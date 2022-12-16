Можно ли убрать царапины с экрана смартфона с помощью зубной пасты

Производители смартфонов ежегодно соревнуются в том, кто установит в свое устройство самый прочный экран. Годы идут, но воз и ныне там, откуда он отправлялся. Практически любой смартфон без защитного стекла можно поцарапать, можно сказать, об воздух. Вы даже не заметите, как мелкая паутинка покроет дисплей, и восприятие устройства от этого может сильно испортиться. Если вы планируете в дальнейшем продать свой телефон за более-менее хорошие деньги или просто надоело смотреть на поцарапанный экран, то следует что-нибудь предпринять для его восстановления.

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В интернете есть огромное количество инструкций, которые советуют провести полировку дисплея с помощью зубной пасты и щетки. Разбираемся, поможет ли этот способ вернуть экрану первозданный вид и не повредить олеофобное покрытие.

Экран зубной пастой

Если немного углубиться в теорию, по которой многие пользователи советуют провести полировку с помощью зубной пасты, то все выглядит достаточно здраво. По задумке, паста должна заполнять мелкие царапины, а зубная щетка — сглаживать неровности, втирая пасту в верхний слой стекла. Вроде бы все выглядит неплохо, правда?

Китайская компания Xiaomi, один из самых известных в мире производителей смартфонов, решила проверить на одном из своих устройств, действительно ли можно восстановить экран таким способом хотя бы частично. Как и полагается по многочисленным инструкциям, была выбрана не гелевая зубная паста, которая якобы должна лучше заполнять царапины. С самим процессом вы можете ознакомиться на этом небольшом видео.

Если вам не захотелось смотреть, то результат оказался вполне ожидаемым — ничего не изменилось. Xiaomi заявляет, что концентрации микрочастиц в обычной зубной пасте, которые могут заполнить царапины, просто недостаточно. Хотя в теории этот способ мог бы сработать, будь это значение на порядок выше. Но одно дело, когда ничего не изменилось. А совсем другое, что такой полировкой можно сделать экран еще хуже. В пасте содержатся щелочные вещества в минимальном количестве. Однако этот объем в совокупности с активной работой зубной щеткой может полностью уничтожить олеофобное покрытие.

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Если вы думаете, что сможете без проблем пользоваться смартфоном без него, то значит, вы еще никогда не видели устройства, по экрану которого палец просто не скользит. Некоторые пользователи, когда олеофобка со временем стирается, просто начинают использовать защитные стекла. На отдельные модели производители наносят хоть и небольшой слой олеофобного покрытия, но управлять смартфоном становится значительно приятнее. Поэтому не стоить ставить эксперименты, особенно если это ваше основное устройство.

Полировка экрана телефона

Реальным способом восстановить экран смартфона является его полировка в сервисных центрах. Имейте в виду, что я не нашел ни одного официального сервиса, который бы предоставлял эту услугу. Поэтому придется обращаться в различные подвальные и несертифицированные сервисные центры. Мы не советуем так издеваться над своими устройствами, тем более что при таком способе восстановления экрана олеофобное покрытие страдает гарантированно.

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В итоге вам придется заплатить за полировку стекла и дополнительно за восстановление олеофобки. Большинство сервисных центров, которые оказывают эту услугу, не устанавливают фиксированную цену за подобного рода работу для смартфонов, указывая просто “Договорная”. Мне удалось выяснить, сколько берут за полировку умных часов. Для Samsung Galaxy Watch 4 полировка стоит 3500 рублей. Так как у смартфонов экран больше, то можете смело умножать эту цену как минимум на полтора.

Неудивительно, что берутся за подобную работу немногие сервисные центры. Сама Сяоми советует не заниматься подобной самодеятельностью и просто обратиться в официальный сервис для замены дисплея. В такой ситуации вы гарантированно получите полностью работоспособный экран, и никаких проблем с олеофобным покрытием не возникнет. Возможно, что итоговая цена на замену экрана будет равняться стоимости полировки + восстановление олеофобного покрытия. Только в случае с установкой нового дисплея вы получите наполовину обновленное устройство. Просто задумайтесь, что бы вы выбрали сами.

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Мне кажется, лучшим способом не допустить проблемы с экраном — это использовать защитные стекла. Тогда не придется пользоваться сомнительными инструкциями из интернета или отдавать большое количество денег за замену экрана. Поэтому только вам решать: установить защитное стекло на смартфон за 500 рублей и периодически его менять в случае каких-то проблем или потратить значительно большие деньги на описанные в этой статье манипуляции. Как по мне, так выбор очевиден. Но если вы решились на полировку или замену экрана, подойдите к выбору сервисного центра максимально ответственно, чтобы не получить убитое устройство.