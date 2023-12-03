На эти каналы в Telegram подписываются без раздумий. Но я объясню, почему они настолько крутые

Вот уже несколько лет мы живем в реальности, где каналы в Телеграме являются самостоятельными медиаресурсами. Новости, образование, развлечения, скидки — все это можно найти внутри одного мессенджера, если правильно сформировать свою ленту. А посильную помощь окажет подборка интересных телеграм-каналов, на которые обязательно стоит подписаться, если вы хотите оставаться в курсе событий и просто с пользой проводить время.

Технологические новинки в Telegram

Кобура от Теслы в Telegram

Telegram — активно развивающееся приложение, но еще активнее развиваются другие современные технологии. Обо всех новинках вам будет сообщать канал Кобура от Теслы. Что умеет строительный принтер, как выглядит автомобиль Nissan с левитирующим сиденьями, буквально парящими в воздухе — это и не только можно найти именно здесь.

Как выучить английский с нуля

Английский с нуля в Telegram

Наблюдая за развитием технологий, не забывайте развиваться сами. В частности, изучая иностранные языки. А начать стоит с английского, и в этом вам поможет специальный телеграм-канал. В Английском с нуля публикуют правила, примеры употребления слов и тесты для проверки знаний. Не забывайте заглядывать сюда, чтобы уже через несколько месяцев свободно изъясняться на иностранном языке.

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Телеграм-канал про Андроид

AndroidInsider.ru в Telegram

Пользуясь случаем, не могу не порекомендовать телеграм-канал нашего сайта об Андроид. Помимо топовых статей через Telegram вы получите доступ к эксклюзивным материалам, а также сможете принять участие в опросах и викторинах. Но главное преимущество телеграм-канала AndroidInsider.ru — возможность общаться с другими пользователями, оставляя комментарии и реакции под каждой публикацией.

Новости Apple в Telegram

AppleInsider.ru в Telegram

Если вас больше интересует мир техники Apple, то не проходите мимо AppleInsider.ru в Telegram. В этом канале публикуется актуальная информация о новинках американской компании, а еще бесконечное количество советов для правильной настройки iPhone, iPad и MacBook. Заходите, узнавайте новое о любимых гаджетах и делитесь своим мнением в комментариях!

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Где скачать обои на телефон

Обои на телефон в Telegram

Вне зависимости от того, предпочитаете вы Apple или Android, вам наверняка нравится кастомизировать свой смартфон. Легче всего это сделать, установив красивые обои, которые можно найти в Телеграме. А потому скорее подписывайтесь, чтобы регулярно скачивать классные картинки в полном разрешении.

Горящие туры из Москвы и других городов

Халявщики Travel в Telegram

Но все-таки не стоит целыми днями сидеть в телефоне и окружать себя рутиной. Обязательно найдите свободное время и отправьтесь в небольшое путешествие, ведь всегда можно урвать горящую путевку и как следует отдохнуть, потратив при этом совсем немного денег. Самые выгодные предложения собирает телеграм-канал Халявщики Travel, на который обязательно стоит подписаться, чтобы, к примеру, спланировать новогоднюю поездку.

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Куда бесплатно сходить в Москве

Бесплатная Москва в Telegram

Не можете позволить себе заграничную поездку? Не беда, ведь хорошенько развлечься и отдохнуть можно в городе, особенно, если вы живете в Москве. Столица предлагает огромное количество мероприятий, на которые получится попасть, не заплатив ни копейки. Просто подпишитесь Бесплатную Москву в Telegram и узнавайте о самых интересных событиях.

Что купить на AliExpress

Сундук Али-Бабы в Telegram

Если на улице так холодно, что даже страшно сунуть нос на мороз, можно устроить шопинг, не выходя из дома. Где? Конечно же, на AliExpress! На культовом маркетплейсе есть тысячи крутых товаров, бережно собираемых редакцией телеграм-канала Сундук Али-Бабы. Подпишитесь и найдите что-нибудь интересное.

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Научно-популярный канал в Telegram

Hi-News.ru в Telegram

Также не забывайте проводить время с пользой, ведь наука — это совсем не скучно, как может показаться на первый взгляд. Не верите? Тогда вам нужно подписаться на Hi-News.ru в Telegram. Здесь публикуются интересные факты и удивительные открытия мира, окружающего каждого из нас. Будьте в курсе, и тогда вы обязательно блеснете знаниями в компании интеллектуалов.

Интересный телеграм-канал про кино

Смотреть и видеть в Telegram

Даже такое банальное времяпрепровождение, как просмотр художественного фильма, может быть чрезвычайно полезным, поскольку каждая кинокартина содержит в себе множество пасхалок, которые сложно заметить невооруженным глазом. Обратите на них внимание при помощи канала Смотреть и видеть в Telegram, чтобы заново открыть для себя любимый фильм.