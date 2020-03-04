Мобильным приложениям нужен унифицированный дизайн

Что самое полезное в современных смартфонах? Конечно, программное обеспечение. И то, какой является операционная система — крайне важно при выборе устройства. Мы часто делаем акцент на оптимизации, но, на мой взгляд, не менее важен и еще один момент — унифицированный дизайн приложений. Я четко помню, что нам предлагали разработчики программ для Windows Phone, и я четко понимаю, что нам предлагают Google и Apple в этом вопросе. Так почему же приложения настолько не адаптированы?

Google имеет определенные гайдлайны по созданию приложений, как и Apple. Но давайте взглянем на то, как, например, выглядит Twitter:

Внешний вид приложения идентичен как в вебе, так и на Android и iOS. И такое наблюдается практически со всеми приложениями. Например, Telegram хоть и выглядит в стиле Android, но при этом всё равно слишком сильно отличается от приложений самой Google. Например, вот так выглядят подкасты Google:

Это идеальный пример реализации Material Design 2.0. И все приложения Google выполнены в подобной стилистике, как и сама операционная система. Таким образом, используя приложения Google, флоу переключения между системными функциями и приложениями будет довольно плавным. Компания пытается сделать общую стилистику как для системы, так и для приложений. И вот здесь-то и возникают проблемы у сторонних разработчиков, которые используют собственный дизайн.

Такого не было, например, в случае с приложениями для Windows Phone. Я являлся обладателем HTC Mozart на Windows Phone 7.8 и четко помню, какие там были приложения. Они по стилистике идеально сочетались с операционной системой. Не было ощущения, что вы используйте какой-то сторонний продукт. Процесс использования был очень приятным, плавным и бесшовным. В случае с Android вы открываете VK — там один интерфейс, открываете Телеграм — там всё иначе, затем открываете какой-нибудь WhatsApp или Reddit, и там тоже какая-то своя каша. И такое наблюдается, в том числе, и на iOS-аппаратах.

Давайте всё же посмотрим на Windows Phone. Вот так выглядят настройки системы:

А вот таким было приложение Вконтакте для данной операционной системы:

Согласитесь, в вопросе дизайна всё было очень похоже.

Интерфейс Android-приложений

Понятно, что производитель желает использовать собственный дизайн, потому что ему кажется, что предлагать одинаковый опыт использования как в вебе, так и в случае с телефонами, было бы неплохо, но при этом никто не смотрит на эту ситуацию с точки зрения самого пользователя смартфона, который желает получить бесшовное переключение между приложениями и системными функциями. Очевидно, что обычному пользователю сложно привыкать каждый раз к интерфейсу какого-либо приложения, и абстрагироваться, на мой взгляд, нужно именно от этого, а не от того, что пользователи будут скачивать только ваше приложение и пользоваться только им — так не бывает.

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Даже тот факт, что сейчас нам предлагают множество сторонних оболочек, попросту портит всё. Люди используют какой-нибудь OneUI, и при этом дизайн корейской оболочки разнится с дизайном какого-нибудь приложения от Google или VK. Это приводит к тому, что система не ощущается как что-то цельное. Как-будто её собрали по кусочкам. Например, если зайти в настройки цифрового благополучия в MIUI, этот раздел будет иметь дизайн чистого Android и довольно сильно отличаться от родного дизайна MIUI. Кстати, мне не очень нравится MIUI и вот почему.

Это проблема важна, и её нужно как-то решать. И всё было бы понятно, если бы гайдлайны Google предлагали плохой взгляд на интерфейс, но Material Design 2.0 выглядит неплохо и свежо. Я был бы рад видеть Telegram или VK в таком дизайне. Интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Делитесь им в комментариях и читайте наши новости в Яндекс Дзен.