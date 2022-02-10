Мнение: Правда ли, что «чистый» Андроид лучше iOS

Читатели нашего Telegram-чата — самые любознательные люди на свете. Они не только находят хитрые решения некоторых проблем в смартфонах, но иногда подкидывают неочевидные вопросы друг другу, над которыми задумывается и редакция AndroidInsider.ru в полном составе. Не так давно один из пользователей выдвинул тезис, что «чистый» Android лучше iOS. Есть ли ответ на этот вопрос? Думаю, что истина где-то посередине. Да и правда у каждого своя. Тем не менее, порассуждать и вправду есть над чем: я решил попытать удачу и сравнить две ОС, чтобы выяснить удобство друг друга. Если вы готовы к очередной главе противостояния iOS и Android, то, пожалуй, начнем.

Что такое чистый Андроид

Не так давно моя подруга обзавелась Google Pixel 5. На вопрос, мол, почему не iPhone, она ответила, что попросту привыкла к Android. До покупки смартфона от Google она почти 7 (!!!) лет пользовалась Nexus 5. К слову, вот вам пример знаменитой «недолговечности» Android-смартфонов. В 2022 году пришла очередь Pixel на фирменной операционной системе Google.

Основное отличие этой ОС от Android-смартфонов других производителей в том, что она не имеет дополнительных изменений и надстроек от производителя. То, что в этой версии Android нет никаких изменений и все сведено к единому стилю, очень напоминает iOS. Если раньше многие пользователи стремились к кастомизации, то теперь выбирают что-то попроще. Безусловно, эту версию Android можно настроить под себя, но простота использования донельзя напоминает iOS. Или нет?

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Чем чистый Андроид лучше

Чтобы понять, в чем заключаются преимущества Android от Google, нужно хорошенько погрузиться в эту ОС. Тем не менее, иногда вполне достаточно пробежаться по «верхам», чтобы увидеть плюсы «чистого» Андроида.

Быстрый выход обновлений. В случае, если была найдена критическая уязвимость, компания быстро реагирует в отличие от других производителей, которым нужно некоторое время для адаптации. То же самое касается выхода новых версий Android : «чистый» Android появляется намного раньше.

: «чистый» Android появляется намного раньше. По отзывам многих пользователей именно «чистый» Android работает шустрее , чем оболочки сторонних производителей. А вы как считаете?

, чем оболочки сторонних производителей. А вы как считаете? Отсутствуют предустановленные приложения от других разработчиков . Только встроенные программы Google.

. Только встроенные программы Google. Простой и понятный интерфейс Android. Некоторые считают его не очень удобным, но, вероятно, эти люди не пользовались Windows Phone.

Что в итоге? Не знаю, что думаете вы, но «чистый» Android мне вновь напоминает iOS. Что лучше? Обе ОС хороши.

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Смартфоны с чистым Андроидом

Среди смартфонов, на который установлен Android от Google есть много узнаваемых устройств. Nokia, Motorola, ASUS и сам Google Pixel. Сразу несколько узнаваемых брендов используют эту версию в своих смартфонах, чтобы привлечь пользователя. Сами понимаете, что iOS установлена только в iPhone. На чьей стороне преимущество в этот раз? Безусловно, на стороне «чистого» Android: пользователи имеют шикарную возможность приобрести устройство, исходя из цены, комплектации, внешнего вида и прочих параметров.

В то же время iPhone с iOS — он и в Африке iPhone. Несколько актуальных моделей, которые, по сути, ничем не отличаются, а при смене условного iPhone 11 на iPhone 12 у вас будет длительная поддержка устройства, хорошее железо, но вы не получите кардинально нового пользовательского опыта. Отдаем балл в копилку Android.

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Андроид против Айфона

Одной из отличительных черт Android является то, что пользователи iOS практически не видят отличий в разных оболочках. Человеку, не знакомому с Android, будет сложно распознать, что за версия Android в смартфоне: MIUI, OxygenOS, EMUI или Android от Google. Может, это вовсе HarmonyOS?

В то же время iOS не имеет других оболочек. Разве что, джейлбрейк, о котором, кажется, в 2022 году уже никто не вспоминает. iOS всегда узнаваема и практически не меняется год от года: беглым взглядом вы даже не поймете, где iOS 14, а где iOS 15.

В то же время и Android от Google, и iOS имеют кое-что общее — это единый стиль в приложениях и сервисах. Google активно продвигает Material Design, благодаря чему ОС выглядит единым целым в отличие от сторонних оболочек, где иконки или фоны вразнобой. То же самое касается iOS: Apple важна собственная экосистема, в которой все должно быть идеально и слаженно, в едином стиле. А еще купертиновцы славятся тем, что перед выходом совершенно обновления iOS с измененным дизайном разработчики приложений перелопачивают весь внешний вид своих программ. iOS и «чистый» Android в очередной раз напоминают друг друга.

Что в итоге? Кто лучше? Как я уже и говорил, правда для каждого своя. Мне показалось, что обе ОС во многом похожи. Если углубиться, то iOS получила за последние годы больше возможностей к кастомизации, а Android стал намного более сбалансированным. На мой взгляд, «чистый» Android и iOS, скорее, похожи друг на друга, но явного преимущества на чьей-либо стороне нет.

А как считаете вы? Напишите в комментариях.