Мы даже не заметили, как смартфоны на Android стали такими крутыми

Вы когда-нибудь задумывались, как изменились смартфоны за последние годы? Нет, я говорю не о росте производительности, изменениях в дизайне и улучшениях камер. Всё это очевидно и не требует прямого сопоставления. Я говорю о чём-то более глубоком, что раньше воспринималось совершенно не так, как сейчас. Просто мы теперь уже забыли о том, что когда-то считали совершенно привычные сегодня вещи чем-то чрезвычайно непотребным для каждодневного использования в смартфонах. Всё ещё не понимаете, о чём я? Сейчас объясню подробнее.

Что лучше: IPS или AMOLED

Если помните, ещё какие-то 10 лет назад AMOLED-экраны не были в вполовину так популярны, как сегодня. Всё дело в том, что тогда их уровень констрастности был запредельно высоким для подавляющего большинства пользователей. Поэтому те, кому нравились сбалансированные и спокойные цвета на экране, их не выбирали.

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Сегодня AMOLED-экраны не только более энергоэффективны, чем раньше, но и более хороши с точки зрения цветопередачи. Теперь они не выжигают глаза и не пересвечивают яркие фрагменты изображений, так что пользоваться ими стало не в пример комфортнее. В результате мы видим, что IPS-экранов на рынке уже почти не осталось.

Почему смартфон начал тормозить

Наверное, вы уже не помните, но старые Android-смартфоны замедлялись не из-за слабого железа как многие думали. Причиной их замедления был нестабильный формат памяти. Тогда в подавляющее большинство аппаратов устанавливались платы стандарта eMMC, которые со временем приходили в негодность.

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Причина была комплексной. С одной стороны, платы eMMC были недостаточно надёжными, а с другой неэффективное управление памятью приводило к реальному засорению и замедлению процессов, проводимых SSD-накопителями. Только с выходом Android 4.3 в ОС появился механизм TRIM, который всё исправил.

Перенос контактов и SMS на новый телефон

Несмотря на то что смартфоны с давних пор поддерживают трансфер данных, были времена, когда перенести SMS и контакты из записной книжки в автоматическом режиме было нельзя. Поэтому многие либо перебивали их вручную, либо переносили на сим-карте, либо обращались за услугой по переносу в салоны связи.

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С тех пор многое изменилось, и производители научились переносить даже такую конфиденциальную информацию, как SMS и контакты. Причём это можно сделать не только в рамках одной платформы, когда данные переносятся с Android на Android, но и отправить данные за её пределы – например, с Android на iOS или наоборот.

Зум без потери качества

Раньше мы и представить себе не могли, что камеры смартфонов могут приближать изображение без потери качества. Долгое время всё, что было нам доступно, был цифровой зум, который делал кроп в кадре цифровым способом, получая на выходе размытое и пикселизированное нечто, непригодное для просмотра.

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Теперь смартфоны используют не только продвинутый цифровой зум, из-за которого фотографии не превращаются в гречневую кашу, но и настоящий оптический – совсем как в настоящих фотоаппаратах. В результате увеличение в 10 раз без потери в качестве стало нашей нормой, но не пределом.

Стоит ли пользоваться картами памяти

Раньше смартфоны поставлялись с 8, максимум – с 16 ГБ встроенной памяти. Это было немного, но в целом мы справлялись. Ведь увеличить встроенное хранилище было можно при помощи карт памяти. Тогда они были в большом ходу, потому что по скорости мало отличались от eMMC-накопителей, и мы не задумывались, что с ними что-то не так.

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Сегодня большинство пользователей предпочитает сразу приобретать смартфон с максимальным объёмом встроенной памяти, чтобы не размениваться на карточки памяти, которые работают не в пример медленнее. Ну, а если памяти в смартфоне не хватило, лишние данные всегда можно выгрузить в облако.