне: MIUI, OxygenOS, EMUI или Android от Google. Может, это вовсе HarmonyOS?

В то же время iOS не имеет других оболочек. Разве что, джейлбрейк, о котором, кажется, в 2022 году уже никто не вспоминает. iOS всегда узнаваема и практически не меняется год от года: беглым взглядом вы даже не поймете, где iOS 14, а где iOS 15.

Есть ли смысл выбирать лучшего, когда обе ОС похожи?

В то же время и Android от Google, и iOS имеют кое-что общее — это единый стиль в приложениях и сервисах. Google активно продвигает Material Design, благодаря чему ОС выглядит единым целым в отличие от сторонних оболочек, где иконки или фоны вразнобой. То же самое касается iOS: Apple важна собственная экосистема, в которой все должно быть идеально и слаженно, в едином стиле. А еще купертиновцы славятся тем, что перед выходом совершенно обновления iOS с измененным дизайном разработчики приложений перелопачивают весь внешний вид своих программ. iOS и «чистый» Android в очередной раз напоминают друг друга.

Что в итоге? Кто лучше? Как я уже и говорил, правда для каждого своя. Мне показалось, что обе ОС во многом похожи. Если углубиться, то iOS получила за последние годы больше возможностей к кастомизации, а Android стал намного более сбалансированным. На мой взгляд, «чистый» Android и iOS, скорее, похожи друг на друга, но явного преимущества на чьей-либо стороне нет.

А как считаете вы? Напишите в комментариях.

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1 комментарий
  1. Endgam3r

    Такс, вперед в комментарии в ТГ чат!!

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